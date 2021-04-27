Малиновский – второй по оценкам в топ-5 лигах за последние 6 матчей

Известный статистический портал WhoScored составил рейтинг лучших игроков пяти европейских топ-чемпионатов за последние 6 матчей.

Второе место в рейтинге – у украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. На его счету в этих 6 матчах 4 гола и 6 ассистов. Выше него по средней оценке – только Лионель Месси.

Топ-10 рейтинга:

Ранее Малиновский снова попал в символическую сборную недели в Серии А.