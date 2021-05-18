Малиновский - № 1 в списке игроков, которых Тухель хочет видеть в Челси

Игра украинского хавбека впечатлила наставника «синих»

  • 18.05.2021 11:03
  • 7741 просмотр
  • 28 комментариев
Малиновский - № 1 в списке игроков, которых Тухель хочет видеть в Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заинтересован в том, чтобы в ближайшее трансферное окно лондонский клуб подписал хавбека «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского.

28-летний футболист, который в последние пару месяцев набрал феноменальную игровую форму, является приоритетной целью для Тухеля, и немецкий специалист включил его под первым номером в список игроков, которых хочет видеть в «Челси».

Помимо «Челси» виды на Малиновского имеет «Интер» и «Пари Сен-Жермен». Также источник утверждает, что боссы «Аталанты» попытаются удержать украинского хавбека в команде, предложив ему существенное увеличение заработной платы.

Контракт Малиновского с «Аталантой» рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне украинец принял участие в 41 поединке, записав на свой счет 9 забитых мячей и 12 результативных передач.

Больше не суперсаб. Как Малиновский стал ключевым игроком Аталанты

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Sun

(22 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 18.05.2021 12:33
    0
    Trasher311987, 18.05.2021 12:06
    Это ж получается Малина может играть за клуб где владелец Россиянин.
    "Типо патриоты" мозг сломают себе болеть или не болеть за Челси
    Ну нек-рым Челси просто как клуб не нравится.Я,например,за Челси не болел даже когда Шева за них играл.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 18.05.2021 12:25
    +1
    по правде говоря он еще не до конца себя в Аталанте проявил, рано деферамбы петь начали
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 12:22
    -1
    Aleks04, 18.05.2021 12:15
    Дебилойд, только ты забыл добавить, что Малиновский также проходил академию Полесья Житомир. Да и благодаря таким клубам как Заря и Генк Малиновский оказался в Европе, в ШД отказались от Малины, и про Зинченко можно вспомнить.
    Даун не бомби чушь
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 12:21
    -1
    Oleg Savchuk, 18.05.2021 12:11
    Екскремент не тявкай ,він все правильно сказав ,а ти тупий ватнікус
    Сява петушка ты где пропадала ,уже в Польше на клубнику поехала
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 18.05.2021 12:16
    +1
    Челси, это тот клЮб олигарха Абрамовича, о который споткнулся наш легендарный форвард Шевченко? Не надо и думать об этом. Надо ждать от Ман сити или от Ман. юнайтед.
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 18.05.2021 12:16
    +1
    Челси, это тот клЮб олигарха Абрамовича, о который споткнулся наш легендарный форвард Шевченко? Не надо и думать об этом. Надо ждать от Ман сити или от Ман. юнайтед.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.05.2021 12:15
    0
    Maks__7777_, 18.05.2021 11:20
    Ты не реалист а тупист дреснявый академию шахты он прошел прошел так что не Скули тупист
    Дебилойд, только ты забыл добавить, что Малиновский также проходил академию Полесья Житомир. Да и благодаря таким клубам как Заря и Генк Малиновский оказался в Европе, в ШД отказались от Малины, и про Зинченко можно вспомнить.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.05.2021 12:13
    -1
    С огромными проблемами Челси столкнулся слишком молодая команда.
    Майсон Маунт не стабилен.
    Малина может сыграть очень ключевую роль.
    Физически он сильный игрок.
    Один из самых сильных ударов в мире.
    Англичане любят таких игроков.
    Я буду рад чтобы он был в Лондоне.
    Я думаю и Шева поможет.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 18.05.2021 12:11
    +1
    Maks__7777_, 18.05.2021 11:20
    Ты не реалист а тупист дреснявый академию шахты он прошел прошел так что не Скули тупист
