Президент Миная попал под санкции СНБО из-за контрабанды

У Валерия Пересоляка большие проблемы

  • 02.04.2021 22:59
  • 1480 просмотров
  • 14 комментариев
Президент Миная попал под санкции СНБО из-за контрабанды
© ФК Минай. Валерий Пересоляк

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношение топ-10 контрабандистов страны. В их число вошел и президент футбольного клуба «Минай» Валерий Пересоляк.

Санкции предусматривают блокировку активов и имущества Пересоляка. В их число вход и «Минай».

Пересоляк является основателем ООО «Западная биотопливная группа». Основной вид деятельности компании – производство изделий из древесины.

На данный момент «Минай» занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице УПЛ с 14 очками в активе.

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Источник — Украинская правда

(5 голосов)

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Комментарии
    zakharka
      zakharka, 02.04.2021 23:15
    +1
    Красиво Миля закончил......Ну и Кобину в радость \
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 02.04.2021 23:14
    +2
    Давайте по чесноку: у нас едва ли не все президенты клубов заслуживают каталажку за то или иное. Начиная с обоих грандов.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 02.04.2021 23:13
    0
    Андрей Овчаренко, 02.04.2021 23:10
    А, и еще. Чтоб контрабандой заниматься, им же нужно как-то пройти контроль таможни (где Зе навел порядок, как мы все знаем, лол).
    На сегодняшнем заседании СНБО более ста высокопоставленных таможенников отстранены от службы
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 23:11
    +1
    Андрей Овчаренко, 02.04.2021 23:10
    А, и еще. Чтоб контрабандой заниматься, им же нужно как-то пройти контроль таможни (где Зе навел порядок, как мы все знаем, лол).
    Ze end
    ... soon
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.04.2021 23:10
    +3
    gajvir, 02.04.2021 23:02
    Для країни - добре, для Миная - мабуть все.
    Если правильно трухануть, а не выборочно, то все команды УПЛ надо под санкции. Да и президента с его офшорами не мешало бы трухануть. Футбол опустится до уровня польского или румынского, но зато страна станет с нормальной экономикой и пенсиями достаточными для коммуналки, лекарств, еды.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 02.04.2021 23:10
    0
    А, и еще. Чтоб контрабандой заниматься, им же нужно как-то пройти контроль таможни (где Зе навел порядок, как мы все знаем, лол).
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 02.04.2021 23:08
    +2
    Андрей Овчаренко, 02.04.2021 23:07
    Вопрос только почему они на свободе, если преступники.
    вори в законі
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 02.04.2021 23:07
    +3
    Вопрос только почему они на свободе, если преступники.
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 23:06
    +1
    Αἴᾱς, 02.04.2021 23:03
    Надо было всех топ-10 указать. А теперь пойду на сайт СНБО.
    О сё сё:
    Перечень контрабандистов:
    Иван Бокало (зарегистрирован - Львов)
    Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области, президент футбольного клуба "Минай")
    Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области)
    Александр Еримичук (Черновцы)
    Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
    Вадим Альперин (Одесса)
    Александр Чудаков (Одесса, один из подозреваемых по делу экс-главы Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина о хищении вещественных доказательств (сигарет)
    Виктор Шерман (Одесса, бизнесмен, фирмы которого занимаются морскими грузоперевозками)
    Александр Кравченко (Одесса)
    Владимир Дидух ((Львовский криминальный авторитет, известный по прозвищу "Вова Морда")...
    --------
    Какой то географический перекос. И жемчужина у моря. Так и Черноморец прихлопнут.(
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 23:06
    +2
    Останется милеуски без посл. клуба
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 02.04.2021 23:05
    +3
    ну ось і визначився клуб, який покине упл, хоча що тут говорити, покине професійний футбол
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 23:03
    +1
    Надо было всех топ-10 указать. А теперь пойду на сайт СНБО.
    Ссылка
    LEOLEO
    online
      LEOLEO, 02.04.2021 23:02
    +1
    Вот уж неожиданно😆
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 02.04.2021 23:02
    +8
    Для країни - добре, для Миная - мабуть все.
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 02.04.2021 23:02
    +8
    Для країни - добре, для Миная - мабуть все.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.04.2021 23:10
    +3
    gajvir, 02.04.2021 23:02
    Для країни - добре, для Миная - мабуть все.
    Если правильно трухануть, а не выборочно, то все команды УПЛ надо под санкции. Да и президента с его офшорами не мешало бы трухануть. Футбол опустится до уровня польского или румынского, но зато страна станет с нормальной экономикой и пенсиями достаточными для коммуналки, лекарств, еды.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 02.04.2021 23:07
    +3
    Вопрос только почему они на свободе, если преступники.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 02.04.2021 23:05
    +3
    ну ось і визначився клуб, який покине упл, хоча що тут говорити, покине професійний футбол
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 02.04.2021 23:14
    +2
    Давайте по чесноку: у нас едва ли не все президенты клубов заслуживают каталажку за то или иное. Начиная с обоих грандов.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 02.04.2021 23:08
    +2
    Андрей Овчаренко, 02.04.2021 23:07
    Вопрос только почему они на свободе, если преступники.
    вори в законі
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 23:06
    +2
    Останется милеуски без посл. клуба
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 02.04.2021 23:15
    +1
    Красиво Миля закончил......Ну и Кобину в радость \
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 23:11
    +1
    Андрей Овчаренко, 02.04.2021 23:10
    А, и еще. Чтоб контрабандой заниматься, им же нужно как-то пройти контроль таможни (где Зе навел порядок, как мы все знаем, лол).
    Ze end
    ... soon
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 23:06
    +1
    Αἴᾱς, 02.04.2021 23:03
    Надо было всех топ-10 указать. А теперь пойду на сайт СНБО.
    О сё сё:
    Перечень контрабандистов:
    Иван Бокало (зарегистрирован - Львов)
    Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области, президент футбольного клуба "Минай")
    Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области)
    Александр Еримичук (Черновцы)
    Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
    Вадим Альперин (Одесса)
    Александр Чудаков (Одесса, один из подозреваемых по делу экс-главы Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина о хищении вещественных доказательств (сигарет)
    Виктор Шерман (Одесса, бизнесмен, фирмы которого занимаются морскими грузоперевозками)
    Александр Кравченко (Одесса)
    Владимир Дидух ((Львовский криминальный авторитет, известный по прозвищу "Вова Морда")...
    --------
    Какой то географический перекос. И жемчужина у моря. Так и Черноморец прихлопнут.(
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 23:03
    +1
    Надо было всех топ-10 указать. А теперь пойду на сайт СНБО.
    Ссылка
    LEOLEO
    online
      LEOLEO, 02.04.2021 23:02
    +1
    Вот уж неожиданно😆
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 02.04.2021 23:13
    0
    Андрей Овчаренко, 02.04.2021 23:10
    А, и еще. Чтоб контрабандой заниматься, им же нужно как-то пройти контроль таможни (где Зе навел порядок, как мы все знаем, лол).
    На сегодняшнем заседании СНБО более ста высокопоставленных таможенников отстранены от службы
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 02.04.2021 23:10
    0
    А, и еще. Чтоб контрабандой заниматься, им же нужно как-то пройти контроль таможни (где Зе навел порядок, как мы все знаем, лол).
    Ссылка
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