Аталанта крупно обыграла Парму, Малиновский положил начало разгрому

Состоялись еще четыре матча 35-й тура чемпионата Италии.
«Аталанта» Руслана Малиновскго на выезде уверенно переиграла «Парму», поднявшись на вторую позицию.
Также выездные победы одержали «Кальяри» и «Сассуоло», «Верона» и «Торино» победителя не выявили.
Чемпионат Италии. 35-й тур
«Парма» – «Аталанта» – 2:5
Голы: 0:1 – 12 Малиновский, 0:2 – 52 Пессина, 0:3 – 77 Муриэль, 1:3 – 78 Брунетта, 1:4 – 86 Муриэль, 2:4 – 88 Зом, 2:5 – 90+3 Миранчук.
«Дженоа» – «Сассуоло» – 1:2
Голы: 0:1 – 14 Распадори, 0:2 – 66 Берарди, 1:2 – 85 Дзаппакоста.
«Беневенто» – «Кальяри» – 1:2
Голы: 0:1 – 1 Ликояннис, 1:1 – 16 Лападула, 1:2 – 64 Паволетти.
«Верона» – «Торино» – 1:1
Голы: 0:1 – 85 Войвода, 1:1 – 88 Димарко.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это успех года!
Это успех года!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.