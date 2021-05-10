В матче 35-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде разгромила «Парму» со счетом 5:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Аталанта).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Симон Зом (Парма).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Брунетта (Парма).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Аталанта).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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