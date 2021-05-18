Возьмите его КПД. Луческу сравнил Франа Соля и Беседина

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пояснил «феномен» испанского легионера Франа Соля, который играет в аренде в «Тенерифе»:

«Самый главный момент - воспитание, игровое мышление, опыт этих молодых исполнителей. Это то, что мы должны начинать делать в Динамо. Выиграли чемпионат U-21. Есть игроки в U-19 перспективные. В них надо вкладывать деньги. Организовывать матчи, турниры. Конечно, это расходы, переезды. Но я за то, чтобы вкладывать деньги в академию, в развитие.

Когда платишь 3, 4, 5 млн за игрока, ты еще не знаешь, какая отдача будет от него. Вот, например, Фран Соль. И возьмите его коэффициент полезного действия. Или Беседина, например. Поэтому я за то, чтобы вкладывать деньги в молодежь».

Фран СОЛЬ: «Это чемпионство Динамо тоже частично мое»