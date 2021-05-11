Фран СОЛЬ: «Это чемпионство Динамо тоже частично мое»

Испанский форвард Фран Соль, который выступает за «Тенерифе» в Сегунде, будучи арендованным у «Динамо», рассказал о своем выборе клуба и отношении к победе киевлян в УПЛ:

«Тенерифе – это действительно рай. Здесь никогда не бывает холодно. Самая низкая температура в этом году – 16 градусов. Представьте, я праздновал новогоднюю ночь, принимая ванну в море.

Здесь мне просто дают играть – в этом разница. До травмы в «Динамо» я тоже стабильно играл и забивал, но когда получил повреждение, то практики почти не было. Для меня очевидно: чтобы много забивать, как минимум, нужно играть.

«Динамо» полностью заслужило это чемпионство. Я, прежде всего, очень счастлив за болельщиков, которые долго ждали, чтобы их команда выиграла золотые медали. Это чемпионство тоже частично мое. Ведь чемпионская команда строилась не один сезон, а последние два года я был с командой. Но, конечно, моя роль гораздо меньше, чем тех футболистов, которые дали результат в этом сезоне».