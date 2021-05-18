Источник: Супряги в следующем сезоне в Динамо не будет

Но шанс получат многие игроки молодежных команд

  • 18.05.2021 14:52
  • 3005 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Супряги в следующем сезоне в Динамо не будет
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на сборах будет просматривать множество молодых игроков. Также в следующем сезона в составе «бело-синих» мы вряд ли увидим Владислава Супрягу. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside». 
 
«2 июня «Динамо» вновь соберется вместе (без сборников) на т.н. «предварительные сборы». Участники ЧЕ присоединятся к команде неделю спустя. Основной целью «пре-сборов» будет просмотр вернувшихся из аренды и игроков молодежных команд. Можно с большой долей вероятности утверждать, что из разнообразных U-..., полноправными участниками станут Ванат, Вивчаренко, Назарий и Викентий Волошины, Горбач и Тлумак. Задумка тренерского штаба основной команды заключается в том, чтобы дать шанс проявить себя всем наиболее достойным сейчас. И список людей, которые отправятся на первую предсезонку в Швейцарию, будет свидетельствовать о том, на кого будут рассчитывать в новом сезоне. Для не подошедших подготовлены арендные опции. В Украине наиболее тесные связи сейчас с руководством «Днепра-1», «Зари» и «Черноморца». Иностранным партнёрам - «Динамо» (Бухарест) и «Легия» также обещаны проспекты.
 
Да, и всё идёт к тому, что Супряги в следующем сезоне в «Динамо» не будет», – сказано в сообщении.

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
    justhateme
    online
      justhateme, 18.05.2021 15:32
    0
    да в Метал перейдёт, чтобы помочь подняться в вышку.
    Ссылка
    abc
    online
      abc, 18.05.2021 15:29
    0
    Цікаво як це непорозуміння взагалі до "Динамо" потрапило.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 18.05.2021 15:08
    0
    А как же 20 лямов?
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 18.05.2021 15:07
    0
    Супряге место в первой лиге. Может быть в Черноморец отправят для "усиления".
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 18.05.2021 15:32
    0
    да в Метал перейдёт, чтобы помочь подняться в вышку.
    Ссылка
    abc
    online
      abc, 18.05.2021 15:29
    0
    Цікаво як це непорозуміння взагалі до "Динамо" потрапило.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 18.05.2021 15:08
    0
    А как же 20 лямов?
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 18.05.2021 15:07
    0
    Супряге место в первой лиге. Может быть в Черноморец отправят для "усиления".
    Ссылка
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