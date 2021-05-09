35-й тур
Парма
0 : 0
Аталанта
09.05.2021 16:00

Парма – Аталанта. Прогноз на матч чемпионата Италии

Вторая строчка по завершению сезона выглядит не такой уж и недосягаемой

  • 09.05.2021 00:07
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Парма – Аталанта. Прогноз на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 35-го тура итальянской Серии А в гости к уже окончательно распрощавшейся с шансами на выживание в «элитном» дивизионе «Парме» приедет бергамаская «Аталанта», для которой все еще остро стоит вопрос борьбы за призовые места в концовке сезона.

«Парма»

Свою главную задачу на сезон подопечные Роберто Д'Аверсы благополучно провалили. Многострадальная «Парма» с таким рвением возвращалась фактически из небытия в Серию А для того, чтобы в конечном итоге не оставить о себе практически никаких внушительных воспоминаний, и, в конечном итоге, потерять место среди числа сильнейших команд страны.

До конца сезона «крестоносцы» будут играть исключительно поединки в «выставочном» формате, во время которых особо не будут претендовать ни на какие свершения, кроме как получение возможности в очередной раз побаловать свою самолюбие. В этом контексте ближайшие две встречи против «Аталанты» и римского «Лацио» точно не попадают в разряд тех, где команду будет ожидать прекращение неудачной серии.

«Аталанта»

В то же самое время, перспективы подопечных Джан Пьеро Гасперини все еще достаточно туманны. Шутка ли, но «Богиня» может как занять вторую строчку турнирной таблицы, так и вовсе – остаться даже без Лиги Европы УЕФА. Такая плотность, с одной стороны, позволяет командам не переживать по поводу поддержания боевого тонуса, но с другой – серьезно усложняют концовку и без того непростого сезона. Тем более, не стоит забывать в данном контексте, что бергамаскам еще предстоит сыграть матч за Кубок Италии против туринского «Ювентуса» уже в обозримом будущем, который станет дополнительной нагрузкой в достаточно плотном календаре.

Однако, как тут не отметить, что «Аталанту» в 2021 году в рамках Серии А сумел обыграть только римский «Лацио», который, к слову, является одним из преследователей команды Гасперини. К несчастью для клуба из Бергамо, матч против «Сассуоло» в прошлом туре завершился ничьей (1:1), которой тут же воспользовался с пользой для себя неаполитанский «Наполи». Очевидно, что любая дополнительная осечка в играх против «Пармы», «Беневенто», «Дженоа» и «Милана» сведет на нет все старания «оробичи» по ходу текущего сезона.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Аталанты», и завершилась победой «Богини» со счетом 3:0.

«Парма» не побеждает уже почти два месяца, а ее текущая серия из поражений составляет пять матчей кряду. При этом, «крестоносцы» все равно остаются достаточно результативными, лишь в предыдущем матче против «Торино» прервав свою серию из 12 матчей с забитыми голами.

«Аталанта» не смогла победить в двух последних гостевых поединках, да и в целом, матчи на выезде команда Гасперини в последнее время проводит достаточно посредственно: по две победы, ничьи и поражения за шесть предыдущих встреч.

Ориентировочные составы

«Парма»: Сепе – Гальоло, Диркс, Алвеш, Лаурини – Грасси, Брунетта, Зом – Жервиньо, Корнелиус, Куцка.

«Аталанта»: Спортьелло – Джимсити, Ромеро, Паломино – Госенс, де Роон, Фройлер, Хатебур – Пессина, Малиновский – Сапата.

Прогноз на матч

Мы считаем, что бергамаски сумеют одержать победу в предстоящем поединке, но не будут тратить лишние силы ради большого количества забитых мячей. В таких условиях, ставка «Аталанта забьет 2 или 3 гола» за 2,04 от Favbet выглядит неплохим предложением.

9 мая, воскресенье

Парма – Аталанта 
Парма. «Эннио Тардини». 16:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3»
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Источник — Sport.ua

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