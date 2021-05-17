Луческу рассказал, когда у него возникла идея возглавить Динамо

Румынский специалист впервые задумался об этом два года назад

  • 17.05.2021 21:23
  • 5326 просмотров
  • 19 комментариев
Луческу рассказал, когда у него возникла идея возглавить Динамо
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

75-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о том, когда у него возникла идея вернуться в Украину и возглавить киевский клуб.

«Вспомни, два года назад матч Турция — Украина. Игорь, тогда мы с тобой говорили по телефону про сборную Украины, которая была очень молодой. А у меня сборная Турции была еще младше, чем команда Шевченко. Сейчас эта команда будет играть на чемпионате Европы. И Турция будет играть, которая недавно обыграла Голландию и Францию.

Была проделана огромная селекционная работа. Я объехал много стран и клубов. Что мной управляло? Я взял на себя ответственность за сборную Турции. Это моя любовь к футболу, моя жизнь. Все наставники сборных раньше жили дома, приезжали только на матчи. А я там был постоянно, я жил рядом с базой сборной. Чтобы игроки это видели и чувствовали. Я хотел сделать их лучше, усилить. Я получаю от этого большое удовольствие. Сейчас футболисты звонят мне и благодарят за то, что я им помог.

После той игры ты начал спрашивать меня о «Динамо», мол, когда я приеду в этот клуб? Я ответил тогда: «Да нет, какое «Динамо»! Я сейчас работаю в сборной». Вот тогда эта мысль и появилась. Почему бы не вернуться в чемпионат Украины, где столько хороших воспоминаний? Я много лет прожил в Украине», — рассказал Луческу в интервью Игорю Цыганыку.

Луческу возглавляет «Динамо» с июля 2020 года. Специалист выиграл с киевской командой Суперкубок Украины, чемпионат Украины и Кубок Украины.

