Президент Ингульца: «Будет серьезное усиление. Думаю, игроков 10 приедет»

Александр Поворознюк рассказал о планах на новый сезон

  • 15.05.2021 16:10
  • 1552 просмотра
  • 2 комментария
Президент Ингульца: «Будет серьезное усиление. Думаю, игроков 10 приедет»
© facebook.com/FCInhulets

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк не очень доволен тем, что команда в сезоне УПЛ боролась за выживание, поэтому намерен усилить состав.

«Будет серьезное усиление. Останется хорошо если 50% от нынешнего состава. Я так не могу, когда команда еле удерживается в УПЛ. Наш тренер Сергей Лавриненко выжал из нынешнего состава не 100% и не 200%, а все 300%. Я ему очень доверяю. Вот он единственный, кто меня поразил в этом сезоне».

«Была встреча с агентами тех игроков, которых мы хотим видеть в «Ингульце». Я думаю, человек 10 приедет к нам. И с этим составом можно будет решать определенные задачи».

«В новом сезоне нужно твердо быть в топ-10», - сказал Поворознюк.

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Источник — ФК Ингулец

(8 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 15.05.2021 17:32
    -1
    САША кривошей, 15.05.2021 16:55
    скоро паворознюка признают криминальным авторитетом и раскулачат
    да ну. Он за зелю топил. Какое на хрен раскулачат???? Раскулачат уже после второго прихода Пороха наверное
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    САША кривошей
      САША кривошей, 15.05.2021 16:55
    0
    скоро паворознюка признают криминальным авторитетом и раскулачат
    Ссылка
    САША кривошей
      САША кривошей, 15.05.2021 16:55
    0
    скоро паворознюка признают криминальным авторитетом и раскулачат
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