    Екскремент не тявкай ,він все правильно сказав ,а ти тупий ватнікус
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.05.2021 12:10
    +1
    dedpixto, 18.05.2021 12:07
    Челси угробил карьеру великого Андрея Шевченко, находящегося в расцвете сил, и я думаю, что Шевченко потом не раз сожалел о своём переходе (хотя сманили его, естественно, деньгами), так что решать, конечно, Малиновскому, но, как говаривали в прежние годы в Древнем Риме, "лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме"; сколько было загублено карьер футболистов, погнавшихся за деньгами - Санчес, Азар, Торрес, Шевченко, ..., которые закончили свои карьеры, сидя на лавке? Но Малиновский проявил себя терпеливым и целеустремлённым игроком, так что, я думаю, он сделает правильный выбор без наших советов.
    А ничего что у Шевченко были проблемы со спиной.
    И он играл чемпионат мира на уколах.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 18.05.2021 12:09
    +2
    Согласен с коллегами. Если переходить, то в Интер, можнл остаться и в Бергамо. По поводу Челси, хватит нам Шевы. По поводу подзаработать так футбольное долголетие тоже важно. От добра добра не ищут! Кальчо на рубеже тысячелетий была лучшей лигой мира. Думается сейчас итальянский футбол на пороге Ренессанса..
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 18.05.2021 12:07
    +3
    Челси угробил карьеру великого Андрея Шевченко, находящегося в расцвете сил, и я думаю, что Шевченко потом не раз сожалел о своём переходе (хотя сманили его, естественно, деньгами), так что решать, конечно, Малиновскому, но, как говаривали в прежние годы в Древнем Риме, "лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме"; сколько было загублено карьер футболистов, погнавшихся за деньгами - Санчес, Азар, Торрес, Шевченко, ..., которые закончили свои карьеры, сидя на лавке? Но Малиновский проявил себя терпеливым и целеустремлённым игроком, так что, я думаю, он сделает правильный выбор без наших советов.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.05.2021 12:06
    -6
    Это ж получается Малина может играть за клуб где владелец Россиянин.
    "Типо патриоты" мозг сломают себе болеть или не болеть за Челси
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 18.05.2021 11:56
    +3
    Maks__7777_, 18.05.2021 11:05
    Уровень ,что значит прошел академию Шахтёра
    Нсколько я помню Шахта отказалась от Малиновского и впмихнула его с радостью в Бельгию. А еще они отказались от Зинченко, не увидев в нем перспективы, а из-за того, что он решиь насильно уйти, даже усложнило ему поиски клуба в Украине. В итоге Зинченко более месяца жил в гараже в сраной россии, где его устроили в Уфу.
    Как итог трудолюбие и менталитет победителей привел и Малину и Зину в нормалные команды. Тут акаждения точно не причем, просто пацаны, в отличии от Коноплянки трудяги!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.05.2021 11:50
    +3
    В материальном плане переход в Английский чемпионат для Малиновского идеальный вариант,а вот получится заиграть или нет-это вопрос
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 18.05.2021 11:46
    +1
    REALIST, 18.05.2021 11:16
    "уровєнь" кротоакадемії - це деревяний Вітя Коваленко, а Руслан вихованець житомирського футболу... Кроти надали перевагу латиносам, тому в ШД він так і не пробився в основу...
    браво!
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 18.05.2021 11:41
    +8
    Maks__7777_, 18.05.2021 11:05
    Уровень ,что значит прошел академию Шахтёра
    насколько нужно быть упоротым лаврушником-самодуром,чтоб говорить о том,что отличная игра 28летнего игрока-заслуга академии Шахтера.Я бы еще с натяжкой понял,если бы про 24летнего Зину речь шла,да и там мимо по ходу(потому как тот сформировался как футболист в МанСити).Гоняют своих пацанов по арендам, не давая даже шанса проявить себя в первой команде, отдают за бесценок,а потом бьют себя кулаком в грудь, рассказывая какие же в Шахте великие профессионалы.
