Стала известна сумма, за которую Аталанта готова продать Малиновского

Заплатить такие деньги в Италии, пожалуй, сможет только «Ювентус»

  • 30.04.2021 21:02
  • 3483 просмотра
  • 6 комментариев
Стала известна сумма, за которую Аталанта готова продать Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский, который отлично показывает себя в последних матчах команды, пользуется популярностью на трансферном рынке.

В Италии виды на 27-летнего украинца имеет миланский «Интер», который готов отдать за трансфер 25 миллионов евро, но эта сумма не удовлетворяет запросы «Аталанты».

По нашей информации, клуб из Бергамо не нацелен продавать Малиновского в ближайшее время, так как на этом настаивает главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

Впрочем, при определенных обстоятельствах, «Аталанта» все-таки готова одобрить сделку по продаже Малиновского. Речь идет о ситуации, когда за украинца предложат сумму в 40 миллионов евро или больше. Именно за такие деньги «Аталанта» готова расстаться с полузащитником, а предложения на меньшие суммы настроена отклонять.

Контракт Малиновского с «Аталантой» действует до лета 2023 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 21 миллион евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А на счету Малиновского 31 матч, 6 забитых мячей и 9 результативных передач.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 30.04.2021 21:22
    0
    OKs100, 30.04.2021 21:04
    Хорошая цена. Через год его не продадут дешевле чем за 70 миллионов.
    Главное что б продлили с ним контракт
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.04.2021 21:15
    +1
    Всё логично, дешевле, чем за 40 млн Аталанте адекватную замену найти ему не получится. Так зачем продавать себе в убыток?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 30.04.2021 21:15
    +1
    Нормальная цена
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.04.2021 21:10
    +2
    Як грає - так і коштує. А грає класно.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 30.04.2021 21:07
    +2
    OKs100, 30.04.2021 21:04
    Хорошая цена. Через год его не продадут дешевле чем за 70 миллионов.
    Будем надеяться, что цена хорошо поднимется уже в этом году после Евро.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 30.04.2021 21:04
    +2
    Хорошая цена. Через год его не продадут дешевле чем за 70 миллионов.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.04.2021 21:10
    +2
    Як грає - так і коштує. А грає класно.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 30.04.2021 21:07
    +2
    OKs100, 30.04.2021 21:04
    Хорошая цена. Через год его не продадут дешевле чем за 70 миллионов.
    Будем надеяться, что цена хорошо поднимется уже в этом году после Евро.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 30.04.2021 21:04
    +2
    Хорошая цена. Через год его не продадут дешевле чем за 70 миллионов.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.04.2021 21:15
    +1
    Всё логично, дешевле, чем за 40 млн Аталанте адекватную замену найти ему не получится. Так зачем продавать себе в убыток?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 30.04.2021 21:15
    +1
    Нормальная цена
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 30.04.2021 21:22
    0
    OKs100, 30.04.2021 21:04
    Хорошая цена. Через год его не продадут дешевле чем за 70 миллионов.
    Главное что б продлили с ним контракт
    Ссылка
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