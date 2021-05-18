Возьмите его КПД. Луческу сравнил Франа Соля и Беседина

Главный тренер «Динамо» пояснил «феномен» испанского легионера

  • 18.05.2021 23:59
  • 1860 просмотров
  • 3 комментария
Возьмите его КПД. Луческу сравнил Франа Соля и Беседина
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пояснил «феномен» испанского легионера Франа Соля, который играет в аренде в «Тенерифе»:

«Самый главный момент - воспитание, игровое мышление, опыт этих молодых исполнителей. Это то, что мы должны начинать делать в Динамо. Выиграли чемпионат U-21. Есть игроки в U-19 перспективные. В них надо вкладывать деньги. Организовывать матчи, турниры. Конечно, это расходы, переезды. Но я за то, чтобы вкладывать деньги в академию, в развитие.

Когда платишь 3, 4, 5 млн за игрока, ты еще не знаешь, какая отдача будет от него. Вот, например, Фран Соль. И возьмите его коэффициент полезного действия. Или Беседина, например. Поэтому я за то, чтобы вкладывать деньги в молодежь».

Фран СОЛЬ: «Это чемпионство Динамо тоже частично мое»

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Источник — Циганик LIVE

(12 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.05.2021 00:22
    +2
    A.V., 19.05.2021 00:10
    Мудрий тренер - це половина команди. З таким можна і гори звернути. Ебалкины цього не зрозуміють...
    Хороший тренер это 90% команды. Лобановский взял никому не известную команду из второй лиги Днепр Днепропетровск. Через пару лет эта команда уже в высшей лиге стала грандом советского футбола отстав от Динамо Киев на одно очко.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 19.05.2021 00:15
    +2
    Соль - гений, он книги пишет, при чём тут КПД к футболу
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    A.V.
    online
      A.V., 19.05.2021 00:10
    +3
    Мудрий тренер - це половина команди. З таким можна і гори звернути. Ебалкины цього не зрозуміють...
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 19.05.2021 00:10
    +3
    Мудрий тренер - це половина команди. З таким можна і гори звернути. Ебалкины цього не зрозуміють...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.05.2021 00:22
    +2
    A.V., 19.05.2021 00:10
    Мудрий тренер - це половина команди. З таким можна і гори звернути. Ебалкины цього не зрозуміють...
    Хороший тренер это 90% команды. Лобановский взял никому не известную команду из второй лиги Днепр Днепропетровск. Через пару лет эта команда уже в высшей лиге стала грандом советского футбола отстав от Динамо Киев на одно очко.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 19.05.2021 00:15
    +2
    Соль - гений, он книги пишет, при чём тут КПД к футболу
    Ссылка
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