Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении президента Миная

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против топ-10 украинских контрабандистов, в число которых попал президент «Миная» Валерий Пересоляк. Ограничительные меры будут действовать три года.

Санкции предусматривают блокировку активов Пересоляка.

Валерий Пересоляк является основателем ООО «Западная биотопливная группа». Основной вид деятельности компании – производство изделий из древесины.

На данный момент «Минай» занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 15 очков в активе.