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 18.05.2021 11:39
    +1
    А кто придумал эту новость?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 18.05.2021 11:39
    +5
    не хочу болеть за Челси!
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 11:20
    -20
    REALIST, 18.05.2021 11:16
    "уровєнь" кротоакадемії - це деревяний Вітя Коваленко, а Руслан вихованець житомирського футболу... Кроти надали перевагу латиносам, тому в ШД він так і не пробився в основу...
    Ты не реалист а тупист дреснявый академию шахты он прошел прошел так что не Скули тупист
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 18.05.2021 11:16
    +11
    Maks__7777_, 18.05.2021 11:05
    Уровень ,что значит прошел академию Шахтёра
    "уровєнь" кротоакадемії - це деревяний Вітя Коваленко, а Руслан вихованець житомирського футболу... Кроти надали перевагу латиносам, тому в ШД він так і не пробився в основу...
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 18.05.2021 11:41
    +8
    Maks__7777_, 18.05.2021 11:05
    Уровень ,что значит прошел академию Шахтёра
    насколько нужно быть упоротым лаврушником-самодуром,чтоб говорить о том,что отличная игра 28летнего игрока-заслуга академии Шахтера.Я бы еще с натяжкой понял,если бы про 24летнего Зину речь шла,да и там мимо по ходу(потому как тот сформировался как футболист в МанСити).Гоняют своих пацанов по арендам, не давая даже шанса проявить себя в первой команде, отдают за бесценок,а потом бьют себя кулаком в грудь, рассказывая какие же в Шахте великие профессионалы.
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 18.05.2021 11:15
    +8
    Надеюсь Руслан не поведётся на бабки, АПЛ все таки слишком сложная лига, а в Челси огромная конкуренция, и если там не проявишь себя за короткий промежуток времени, вероятнее всего сядешь на банку, а дальше поедешь по арендам ,пока на тебя не найдут покупателя, увы, но Челси таким образом уже загубило и потеряло не один десяток хороших игроков.
    Ссылка
    Tample_ck7070
    online
      Tample_ck7070, 18.05.2021 11:17
    +7
    dudigo78, 18.05.2021 11:07
    Найкращий варіант це залишитись в Аталанті, найгірший це перейти в АПЛ. Але з іншої сторони йому вже 28 років і футбольна кар'єра вже скоро піде на спад і заробити хороші фінанси перед пенсією також треба, якщо випаде така можливість
    Я могу конечно ошибаться, не очень слежу за АПЛ, но как по мне, там играют очень широко, нет компактности в линиях. Талант Руслана находить тоненькие кордиоры в автобусе. Серия А - катеначо это его стихия. Нельзя менять на АПЛ. Исходя из того, что его жена открывает ателье "Мали" , он решил быть новым Гомесом в Бергамо!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.05.2021 11:07
    +7
    Найкращий варіант це залишитись в Аталанті, найгірший це перейти в АПЛ. Але з іншої сторони йому вже 28 років і футбольна кар'єра вже скоро піде на спад і заробити хороші фінанси перед пенсією також треба, якщо випаде така можливість
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 18.05.2021 11:39
    +5
    не хочу болеть за Челси!
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 18.05.2021 12:07
    +3
    Челси угробил карьеру великого Андрея Шевченко, находящегося в расцвете сил, и я думаю, что Шевченко потом не раз сожалел о своём переходе (хотя сманили его, естественно, деньгами), так что решать, конечно, Малиновскому, но, как говаривали в прежние годы в Древнем Риме, "лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме"; сколько было загублено карьер футболистов, погнавшихся за деньгами - Санчес, Азар, Торрес, Шевченко, ..., которые закончили свои карьеры, сидя на лавке? Но Малиновский проявил себя терпеливым и целеустремлённым игроком, так что, я думаю, он сделает правильный выбор без наших советов.
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 18.05.2021 11:56
    +3
    Maks__7777_, 18.05.2021 11:05
    Уровень ,что значит прошел академию Шахтёра
