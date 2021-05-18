Источник: Ребров отклонил предложение АЕКа, известна причина

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров отклонил предложение греческого АЕКа.



Причиной стало то, что венгерский клуб затребовал у Реброва компенсацию в размере одного миллиона евро за досрочное расторжение контракта.



Ранее сообщалось, что греки рассматривали экс-наставника «Динамо» в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера команды. Зарплата украинского специалиста должна была составить 1,3 млн евро в год.



Отметим, что контракт Реброва с клубом из Будапешта истекает летом 2022 года.