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Источник — Циганик LIVE

(21 голос)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 22:52
    0
    Alex86 1, 17.05.2021 22:45
    Отчасти не согласен. Какая з/п у румына и ск было потрачено на 1-го соля только (от которого толку никакого)?
    А ск могло попасть $ в ДК от участия в ЛЧ?
    Политика управления просто не проф. у през., а времена когда рыжий вбрасывал огромные $ прошли уже, хотя бюджет у шахты вне всяких сомнений выше.
    Навіть під Луческу Суркіс поки нікого помітного не підписав. Добре, що Луческу дає шанс молодим, а вони не підводять.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:45
    0
    var, 17.05.2021 22:43
    На то он и Мистер, а не мы с тобой.) Ведь наработки то были его. Сечёшь?
    просекаешь .... )
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 17.05.2021 22:45
    0
    RomanEnakievo, 17.05.2021 22:38
    Да шпрот ты прав как всегда он поднял наше дно
    АК228, enjoy, как называется твоя болезнь, когда ты копируешь кучу чужих аккаунтов и общаешься сам с собой?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:45
    0
    DKTheBest2, 17.05.2021 22:42
    Суркіс просто фінансово не може рівнятися з Ахметовим, тому і викручувався як міг.
    Отчасти не согласен. Какая з/п у румына и ск было потрачено на 1-го соля только (от которого толку никакого)?
    А ск могло попасть $ в ДК от участия в ЛЧ?
    Политика управления просто не проф. у през., а времена когда рыжий вбрасывал огромные $ прошли уже, хотя бюджет у шахты вне всяких сомнений выше.
    Ссылка
    var
    online
      var, 17.05.2021 22:43
    0
    dd dent, 17.05.2021 22:26
    И как он увидел гаснущий шахтар? Учитывая неприличный отрыв в упл и нормальное как для укр клубов выступление в еврокубках
    На то он и Мистер, а не мы с тобой.) Ведь наработки то были его. Сечёшь?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 22:42
    0
    Alex86 1, 17.05.2021 22:37
    Шанс в принципе мог бы быть только там где он полюбился по старой памяти, а это турки да румыны и то первые уже не так из-за неудач сборной ... а тут сурк удачно очнулся вдруг, когда уронил ДК на самое дно своими экспериментами тренерскими; а так то конечно пенс удачно пришел и мог даже красиво уйти с треблом после 1 сезона на покой и был бы прав в общем, но интересно будет поглядеть сможет ли дать что-то еще команде - похоже что да.
    Суркіс просто фінансово не може рівнятися з Ахметовим, тому і викручувався як міг.
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 17.05.2021 22:38
    0
    joe777., 17.05.2021 22:22
    он не 3.14 здобол,он мой любимый журналист,и он взял интервью у Луческу которому мы должны нюхать жопу,он поднял сейчас наше Динамо с дна .
    Да шпрот ты прав как всегда он поднял наше дно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:37
    0
    DKTheBest2, 17.05.2021 22:33
    В такому віці вже мало шансів отримати якусь солідну пропозицію.
    І тут, як ти кажеш, так вдало все співпало.
    Шанс в принципе мог бы быть только там где он полюбился по старой памяти, а это турки да румыны и то первые уже не так из-за неудач сборной ... а тут сурк удачно очнулся вдруг, когда уронил ДК на самое дно своими экспериментами тренерскими; а так то конечно пенс удачно пришел и мог даже красиво уйти с треблом после 1 сезона на покой и был бы прав в общем, но интересно будет поглядеть сможет ли дать что-то еще команде - похоже что да.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 22:33
    0
    Alex86 1, 17.05.2021 22:14
    + у него не было попросту ни 1 больше приличного предложения, что тоже вполне очевидно, а тут так совпало удачно
    В такому віці вже мало шансів отримати якусь солідну пропозицію.
    І тут, як ти кажеш, так вдало все співпало.
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 17.05.2021 22:30
    -1
    joe777., 17.05.2021 22:22
    он не 3.14 здобол,он мой любимый журналист,и он взял интервью у Луческу которому мы должны нюхать жопу,он поднял сейчас наше Динамо с дна .
    АК228,enjoy как у тебя прошел день в офисе? Чем занимался, кроме копирования чужих аккаунтов? Почему федьку двинятина больше не ставишь на аватарку?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 22:26
    0
    var, 17.05.2021 22:22
    всё сходится
    начал следить за угасающим Шахтёром, выбрал момент, и попал в 10-ку
    а не пришёл увидел
    именно увидел и потом пришёл
    И как он увидел гаснущий шахтар? Учитывая неприличный отрыв в упл и нормальное как для укр клубов выступление в еврокубках
    Ссылка
    var
    online
      var, 17.05.2021 22:22
    -2
    всё сходится
    начал следить за угасающим Шахтёром, выбрал момент, и попал в 10-ку
    а не пришёл увидел
    именно увидел и потом пришёл
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 17.05.2021 22:22
    -1
    Михаил Степанов, 17.05.2021 22:16
    3.14здобол
    он не 3.14 здобол,он мой любимый журналист,и он взял интервью у Луческу которому мы должны нюхать жопу,он поднял сейчас наше Динамо с дна .
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 17.05.2021 22:16
    -2
    3.14здобол
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 17.05.2021 22:15
    -1
    zzg77, 17.05.2021 22:06
    Цыганик уже бредит!!! Обкурился???
