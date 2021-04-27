Источник: Малиновский останется в Аталанте, несмотря на интерес Интера

Гасперини видит его ключевым игроком «Аталанты»

  • 27.04.2021 23:03
  • 3308 просмотров
  • 6 комментариев
Источник: Малиновский останется в Аталанте, несмотря на интерес Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Интерес миланского «Интера» к Руслану Малиновскому подтвердило издание «Corriere di Bergamo». Несмотря на это, по информации источника, украинский хавбек останется в своем нынешнем клубе в следующем сезоне.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини видит в Малиновском замену экс-лидеру команды Папу Гомесу. Аргентинец покинул «Аталанту» в январе из-за конфликта с главным тренером.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 7 голов и 9 ассистов в 37 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. 27-летний хавбек идет вторым по средним оценкам за матч в топ-5 европейских чемпионатах за последние 6 матчей.

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Источник — Calciomercato

(15 голосов)

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Комментарии
    futbolboss
    online
      futbolboss, 28.04.2021 00:12
    0
    Empty, 27.04.2021 23:58
    Для быстроты там есть госенс , хатебург и мехле .. первых двум он явно уступает в скорости
    Они (Малина и Зуб) вообщем более менеее похожи, у обоих хороший удар и пас с левой ноги, удар у Малины конечно лучший, но пас у Зубкова не хуже, и речь идет чтобы Малиновский пошел на повышение в Интер.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 27.04.2021 23:58
    0
    ZAKARPATFAN, 27.04.2021 23:38
    Он быстрее и техничнее, но с пасом у него проблемы. Точность передач хромает
    Для быстроты там есть госенс , хатебург и мехле .. первых двум он явно уступает в скорости
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 27.04.2021 23:56
    +1
    ZAKARPATFAN, 27.04.2021 23:38
    Он быстрее и техничнее, но с пасом у него проблемы. Точность передач хромает
    Он только быстрее .. но не техничнее никак .. малина может 3 насобирать в центре и своими разворотами и смещениями накрутит .. не равняйте такое даже
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.04.2021 23:38
    -2
    futbolboss, 27.04.2021 23:09
    Пусть продают Малину, и покупают Зубкова, он мне кажется даже больше по стилю игры Аталанты подходит.
    Он быстрее и техничнее, но с пасом у него проблемы. Точность передач хромает
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 23:09
    -2
    Пусть продают Малину, и покупают Зубкова, он мне кажется даже больше по стилю игры Аталанты подходит.
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 27.04.2021 23:08
    +1
    Поднимите ему зп жлобы
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 27.04.2021 23:56
    +1
    ZAKARPATFAN, 27.04.2021 23:38
    Он быстрее и техничнее, но с пасом у него проблемы. Точность передач хромает
    Он только быстрее .. но не техничнее никак .. малина может 3 насобирать в центре и своими разворотами и смещениями накрутит .. не равняйте такое даже
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 27.04.2021 23:08
    +1
    Поднимите ему зп жлобы
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 28.04.2021 00:12
    0
    Empty, 27.04.2021 23:58
    Для быстроты там есть госенс , хатебург и мехле .. первых двум он явно уступает в скорости
    Они (Малина и Зуб) вообщем более менеее похожи, у обоих хороший удар и пас с левой ноги, удар у Малины конечно лучший, но пас у Зубкова не хуже, и речь идет чтобы Малиновский пошел на повышение в Интер.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 27.04.2021 23:58
    0
    ZAKARPATFAN, 27.04.2021 23:38
    Он быстрее и техничнее, но с пасом у него проблемы. Точность передач хромает
    Для быстроты там есть госенс , хатебург и мехле .. первых двум он явно уступает в скорости
    Ссылка
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