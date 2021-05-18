Парад дебютантов. Главное о сезоне в УПЛ для Руха, Ингульца и Миная

Sport.ua подводит итоги чемпионата для трех команд, которые пополнили лигу год назад

  • 18.05.2021 23:05
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Парад дебютантов. Главное о сезоне в УПЛ для Руха, Ингульца и Миная
© ФК Рух

В августе минувшего года стали известны имена трех счастливчиков, которым удалось выдержать непростую рубку в Первой лиге, и пополнить число участников украинской Премьер-лиги на сезон-2020/21. Примечательно, что все три путевки в элитарный дивизион отечественного футбола достались абсолютным его дебютантам – «Минаю», «Руху» и «Ингульцу».

По прошествии всей турнирной дистанции, предлагаем сегодня более детально остановиться на итогах выступлений каждой из этих команд в УПЛ, а также попробовать понять, какое будущее ждет эти коллективы.

РУХ

Львовский «Рух» финишировал вторым в минувшем розыгрыше Первой лиги, и в Премьер-лигу входил с приличным числом кадровых изменений. Команда весьма активно поработала на трансферном рынке, причем как на «вход», так и на «выход», но, как это принято в украинском футболе, ставка делалась либо на свободных агентов, либо на аренду, хотя с «временщиками» клуб, к счастью, не переборщил, подобно многим остальным, остановившись только на двух футболистах – Давиде Зеце из «Бенфики» и Андрее Борячуке из «Шахтера», причем второй пришел уже во время зимнего окна.

Главным вопросом в аспекте «Руха» был тренерский. Команду амбициозного президента Григория Козловского к успеху в элитарном дивизионе должен был вести молодой и неопытный, как для такого уровня, Иван Федык. Именно этот специалист обеспечил «Руху» путевку в УПЛ, а потому в высшей степени справедливо, что ему руководство и доверило стартовать на новой высоте. Что правда, среди болельщиков и экспертов на старте сезона существовало немало сомнений в том, что Федык сохранит свой пост до конца сезона.

Начал «Рух» действительно катастрофично: в первых двенадцати турах (почти половина всей турнирной дистанции!) команда из Львова не добыла ни одной победы, и с 6 ничьими при 6 поражениях занимала последнее место в турнирной таблице. Что правда, одну из этих ничьих львовяне сенсационно отстояли против «Шахтера» (1:1), когда команда Каштру еще не пребывала в затяжном кризисе, а едва-едва отыграла в полуфинале Лиги Европы против «Интера». Первую победу в УПЛ «Рух» добыл лишь в 13-м туре, когда на своем поле сенсационно прибил «Днепр-1» (4:1).


ФК Рух

По весне дела у «Руха» не сказать, чтобы наладились сразу, но концовку чемпионата львовяне провели уверенно. В шести последних турах команда Федыка не проиграла ни разу, одержав четыре победы при двух ничьих. Этого хватило, чтобы выполнить задачу-минимум на сезон, которая заключалась в сохранении прописки в элите.

В целом, нельзя сказать, что «Рух» чем-то впечатлил или удивил. Команда показала, что переход от Первой лиги к Премьер-лиге априори не может быть легким, да и серьезных инвестиций в состав от руководства не последовало. Козловский делает ставку на инфраструктуру, что кажется весьма здравомыслящим и стратегически правильным решением. Когда клуб будет полностью соответствовать требованиям самого высокого уровня, тогда перед командой и игроками и нужно ставить соответствующую задачу.

Если же говорить гипотетически, то по ожидаемым очкам «Рух» оказался на восьмом месте среди всех участников УПЛ с показателем в 32,5 пункта. Реально же львовяне набрали 28 очков, и финишировали десятыми. Стало быть, команда Федыка далеко не на полную реализовала свой потенциал, и даже в таком составе, который у нее был в сезоне-2020/21, можно было бы замахиваться на большее.

