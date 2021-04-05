Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении президента Миная

Ограничительные меры будут действовать три года

  • 05.04.2021 11:06
  • 2991 просмотр
  • 5 комментариев
Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении президента Миная
© ФК Минай. Валерий Пересоляк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против топ-10 украинских контрабандистов, в число которых попал президент «Миная» Валерий Пересоляк. Ограничительные меры будут действовать три года.

Санкции предусматривают блокировку активов Пересоляка.

Валерий Пересоляк является основателем ООО «Западная биотопливная группа». Основной вид деятельности компании – производство изделий из древесины.

На данный момент «Минай» занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 15 очков в активе.

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Источник — Сайт президента Украины

(7 голосов)

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Комментарии
    dd dent
      dd dent, 05.04.2021 12:02
    0
    В нашем законодательстве есть понятие санкций?
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 05.04.2021 11:43
    0
    stopor2016, 05.04.2021 11:32
    Кто-нибудь понял , что ему теперь низя в связи с "обмеженням"?
    ну в теории те активы к которым докажут его причастность будут заморожены. Не факт что какие то санкции будут примененны к Минаю непосредственно. Но на сколько ему будут интересен этот проект если ему на 3 года подрежут основной доход, тут уже другой вопрос.
    Но при условии что судовой системы у нас не существует как класса. Все это в теории.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 05.04.2021 11:40
    +4
    stopor2016, 05.04.2021 11:32
    Кто-нибудь понял , что ему теперь низя в связи с "обмеженням"?
    Блокування всіх активів. Минай офіційно у його власності. Питання, як будуть блокувати футбольний клуб? Якщо там і так все у конвертах видають.
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.04.2021 11:32
    +1
    Кто-нибудь понял , что ему теперь низя в связи с "обмеженням"?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 05.04.2021 11:12
    -2
    Заканало сруху і фек@лам... Минаю п0опа!!!
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    dudigo78
      dudigo78, 05.04.2021 11:40
    +4
    stopor2016, 05.04.2021 11:32
    Кто-нибудь понял , что ему теперь низя в связи с "обмеженням"?
    Блокування всіх активів. Минай офіційно у його власності. Питання, як будуть блокувати футбольний клуб? Якщо там і так все у конвертах видають.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.04.2021 11:32
    +1
    Кто-нибудь понял , что ему теперь низя в связи с "обмеженням"?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 05.04.2021 12:02
    0
    В нашем законодательстве есть понятие санкций?
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 05.04.2021 11:43
    0
    stopor2016, 05.04.2021 11:32
    Кто-нибудь понял , что ему теперь низя в связи с "обмеженням"?
    ну в теории те активы к которым докажут его причастность будут заморожены. Не факт что какие то санкции будут примененны к Минаю непосредственно. Но на сколько ему будут интересен этот проект если ему на 3 года подрежут основной доход, тут уже другой вопрос.
    Но при условии что судовой системы у нас не существует как класса. Все это в теории.
    Ссылка
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