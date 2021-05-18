Источник: Ребров отклонил предложение АЕКа, известна причина

«Ференцварош» потребовал слишком много за досрочное расторжение контракта

  • 18.05.2021 14:30
  • 4566 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Ребров отклонил предложение АЕКа, известна причина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров отклонил предложение греческого АЕКа.
 
Причиной стало то, что венгерский клуб затребовал у Реброва компенсацию в размере одного миллиона евро за досрочное расторжение контракта.
 
Ранее сообщалось, что греки рассматривали экс-наставника «Динамо» в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера команды. Зарплата украинского специалиста должна была составить 1,3 млн евро в год.
 
Отметим, что контракт Реброва с клубом из Будапешта истекает летом 2022 года. 

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Источник — Динамомания

(10 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 14:53
    +1
    Если и правда так хотели, то не такая уж и огромная компенсация, да и венгры не дураки за просто так отдавать тренера такого
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 14:53
    +1
    Если и правда так хотели, то не такая уж и огромная компенсация, да и венгры не дураки за просто так отдавать тренера такого
    Ссылка
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