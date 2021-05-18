Источник: Супряги в следующем сезоне в Динамо не будет

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на сборах будет просматривать множество молодых игроков. Также в следующем сезона в составе «бело-синих» мы вряд ли увидим Владислава Супрягу. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«2 июня «Динамо» вновь соберется вместе (без сборников) на т.н. «предварительные сборы». Участники ЧЕ присоединятся к команде неделю спустя. Основной целью «пре-сборов» будет просмотр вернувшихся из аренды и игроков молодежных команд. Можно с большой долей вероятности утверждать, что из разнообразных U-..., полноправными участниками станут Ванат, Вивчаренко, Назарий и Викентий Волошины, Горбач и Тлумак. Задумка тренерского штаба основной команды заключается в том, чтобы дать шанс проявить себя всем наиболее достойным сейчас. И список людей, которые отправятся на первую предсезонку в Швейцарию, будет свидетельствовать о том, на кого будут рассчитывать в новом сезоне. Для не подошедших подготовлены арендные опции. В Украине наиболее тесные связи сейчас с руководством «Днепра-1», «Зари» и «Черноморца». Иностранным партнёрам - «Динамо» (Бухарест) и «Легия» также обещаны проспекты.



Да, и всё идёт к тому, что Супряги в следующем сезоне в «Динамо» не будет», – сказано в сообщении.

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