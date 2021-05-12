Больше не суперсаб. Как Малиновский стал ключевым игроком Аталанты

Алехандро Гомес, памятный в Украине по выступлениям за харьковский «Металлист», действительно был одним из «центурионов» «Аталанты» последних лет, и его внезапный разлад с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини стал серьезным ударом по надеждам болельщиков команды из Бергамо. В Серии А-2019/20 аргентинский хавбек отдал 16 результативных передач, не только став лучшим ассистентом турнира, но и ровно в два раза превзойдя показатель второго ассистента его команды в лице немца Робина Госенса.

Когда в январе «Аталанта» приняла решение продать Гомеса в «Севилью», у болельщиков и в экспертной среде существовали опасения о том, что бергамаски изрядно растеряют в остроте у чужих ворот, но на самом деле команда Гасперини стала еще сильнее. Причина этого в том, что уход Алехандро дал пространство для реализации собственных амбиций другим атакующим полузащитникам команды.

Недостатка хавбеков, ориентированных на атаку, у Джан Пьеро Гасперини действительно не наблюдается. Йосип Иличич, несмотря на свои 33 года и некоторые проблемы личного характера, все еще доказывает способность быть полезным для команды, а еще шанс раскрыть свой потенциал у опытного наставника «Аталанты» получил 24-летний Маттео Пессина, который, по мнению многих итальянских аналитиков, блестяще справляется с поставленными тренером задачами. Кроме них у Гасперини есть опция в виде Марио Пашалича, да и Алексея Миранчука, кажется, списывать со счетов в Серии А пока еще слишком преждевременно.

Но украинским болельщикам нет дела до успехов Иличича, Пессины или Миранчука. Куда интереснее всем нам следить за прогрессом Руслана Малиновского, который в последнее время набрал просто феноменальную форму. Шутка ли, но в крайних восьми поединках чемпионата Италии наш соотечественник не уходит с поля без результативных действий. С 21 марта по нынешний момент Малиновский записал на свой счет уже 5 забитых мячей и 7 ассистов. Только вдумайтесь: 12 результативных действий в 8 играх! Причем говорим мы вовсе не о чемпионате Бельгии, где Руслан ранее приучил к своим блистательным выступлениям за «Генк», а об одной из топовых лиг континента – итальянской Серии А, которая, кажется, понемногу начинает отходить от этапа безудержного доминирования «Ювентуса», становясь более конкурентоспособной, а от того и более сильной.

Сама «Аталанта» в последних восьми матчах, когда забивает или отдает результативные передачи Малиновский, одержала шесть побед при всего двух ничьих. Это дало бергамаскам возможность выбраться на второе место в турнирной таблице, потеснив сперва «Ювентус», а затем и «Милан». Выше прыгнуть подопечным Гасперини в этом сезоне уже не удастся, так как «Интер» - досрочный чемпион, но «серебро» Серии А будет великолепным достижением для «Королевы провинциалов», как иногда именуют «Аталанту» в Италии.

Руслан Малиновский с момента прибытия в «Аталанту» в основном использовался Гасперини, как первый среди запасных. Украинец виделся тренеру таким себе суперсабом – футболистом, способным приносить пользу команде, появляясь на замену по ходу матчей. Да и вообще, откровенно говоря, приобретение Малиновского летом 2019 года рассматривалось боссами «Аталанты», прежде всего, как возможность добавить глубины команде, а не трансфер игрока под основной состав.

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В премьерном сезоне в Серии А Малиновский сыграл в стартовом составе своей команды всего 12 матчей. Еще в 22 поединках Руслан появлялся со скамьи запасных, записав на свой счет по итогам чемпионата 8 забитых мячей и 5 результативных передач. В нынешнем сезоне тенденция была такова, что Малиновский снова будет первым на подмене, но во второй части сезона Руслан сумел своими действиями переубедить Гасперини, и теперь наставник рассматривает украинца, как полноправного игрока стартового состава.

Сейчас Малиновский видится Гасперини прекрасным плеймейкером, обеспечивающим его команде активность в финальной трети поля, а также остроту у ворот соперника. Помимо фирменного удара издали, Руслан активно радует наставника и шикарным пониманием моментов. Яркой иллюстрацией этого стал матч против «Удинезе», в котором украинец отличился сразу двумя ассистами, что помогло «Аталанте» добыть непростую, но крайне важную домашнюю победу (3:2).

Спустя неделю Малиновский повторил трюк с двумя ассистами в одном поединке в игре с «Фиорентиной», которую «Аталанта» также выиграла со счетом 3:2. Причем вторую результативную передачу Руслана можно смело заносить в учебники по искусству игры в футбол, если бы такие существовали – украинец в этом эпизоде отрезал сразу шестерых игроков команды-соперницы, выведя Сапату один на один с кипером соперника.

В этом сезоне на счету Малиновского уже 10 результативных передач, что делает его лучшим ассистентом чемпионата по состоянию на текущий момент наряду с Куадрадо, Мхитаряном и Лукаку, которые имеют аналогичные показатели. Кроме того, украинец входит в топ-20 игроков Серии А по глубоким передачам (49; 15 место), умным передачам (34; 17 место) и ключевым передачам (21; 17 место).

Вдобавок к этому никуда не исчезла и знаменитая «пушка» Малиновского. По количеству ударов из-за штрафной (34) Руслан занимает 13 место в Серии А-2020/21, хотя в последнее время имеет место тенденция к тому, что больше голов украинец забивает из пределов штрафной. Что правда, если брать весь этап выступлений Малиновского в Италии, то 9 из 15 его голов в Серии А были забиты именно с дальних дистанций. Последней от подобного выстрела Руслана пострадала «Парма», которую «Аталанта» несколько дней назад разбила со счетом 5:2.

В своем втором сезоне в Италии Малиновский блестяще сумел заполнить пространство, образовавшееся в «Аталанте» после ухода Алехандро Гомеса. Украинец сумел конвертировать давление, оказываемое на него извне, в мощный стимул развиваться и добиваться успеха, и именно это, вероятно, очень ценит Гасперини в своем подопечном, которым не может нарадоваться.

«Я почувствовал небольшое давление во втором сезоне в Италии, потому что понимаю – люди многого от меня ждут. Это потому, что свой первый сезон в Серии А я фактически посвятил адаптации и изучению языка. Во втором сезоне всегда нужно делать шаг вперед. Лично я хочу еще большего от себя. Знаю, что способен на большее», - заявил не так давно Малиновский в общении с прессой.

По слухам, фантастическая игра Малиновского во второй части сезона уже обратила на него внимание со стороны «Интера». «Нерадзурри» как раз подыскивают футболиста, который бы не имел заоблачных требований по зарплате, обошелся бы казне клуба в адекватную сумму, а еще давал результат непосредственно на поле. За Руслана «Интер» готов заплатить порядка 25 миллионов евро, что правда, наши источники сообщают, что «Аталанта» не настроена рассматривать варианты с продажей украинца менее чем за 40 миллионов. Еще полгода назад такая сумма выглядела бы бредом сумасшедшего, но сейчас она действительно отражает роль и статус Малиновского в «Аталанте», которая третий сезон кряду несется к тому, чтобы завоевать прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

А еще Руслан очень пригодится команде Гасперини в финале Кубка Италии, который запланирован на 19 мая. Там бергамаскам предстоит помериться силами с «Ювентусом», который недавно они уже обыгрывали в чемпионате благодаря точному выстрелу украинца. Почему бы нашему Руслану не повторить этот подвиг, прервав тем самым 58-летнюю бестрофейную серию его клуба. Тогда ценник и в 40 миллионов «Аталанте» придется срочно индексировать…