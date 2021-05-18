Металлист-1925 планирует сменить название клуба

По информации ТаТоТаке, клуб «Металлист-1925», который сейчас выступает в Первой лиге и претендует на выход в УПЛ, задумался об изменении названия.

Все дело проекте Александра Ярославского, который намерен возродить в Харькове бренд «Металлист» на базе клуба «Металл».

Руководство «Металлиста-1925» не хочет, чтобы в городе были две команды, имеющие, по сути, одинаковые названия.

Один из вариантов другого названия - «Авангард».