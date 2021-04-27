Источник: Малиновский останется в Аталанте, несмотря на интерес Интера

Интерес миланского «Интера» к Руслану Малиновскому подтвердило издание «Corriere di Bergamo». Несмотря на это, по информации источника, украинский хавбек останется в своем нынешнем клубе в следующем сезоне.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини видит в Малиновском замену экс-лидеру команды Папу Гомесу. Аргентинец покинул «Аталанту» в январе из-за конфликта с главным тренером.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 7 голов и 9 ассистов в 37 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. 27-летний хавбек идет вторым по средним оценкам за матч в топ-5 европейских чемпионатах за последние 6 матчей.