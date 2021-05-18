Малиновский - № 1 в списке игроков, которых Тухель хочет видеть в Челси

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заинтересован в том, чтобы в ближайшее трансферное окно лондонский клуб подписал хавбека «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского.

28-летний футболист, который в последние пару месяцев набрал феноменальную игровую форму, является приоритетной целью для Тухеля, и немецкий специалист включил его под первым номером в список игроков, которых хочет видеть в «Челси».

Помимо «Челси» виды на Малиновского имеет «Интер» и «Пари Сен-Жермен». Также источник утверждает, что боссы «Аталанты» попытаются удержать украинского хавбека в команде, предложив ему существенное увеличение заработной платы.

Контракт Малиновского с «Аталантой» рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне украинец принял участие в 41 поединке, записав на свой счет 9 забитых мячей и 12 результативных передач.

Больше не суперсаб. Как Малиновский стал ключевым игроком Аталанты