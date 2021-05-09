ВИДЕО. Малиновский снова в огне! Открыл счет в матче с Пармой

Украинец тащит команду на вторую позицию

  • 09.05.2021 16:19
  • 5496 просмотров
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Малиновский снова в огне! Открыл счет в матче с Пармой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 35-го тура чемпионата Италии украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский открыл счет во встрече с «Пармой».
 
Украинец отличился на 12-й минуте, отправив мяч в правый нижний от вратаря угол.
 
Для Малиновского это уже седьмой гол в текущем сезоне. В чемпионате Италии он проводит 33-й матч. Также на счету украинца 10 ассистов.

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 17:05
    0
    odiniznashih, 09.05.2021 16:57
    Зина унылое зрелище в сборной. Если в клубе к него что то получается, то у Шевы он в игру не вписывается и держат его потому, что типа он звезда.
    А у тебя самой-то, Зин,
    Приятель был с завода шин,
    Так тот — вообще хлебал бензин.
    Ты вспомни, Зин!..
    Всю Малину нам перепутал)))
    Ты чего с МЕТА - блоги не попрощался то? До 19 апреля жили...
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 17:00
    -2
    pricolist, 09.05.2021 16:25
    Удар классный
    Удар как удар. Не по ушам или в 9. Так и надо ложить под штангу.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 09.05.2021 16:57
    -2
    Зина унылое зрелище в сборной. Если в клубе к него что то получается, то у Шевы он в игру не вписывается и держат его потому, что типа он звезда.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:57
    -1
    Оставил бы свой огонь на Евро за сборную. А то опять по горобцам будет там лупить.
    Без тебя большевики обойдутся...
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 09.05.2021 16:55
    +3
    Малина 🔥🔥🔥
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 09.05.2021 16:46
    +4
    За сборную бы, да в каждом матче.
    Ссылка
    BestWarrior1
    online
      BestWarrior1, 09.05.2021 16:41
    +3
    Красава!!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 09.05.2021 16:38
    +2
    + 1 торт
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:37
    +2
    Малина ТОП!!! Дай бог
    что-бы со здоровьем у него всё было хорошо, он одна из наших звёзд для сборной, как и Зина.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 09.05.2021 16:25
    +15
    Удар классный
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 09.05.2021 16:25
    +15
    Удар классный
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 09.05.2021 16:46
    +4
    За сборную бы, да в каждом матче.
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 09.05.2021 16:55
    +3
    Малина 🔥🔥🔥
    Ссылка
    BestWarrior1
    online
      BestWarrior1, 09.05.2021 16:41
    +3
    Красава!!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 09.05.2021 16:38
    +2
    + 1 торт
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:37
    +2
    Малина ТОП!!! Дай бог
    что-бы со здоровьем у него всё было хорошо, он одна из наших звёзд для сборной, как и Зина.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 17:05
    0
    odiniznashih, 09.05.2021 16:57
    Зина унылое зрелище в сборной. Если в клубе к него что то получается, то у Шевы он в игру не вписывается и держат его потому, что типа он звезда.
    А у тебя самой-то, Зин,
    Приятель был с завода шин,
    Так тот — вообще хлебал бензин.
    Ты вспомни, Зин!..
    Всю Малину нам перепутал)))
    Ты чего с МЕТА - блоги не попрощался то? До 19 апреля жили...
    Ссылка
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