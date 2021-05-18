Металлист-1925 планирует сменить название клуба

По информации ТаТоТаке, клуб «Металлист-1925», который сейчас выступает в Первой лиге и претендует на выход в УПЛ, задумался об изменении названия.
Все дело проекте Александра Ярославского, который намерен возродить в Харькове бренд «Металлист» на базе клуба «Металл».
Руководство «Металлиста-1925» не хочет, чтобы в городе были две команды, имеющие, по сути, одинаковые названия.
Один из вариантов другого названия - «Авангард».
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Источник — ТаТоТаке
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в 2005-2010 годах уже был с таким названием ФК, но, к сожалению, прекратил существование...
в 2005-2010 годах уже был с таким названием ФК, но, к сожалению, прекратил существование...
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