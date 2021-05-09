35-й тур
Беневенто
1 : 3
Кальяри
09.05.2021, FT

Аталанта крупно обыграла Парму, Малиновский положил начало разгрому

Бергамаски добыли важные три очки

  • 09.05.2021 18:00
  • 1568 просмотров
  • 1 комментарий
Аталанта крупно обыграла Парму, Малиновский положил начало разгрому
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще четыре матча 35-й тура чемпионата Италии.
 
«Аталанта» Руслана Малиновскго на выезде уверенно переиграла «Парму», поднявшись на вторую позицию.
 
Также выездные победы одержали «Кальяри» и «Сассуоло», «Верона» и «Торино» победителя не выявили.
 
Чемпионат Италии. 35-й тур

«Парма» – «Аталанта» – 2:5
Голы: 0:1 – 12 Малиновский, 0:2 – 52 Пессина, 0:3 – 77 Муриэль, 1:3 – 78 Брунетта, 1:4 – 86 Муриэль, 2:4 – 88 Зом, 2:5 – 90+3 Миранчук.

«Дженоа» – «Сассуоло» – 1:2
Голы: 0:1 – 14 Распадори, 0:2 – 66 Берарди, 1:2 – 85 Дзаппакоста.

«Беневенто» – «Кальяри» – 1:2
Голы: 0:1 – 1 Ликояннис, 1:1 – 16 Лападула, 1:2 – 64 Паволетти.

«Верона» – «Торино» – 1:1
Голы: 0:1 – 85 Войвода, 1:1 – 88 Димарко.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 18:09
    0
    Пармская обитель на 19-м месте ждёт понижения.
    Это успех года!
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 18:09
    0
    Пармская обитель на 19-м месте ждёт понижения.
    Это успех года!
    Ссылка
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