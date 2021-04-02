Президент Миная попал под санкции СНБО из-за контрабанды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношение топ-10 контрабандистов страны. В их число вошел и президент футбольного клуба «Минай» Валерий Пересоляк.

Санкции предусматривают блокировку активов и имущества Пересоляка. В их число вход и «Минай».

Пересоляк является основателем ООО «Западная биотопливная группа». Основной вид деятельности компании – производство изделий из древесины.

На данный момент «Минай» занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице УПЛ с 14 очками в активе.