    Нсколько я помню Шахта отказалась от Малиновского и впмихнула его с радостью в Бельгию. А еще они отказались от Зинченко, не увидев в нем перспективы, а из-за того, что он решиь насильно уйти, даже усложнило ему поиски клуба в Украине. В итоге Зинченко более месяца жил в гараже в сраной россии, где его устроили в Уфу.
    Как итог трудолюбие и менталитет победителей привел и Малину и Зину в нормалные команды. Тут акаждения точно не причем, просто пацаны, в отличии от Коноплянки трудяги!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.05.2021 11:50
    +3
    В материальном плане переход в Английский чемпионат для Малиновского идеальный вариант,а вот получится заиграть или нет-это вопрос
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 18.05.2021 12:09
    +2
    Согласен с коллегами. Если переходить, то в Интер, можнл остаться и в Бергамо. По поводу Челси, хватит нам Шевы. По поводу подзаработать так футбольное долголетие тоже важно. От добра добра не ищут! Кальчо на рубеже тысячелетий была лучшей лигой мира. Думается сейчас итальянский футбол на пороге Ренессанса..
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 18.05.2021 12:25
    +1
    по правде говоря он еще не до конца себя в Аталанте проявил, рано деферамбы петь начали
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 18.05.2021 12:16
    +1
    Челси, это тот клЮб олигарха Абрамовича, о который споткнулся наш легендарный форвард Шевченко? Не надо и думать об этом. Надо ждать от Ман сити или от Ман. юнайтед.
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 18.05.2021 12:16
    +1
    Челси, это тот клЮб олигарха Абрамовича, о который споткнулся наш легендарный форвард Шевченко? Не надо и думать об этом. Надо ждать от Ман сити или от Ман. юнайтед.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 18.05.2021 12:11
    +1
    Maks__7777_, 18.05.2021 11:20
    Ты не реалист а тупист дреснявый академию шахты он прошел прошел так что не Скули тупист
    Екскремент не тявкай ,він все правильно сказав ,а ти тупий ватнікус
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.05.2021 12:10
    +1
    dedpixto, 18.05.2021 12:07
    Челси угробил карьеру великого Андрея Шевченко, находящегося в расцвете сил, и я думаю, что Шевченко потом не раз сожалел о своём переходе (хотя сманили его, естественно, деньгами), так что решать, конечно, Малиновскому, но, как говаривали в прежние годы в Древнем Риме, "лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме"; сколько было загублено карьер футболистов, погнавшихся за деньгами - Санчес, Азар, Торрес, Шевченко, ..., которые закончили свои карьеры, сидя на лавке? Но Малиновский проявил себя терпеливым и целеустремлённым игроком, так что, я думаю, он сделает правильный выбор без наших советов.
    А ничего что у Шевченко были проблемы со спиной.
    И он играл чемпионат мира на уколах.
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 18.05.2021 11:46
    +1
    REALIST, 18.05.2021 11:16
    "уровєнь" кротоакадемії - це деревяний Вітя Коваленко, а Руслан вихованець житомирського футболу... Кроти надали перевагу латиносам, тому в ШД він так і не пробився в основу...
    браво!
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 18.05.2021 11:39
    +1
    А кто придумал эту новость?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 18.05.2021 11:17
    +1
    Інтер - непоганий варіант, АПЛ і Франція - важко пробитися в основу, можна на лавці засісти...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.05.2021 11:08
    +1
    Сладкие муки выбора
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 18.05.2021 12:33
    0
    Trasher311987, 18.05.2021 12:06
    Это ж получается Малина может играть за клуб где владелец Россиянин.
    "Типо патриоты" мозг сломают себе болеть или не болеть за Челси
    Ну нек-рым Челси просто как клуб не нравится.Я,например,за Челси не болел даже когда Шева за них играл.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности