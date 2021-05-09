ВИДЕО. Малиновский снова в огне! Открыл счет в матче с Пармой

В матче 35-го тура чемпионата Италии украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский открыл счет во встрече с «Пармой».
Украинец отличился на 12-й минуте, отправив мяч в правый нижний от вратаря угол.
Для Малиновского это уже седьмой гол в текущем сезоне. В чемпионате Италии он проводит 33-й матч. Также на счету украинца 10 ассистов.
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Источник — Sport.ua
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Приятель был с завода шин,
Так тот — вообще хлебал бензин.
Ты вспомни, Зин!..
Всю Малину нам перепутал)))
Ты чего с МЕТА - блоги не попрощался то? До 19 апреля жили...
Без тебя большевики обойдутся...
что-бы со здоровьем у него всё было хорошо, он одна из наших звёзд для сборной, как и Зина.
что-бы со здоровьем у него всё было хорошо, он одна из наших звёзд для сборной, как и Зина.
Приятель был с завода шин,
Так тот — вообще хлебал бензин.
Ты вспомни, Зин!..
Всю Малину нам перепутал)))
Ты чего с МЕТА - блоги не попрощался то? До 19 апреля жили...
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