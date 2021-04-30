Стала известна сумма, за которую Аталанта готова продать Малиновского

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский, который отлично показывает себя в последних матчах команды, пользуется популярностью на трансферном рынке.

В Италии виды на 27-летнего украинца имеет миланский «Интер», который готов отдать за трансфер 25 миллионов евро, но эта сумма не удовлетворяет запросы «Аталанты».

По нашей информации, клуб из Бергамо не нацелен продавать Малиновского в ближайшее время, так как на этом настаивает главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

Впрочем, при определенных обстоятельствах, «Аталанта» все-таки готова одобрить сделку по продаже Малиновского. Речь идет о ситуации, когда за украинца предложат сумму в 40 миллионов евро или больше. Именно за такие деньги «Аталанта» готова расстаться с полузащитником, а предложения на меньшие суммы настроена отклонять.

Контракт Малиновского с «Аталантой» действует до лета 2023 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 21 миллион евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А на счету Малиновского 31 матч, 6 забитых мячей и 9 результативных передач.