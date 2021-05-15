Президент Руха рассказал о новичках и целях на новый сезон

Григорий Козловский считает, что задача - закрепиться в УПЛ

  • 15.05.2021 20:11
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Президент Руха рассказал о новичках и целях на новый сезон
© fcrukh.com

Президент «Руха» Григорий Козловский рассчитывает усилить состав перед новым сезоном УПЛ, в котором ставит задачу быть не ниже 10-го места.

«Самый тяжелый вопрос - усиление на фланговые позиции. И защитники, и хавбеки. На двух игроках нельзя все тянуть. Нам нужны опытные футболисты хорошего уровня. Мы работаем, сезон только закончился. Переговорный процесс идет с теми, кого мы хотим видеть в команде».

«Задание у нас одно - снова не вылететь. Но мы заняли 10-е место, и будет странно ставить задачу занять место ниже. Нужно двигаться вперед», - считает Козловский.

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Источник — ФК Рух Львов

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