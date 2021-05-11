Фран СОЛЬ: «Это чемпионство Динамо тоже частично мое»

Испанский форвард считает, что киевляне полностью заслужили этот трофей

  • 11.05.2021 02:25
  • 117 просмотров
  • 3 комментария
Фран СОЛЬ: «Это чемпионство Динамо тоже частично мое»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль (справа)

Испанский форвард Фран Соль, который выступает за «Тенерифе» в Сегунде, будучи арендованным у «Динамо», рассказал о своем выборе клуба и отношении к победе киевлян в УПЛ:

«Тенерифе – это действительно рай. Здесь никогда не бывает холодно. Самая низкая температура в этом году – 16 градусов. Представьте, я праздновал новогоднюю ночь, принимая ванну в море.

Здесь мне просто дают играть – в этом разница. До травмы в «Динамо» я тоже стабильно играл и забивал, но когда получил повреждение, то практики почти не было. Для меня очевидно: чтобы много забивать, как минимум, нужно играть.

«Динамо» полностью заслужило это чемпионство. Я, прежде всего, очень счастлив за болельщиков, которые долго ждали, чтобы их команда выиграла золотые медали. Это чемпионство тоже частично мое. Ведь чемпионская команда строилась не один сезон, а последние два года я был с командой. Но, конечно, моя роль гораздо меньше, чем тех футболистов, которые дали результат в этом сезоне».

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Источник — Sportarena

(2 голоса)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 11.05.2021 03:05
    0
    _smart_Forever, 11.05.2021 02:55
    Та дайте уже этой бесполезной шаромыге картонную медальку из шубного арсенала - пусть только не скулит
    Скулишь это ты а он говорит !!!
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 11.05.2021 02:55
    -1
    Та дайте уже этой бесполезной шаромыге картонную медальку из шубного арсенала - пусть только не скулит
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 11.05.2021 02:53
    0
    Никакого отношения вы не имеете франчик, с такими заявами к хацкевичу!
    Брррр, страшный сон обои.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 11.05.2021 03:05
    0
    _smart_Forever, 11.05.2021 02:55
    Та дайте уже этой бесполезной шаромыге картонную медальку из шубного арсенала - пусть только не скулит
    Скулишь это ты а он говорит !!!
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 11.05.2021 02:53
    0
    Никакого отношения вы не имеете франчик, с такими заявами к хацкевичу!
    Брррр, страшный сон обои.
    Ссылка
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