Важно отмечать и то, что «Рух» Федыка старается играть в комбинационный футбол. По индексу передач эта команда заняла пятое место в УПЛ с показателем 13,6 после «Шахтера» (15,5), «Динамо» (14,9), «Мариуполя» (14,5) и «Днепра-1» (13,9). Также в когорте лучших львовяне оказались по числу пасов в последнюю треть – 1292 (5-е место в УПЛ), умным передачам – 149 (5-е место в УПЛ) и пасам с продвижением – 1892 (5-е место в УПЛ).

На следующий сезон Григорий Козловский, судя по всему, ставит для «Руха» задачу выступить не хуже, чем в нынешнем чемпионате, то есть финишировать в десятке, хотя босс львовян сразу же оговорился, что самое главное – сохранить прописку в УПЛ. Кажется, что при должном отношении к делу, команде Федыка это вполне по силам, ведь она уже притерлась к высшему дивизиону, да и требования тренера футболистам знакомы куда лучше, чем годом ранее.

ИНГУЛЕЦ

«Ингулец» запрыгнул в УПЛ практически в последний момент. Команда Сергея Лавриненко набрала поровну очков с «Агробизнесом» в минувшем сезоне Первой лиги, но обошла оппонента за счет лучших дополнительных показателей. Колоритный президент «Ингульца» Александр Поворознюк был вне себя от счастья после такого результата, а все Петрово, по словам руководителя клуба, «наливало водку в бидоны и гуляло до утра с алюминиевыми кружками».

Впрочем, эпатаж эпатажем, а в УПЛ для достижения серьезных задач нужно еще и играть соответствующим образом. В Первой лиге команда Лавриненко была в лидерах по интенсивности прессинга с показателем PPDA в 6,6. В Премьер-лиге ожидалось, что «Ингулец» будет отходить от этой стратегии, но на поверку все вышло вовсе не так. Против лидеров команда из Петрово действительно играла достаточно закрыто и сбалансировано, но с другими коллективами пыталась бодаться на равных. В итоге «Ингулец» и в УПЛ оказался среди лучших по прессингу – четвертое место с показателем PPDA 9,19 (выше этот индекс только у «Зари», «Десны» и «Ворсклы», а сразу за «Ингульцом» оказались «Шахтер», «Колос» и «Динамо»).


shakhtar.com

Не было у «Ингульца» и попыток повальной смены основного состава. Лавриненко и Поворознюк дали шанс сыграть и проявить себя в УПЛ многим игрокам, которые помогли команде выбраться в элитарный дивизион. Попытка усилиться была, скорее, точечной, а из пришедших в два трансферных окна никто по своей значимости не сумел переплюнуть старожилов команды. Во многом результат «Ингульцу» обеспечили Сичинава, Бартулович, Балан, Запорожец, Кучеренко, Козак и другие.

Смены тренерского штаба по ходу сезона также стоило ожидать только в экстренном случае, учитывая огромную привязанность и уважение, которые публично демонстрирует к Лавриненко президент Поворознюк. Да и в целом, 46-летний тренер, который ранее имел опыт выступлений в УПЛ лишь с «Зиркой», где проявил себя весьма неплохо, полностью оправдал ожидания, выжав едва ли не максимум из своих подопечных. Внезапно стать могучим грандом УПЛ довольно скромная команда из поселка городского типа могла лишь в сказке, а вот в реальности Лавриненко сделал все, чтобы сохранить своему клубу прописку в элите еще как минимум на сезон.

Гипотетически «Ингулец» даже финишировал выше того места, на которое наработал, если опираться на сухие статистические выкладки и расчеты. По ожидаемым очкам команда из Петрово оказалась худшей в сезоне с показателем в 23,2, но в реальности набрала 26 пунктов, финишировав на достаточно комфортной 12-й позиции. Более того, реально по ходу чемпионата на последнем месте «Ингулец» оказался лишь однажды – после поединка 16-го тура, но сразу после этого сыграл вничью с «Колосом», обыграл «Минай» и «Александрию», чем улучшил турнирное положение, и больше в опасную зону не проваливался.

Что ждать от «Ингульца» дальше? Это будет зависеть от того, насколько воплотятся в реальность слова Александра Поворознюка, который заговорил о серьезных амбициях и желании поменять команду практически на половину. Если в Петрово действительно прибудут опытные или мастеровитые исполнители, то Лавриненко будет гораздо проще замахнуться на места в «турнирке», о которых грезит президент его клуба. А господин Поворознюк, как известно, спит и видит, что однажды его детище сразиться с мадридским «Реалом». Как минимум, пока «бланкос» не отчалят в столь нравящуюся им Суперлигу, чисто теоретические шансы на такую баталию у «Ингульца» существуют, а коль так, то грех не попробовать реализовать их в жизнь.

МИНАЙ

Триумфатор минувшего сезона Первой лиги «Минай» заходил в Премьер-лигу с большими амбициями. В клубе произошли довольно серьезные перемены с точки зрения футболистов, в том числе контракты были подписаны с опытными экс-игроками национальной сборной Денисом Кожановым и Антоном Шиндером, к которым уже зимой добавился и звездный в прошлом Артем Милевский, а еще закарпатцы усилились экс-кипером «Днепра» и «Шахтера» Антоном Каниболоцким.


ФК Минай. Анатолий Нуриев

На тренерском мостике «Миная» после победы в Первой лиге прогнозируемо остался молодой специалист Василий Кобин, который дебютировал в УПЛ поражением от «Львова» (0:1), но уже во втором туре сумел добыть и премьерную победу – над «Александрией» (1:0). В целом под руководством Кобина команда играла в меру своих возможностей, даже одолев куда более крепкий в кадровом плане «Днепр-1» (3:2) и сыграв вничью против «Ворсклы» (1:1). Но после зимнего антракта результаты «Миная» показались руководству клуба неудовлетворительными, и Василий Кобин был отправлен восвояси, а на его место фактически приглашен скандально известный Александр Севидов, хотя формально главным тренером команды был 36-летний экс-ассистент Кобина Николай Цымбал.

С уходом Кобина отошел от дел и спортивный директор клуба Михаил Кополовец, который своей харизмой создавал положительный имидж «Минаю» в прессе и болельщицкой среде. Вокруг закарпатцев начали роиться различные слухи, преимущественно скандальные, но до поры до времени все это оставалось где-то внутри коллектива. Наружу «гной» вышел уже в концовке чемпионата, когда «Минаю», по идее, нужно было максимально засучить рукава и биться за право остаться в элитарном дивизионе. Но в предпоследнем туре команда саботировала начало поединка против «Шахтера», чем создала крупный скандал в УПЛ. Поговаривали, что игра могла носить характер договорной, и что некоторые представители «Миная» планировали еще в первом тайме обеспечить нужный результат для тех, кто по-крупному сыграл «на контору».

Все это, в совокупности с введенными СНБО Украины санкциями против президента «Миная» Валерия Пересоляка, создало крайне негативный фон вокруг закарпатцев, которые бесславно завершили свой дебютный сезон в украинской Премьер-лиге, оказавшись ее единственным, а от того и главным неудачником. После вылета из элитарного дивизиона, в прессе было растиражировано множество слухов о грядущем расформировании «Миная», но согласно последним данным, команда вроде как продолжит играть, и будет заявляться на Первую лигу, хотя и после серьезной кадровой реформации.

Глядя на цифры, «Минай» существенно недобрал очков там, где мог бы это делать. Показатель ожидаемых очков у закарпатцев равен 25,4, а в реальности коллектив сумел разжиться лишь 18 пунктами. Впрочем, более детальный анализ данных позволяет понять, что в целом произошедшее с «Минаем» не было случайностью. Команда оказалась худшей по прессингу, попала в топ-5 по допущенным фолам, полученным желтым и красным карточкам, а еще меньше всех в лиге нанесла ударов, оказалась третьей по числу офсайдов и худшей по количеству ключевых передач.

Что ждет «Минай» в следующем сезоне? Пожалуй, это задача со звездочкой для любого человека, который более менее углубленно следит за украинским футболом, а потому, при отсутствии возможности сразу заглянуть в ответы, надо лишь дождаться момента, когда все само по себе прояснится…

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Алексей Сливченко, Sport.ua

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