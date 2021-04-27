Малиновский – второй по оценкам в топ-5 лигах за последние 6 матчей

Лучше украинца только Лионель Месси

  • 27.04.2021 22:22
  • 857 просмотров
  • 1 комментарий
Малиновский – второй по оценкам в топ-5 лигах за последние 6 матчей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Известный статистический портал WhoScored составил рейтинг лучших игроков пяти европейских топ-чемпионатов за последние 6 матчей.

Второе место в рейтинге – у украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. На его счету в этих 6 матчах 4 гола и 6 ассистов. Выше него по средней оценке – только Лионель Месси.

Топ-10 рейтинга:

Ранее Малиновский снова попал в символическую сборную недели в Серии А.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WhoScored.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 27.04.2021 22:27
    +1
    Круто. Так тримати!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 27.04.2021 22:27
    +1
    Круто. Так тримати!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности