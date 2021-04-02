Президент Миная попал под санкции СНБО из-за контрабанды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношение топ-10 контрабандистов страны. В их число вошел и президент футбольного клуба «Минай» Валерий Пересоляк.
Санкции предусматривают блокировку активов и имущества Пересоляка. В их число вход и «Минай».
Пересоляк является основателем ООО «Западная биотопливная группа». Основной вид деятельности компании – производство изделий из древесины.
На данный момент «Минай» занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице УПЛ с 14 очками в активе.
Источник — Украинская правда
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Перечень контрабандистов:
Иван Бокало (зарегистрирован - Львов)
Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области, президент футбольного клуба "Минай")
Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области)
Александр Еримичук (Черновцы)
Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
Вадим Альперин (Одесса)
Александр Чудаков (Одесса, один из подозреваемых по делу экс-главы Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина о хищении вещественных доказательств (сигарет)
Виктор Шерман (Одесса, бизнесмен, фирмы которого занимаются морскими грузоперевозками)
Александр Кравченко (Одесса)
Владимир Дидух ((Львовский криминальный авторитет, известный по прозвищу "Вова Морда")...
--------
Какой то географический перекос. И жемчужина у моря. Так и Черноморец прихлопнут.(
... soon
Перечень контрабандистов:
Иван Бокало (зарегистрирован - Львов)
Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области, президент футбольного клуба "Минай")
Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области)
Александр Еримичук (Черновцы)
Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
Вадим Альперин (Одесса)
Александр Чудаков (Одесса, один из подозреваемых по делу экс-главы Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина о хищении вещественных доказательств (сигарет)
Виктор Шерман (Одесса, бизнесмен, фирмы которого занимаются морскими грузоперевозками)
Александр Кравченко (Одесса)
Владимир Дидух ((Львовский криминальный авторитет, известный по прозвищу "Вова Морда")...
--------
Какой то географический перекос. И жемчужина у моря. Так и Черноморец прихлопнут.(
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