    На днях Луческу дал Цыганыку эксклюзивное интервью. Скоро увидим его
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:14
    +2
    DKTheBest2, 17.05.2021 22:12
    Луческу очолив Динамо щоби довести чи насолити, якщо хочете, Ахметову.
    + у него не было попросту ни 1 больше приличного предложения, что тоже вполне очевидно, а тут так совпало удачно
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 22:12
    +1
    Луческу очолив Динамо щоби довести чи насолити, якщо хочете, Ахметову.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.05.2021 22:06
    -3
    Цыганик уже бредит!!! Обкурился???
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 17.05.2021 21:30
    -3
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:14
    +2
    DKTheBest2, 17.05.2021 22:12
    Луческу очолив Динамо щоби довести чи насолити, якщо хочете, Ахметову.
    + у него не было попросту ни 1 больше приличного предложения, что тоже вполне очевидно, а тут так совпало удачно
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 22:12
    +1
    Луческу очолив Динамо щоби довести чи насолити, якщо хочете, Ахметову.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 22:52
    0
    Alex86 1, 17.05.2021 22:45
    Отчасти не согласен. Какая з/п у румына и ск было потрачено на 1-го соля только (от которого толку никакого)?
    А ск могло попасть $ в ДК от участия в ЛЧ?
    Политика управления просто не проф. у през., а времена когда рыжий вбрасывал огромные $ прошли уже, хотя бюджет у шахты вне всяких сомнений выше.
    Навіть під Луческу Суркіс поки нікого помітного не підписав. Добре, що Луческу дає шанс молодим, а вони не підводять.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:45
    0
    var, 17.05.2021 22:43
    На то он и Мистер, а не мы с тобой.) Ведь наработки то были его. Сечёшь?
    просекаешь .... )
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 17.05.2021 22:45
    0
    RomanEnakievo, 17.05.2021 22:38
    Да шпрот ты прав как всегда он поднял наше дно
    АК228, enjoy, как называется твоя болезнь, когда ты копируешь кучу чужих аккаунтов и общаешься сам с собой?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:45
    0
    DKTheBest2, 17.05.2021 22:42
    Суркіс просто фінансово не може рівнятися з Ахметовим, тому і викручувався як міг.
    Отчасти не согласен. Какая з/п у румына и ск было потрачено на 1-го соля только (от которого толку никакого)?
    А ск могло попасть $ в ДК от участия в ЛЧ?
    Политика управления просто не проф. у през., а времена когда рыжий вбрасывал огромные $ прошли уже, хотя бюджет у шахты вне всяких сомнений выше.
    Ссылка
    var
    online
      var, 17.05.2021 22:43
    0
    dd dent, 17.05.2021 22:26
    И как он увидел гаснущий шахтар? Учитывая неприличный отрыв в упл и нормальное как для укр клубов выступление в еврокубках
    На то он и Мистер, а не мы с тобой.) Ведь наработки то были его. Сечёшь?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 22:42
    0
    Alex86 1, 17.05.2021 22:37
    Шанс в принципе мог бы быть только там где он полюбился по старой памяти, а это турки да румыны и то первые уже не так из-за неудач сборной ... а тут сурк удачно очнулся вдруг, когда уронил ДК на самое дно своими экспериментами тренерскими; а так то конечно пенс удачно пришел и мог даже красиво уйти с треблом после 1 сезона на покой и был бы прав в общем, но интересно будет поглядеть сможет ли дать что-то еще команде - похоже что да.
    Суркіс просто фінансово не може рівнятися з Ахметовим, тому і викручувався як міг.
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 17.05.2021 22:38
    0
    joe777., 17.05.2021 22:22
    он не 3.14 здобол,он мой любимый журналист,и он взял интервью у Луческу которому мы должны нюхать жопу,он поднял сейчас наше Динамо с дна .
    Да шпрот ты прав как всегда он поднял наше дно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:37
    0
    DKTheBest2, 17.05.2021 22:33
    В такому віці вже мало шансів отримати якусь солідну пропозицію.
    І тут, як ти кажеш, так вдало все співпало.
    Шанс в принципе мог бы быть только там где он полюбился по старой памяти, а это турки да румыны и то первые уже не так из-за неудач сборной ... а тут сурк удачно очнулся вдруг, когда уронил ДК на самое дно своими экспериментами тренерскими; а так то конечно пенс удачно пришел и мог даже красиво уйти с треблом после 1 сезона на покой и был бы прав в общем, но интересно будет поглядеть сможет ли дать что-то еще команде - похоже что да.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 22:33
    0
    Alex86 1, 17.05.2021 22:14
    + у него не было попросту ни 1 больше приличного предложения, что тоже вполне очевидно, а тут так совпало удачно
    В такому віці вже мало шансів отримати якусь солідну пропозицію.
    І тут, як ти кажеш, так вдало все співпало.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 22:26
    0
    var, 17.05.2021 22:22
    всё сходится
    начал следить за угасающим Шахтёром, выбрал момент, и попал в 10-ку
    а не пришёл увидел
    именно увидел и потом пришёл
    И как он увидел гаснущий шахтар? Учитывая неприличный отрыв в упл и нормальное как для укр клубов выступление в еврокубках
    Ссылка
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