Луческу рассказал, когда у него возникла идея возглавить Динамо

75-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о том, когда у него возникла идея вернуться в Украину и возглавить киевский клуб.

«Вспомни, два года назад матч Турция — Украина. Игорь, тогда мы с тобой говорили по телефону про сборную Украины, которая была очень молодой. А у меня сборная Турции была еще младше, чем команда Шевченко. Сейчас эта команда будет играть на чемпионате Европы. И Турция будет играть, которая недавно обыграла Голландию и Францию.

Была проделана огромная селекционная работа. Я объехал много стран и клубов. Что мной управляло? Я взял на себя ответственность за сборную Турции. Это моя любовь к футболу, моя жизнь. Все наставники сборных раньше жили дома, приезжали только на матчи. А я там был постоянно, я жил рядом с базой сборной. Чтобы игроки это видели и чувствовали. Я хотел сделать их лучше, усилить. Я получаю от этого большое удовольствие. Сейчас футболисты звонят мне и благодарят за то, что я им помог.

После той игры ты начал спрашивать меня о «Динамо», мол, когда я приеду в этот клуб? Я ответил тогда: «Да нет, какое «Динамо»! Я сейчас работаю в сборной». Вот тогда эта мысль и появилась. Почему бы не вернуться в чемпионат Украины, где столько хороших воспоминаний? Я много лет прожил в Украине», — рассказал Луческу в интервью Игорю Цыганыку.

Луческу возглавляет «Динамо» с июля 2020 года. Специалист выиграл с киевской командой Суперкубок Украины, чемпионат Украины и Кубок Украины.