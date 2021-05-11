Фран СОЛЬ: «Я наслаждался интересными тренировками Хацкевича»

Испанский форвард выступает за «Тенерифе», будучи арендованным у «Динамо»

  • 11.05.2021 03:37
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Фран СОЛЬ: «Я наслаждался интересными тренировками Хацкевича»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский форвард Фран Соль, который выступает за «Тенерифе» в Сегунде, будучи арендованным у «Динамо», поделился своим видением о кадровой ситуации в киевской команде:

«Почему трудно форвардам в «Динамо», например, Супряге? Я не думаю, что в «Динамо» постоянные проблемы с нападающими. Например, Беседин. Он вернулся и начал сразу забивать. Что касается меня, то я не считаю, что были проблемы в «Динамо». Скажу откровенно, я делал все, что было в моих силах, чтобы играть, но так сложились обстоятельства. Травма плеча, потом пришел новый тренер, и я не был в состоянии показать свои лучшие качества. Когда пришел Мирча Луческу, я был не в лучшем состоянии. Моя уверенность была на довольно низком уровне. Ведь слишком много времени я провел без игровой практики. Я пробовал зарекомендовать себя, изменить ситуацию, но это не сработало.

В «Динамо» большой выбор игроков на мою позицию. Беседин, Супряга, Родригес, Вербич – все они могут сыграть на позиции девятки, причем каждый имеет различные характеристики.

Методы Михайличенко и Хацкевича? У каждого тренера свой подход к делу, и их методики равно дают определенный эффект. Я бы не брал во внимание национальность тренера или чемпионат, где он работает. Вот, например, Хацкевич. Честно скажу, что наслаждался его тренировками, занятия были действительно интересными. Считаю, что он хороший тренер и очень сильный психолог. Как команда восстанавливалась, например. Его подход – один из лучших, что я видел в своей карьере.

В «Динамо» очень сильная молодежь? Сейчас я делаю такие выводы, что украинский народ в целом генетически очень склонен к спорту. Я понял это, когда посмотрел на молодых игроков, или даже на юношей. Почти все имеют очень низкий процент жира, хорошую скорость, физически сильные и, к тому же, не обделены высокими футбольными способностями. В Испании такого нет, вы этого не увидите. Молодежь «Динамо» имеет огромный потенциал. Однако есть одно но. Футбол – это не только физика. Нужно иметь опыт, тактическую грамотность, профессионализм и менталитет победителя. Над этими вещами нужно немало работать».

Фран СОЛЬ: «Это чемпионство Динамо тоже частично мое»

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Источник — Sportarena

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