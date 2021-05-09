ВИДЕО. Малиновский снова в огне! Открыл счет в матче с Пармой

В матче 35-го тура чемпионата Италии украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский открыл счет во встрече с «Пармой».



Украинец отличился на 12-й минуте, отправив мяч в правый нижний от вратаря угол.



Для Малиновского это уже седьмой гол в текущем сезоне. В чемпионате Италии он проводит 33-й матч. Также на счету украинца 10 ассистов.