Малиновский - № 1 в списке игроков, которых Тухель хочет видеть в Челси

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заинтересован в том, чтобы в ближайшее трансферное окно лондонский клуб подписал хавбека «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского.
28-летний футболист, который в последние пару месяцев набрал феноменальную игровую форму, является приоритетной целью для Тухеля, и немецкий специалист включил его под первым номером в список игроков, которых хочет видеть в «Челси».
Помимо «Челси» виды на Малиновского имеет «Интер» и «Пари Сен-Жермен». Также источник утверждает, что боссы «Аталанты» попытаются удержать украинского хавбека в команде, предложив ему существенное увеличение заработной платы.
Контракт Малиновского с «Аталантой» рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне украинец принял участие в 41 поединке, записав на свой счет 9 забитых мячей и 12 результативных передач.
Больше не суперсаб. Как Малиновский стал ключевым игроком Аталанты
Источник — The Sun
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"Типо патриоты" мозг сломают себе болеть или не болеть за Челси
Майсон Маунт не стабилен.
Малина может сыграть очень ключевую роль.
Физически он сильный игрок.
Один из самых сильных ударов в мире.
Англичане любят таких игроков.
Я буду рад чтобы он был в Лондоне.
Я думаю и Шева поможет.
И он играл чемпионат мира на уколах.
"Типо патриоты" мозг сломают себе болеть или не болеть за Челси
Как итог трудолюбие и менталитет победителей привел и Малину и Зину в нормалные команды. Тут акаждения точно не причем, просто пацаны, в отличии от Коноплянки трудяги!
Как итог трудолюбие и менталитет победителей привел и Малину и Зину в нормалные команды. Тут акаждения точно не причем, просто пацаны, в отличии от Коноплянки трудяги!
И он играл чемпионат мира на уколах.
"Типо патриоты" мозг сломают себе болеть или не болеть за Челси
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