Источник: Ребров отклонил предложение АЕКа, известна причина

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров отклонил предложение греческого АЕКа.
Причиной стало то, что венгерский клуб затребовал у Реброва компенсацию в размере одного миллиона евро за досрочное расторжение контракта.
Ранее сообщалось, что греки рассматривали экс-наставника «Динамо» в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера команды. Зарплата украинского специалиста должна была составить 1,3 млн евро в год.
Отметим, что контракт Реброва с клубом из Будапешта истекает летом 2022 года.
Источник — Динамомания
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