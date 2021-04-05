Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении президента Миная

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против топ-10 украинских контрабандистов, в число которых попал президент «Миная» Валерий Пересоляк. Ограничительные меры будут действовать три года.
Санкции предусматривают блокировку активов Пересоляка.
Валерий Пересоляк является основателем ООО «Западная биотопливная группа». Основной вид деятельности компании – производство изделий из древесины.
На данный момент «Минай» занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 15 очков в активе.
Источник — Сайт президента Украины
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Но при условии что судовой системы у нас не существует как класса. Все это в теории.
Но при условии что судовой системы у нас не существует как класса. Все это в теории.
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