Президент Ингульца: «Будет серьезное усиление. Думаю, игроков 10 приедет»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк не очень доволен тем, что команда в сезоне УПЛ боролась за выживание, поэтому намерен усилить состав.

«Будет серьезное усиление. Останется хорошо если 50% от нынешнего состава. Я так не могу, когда команда еле удерживается в УПЛ. Наш тренер Сергей Лавриненко выжал из нынешнего состава не 100% и не 200%, а все 300%. Я ему очень доверяю. Вот он единственный, кто меня поразил в этом сезоне».

«Была встреча с агентами тех игроков, которых мы хотим видеть в «Ингульце». Я думаю, человек 10 приедет к нам. И с этим составом можно будет решать определенные задачи».

«В новом сезоне нужно твердо быть в топ-10», - сказал Поворознюк.