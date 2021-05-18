Металлист-1925 планирует сменить название клуба

Один из вариантов - «Авангард»

  • 18.05.2021 17:45
  • 4588 просмотров
  • 10 комментариев
Металлист-1925 планирует сменить название клуба
© metalist1925.com

По информации ТаТоТаке, клуб «Металлист-1925», который сейчас выступает в Первой лиге и претендует на выход в УПЛ, задумался об изменении названия.

Все дело проекте Александра Ярославского, который намерен возродить в Харькове бренд «Металлист» на базе клуба «Металл».

Руководство «Металлиста-1925» не хочет, чтобы в городе были две команды, имеющие, по сути, одинаковые названия.

Один из вариантов другого названия - «Авангард».

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Источник — ТаТоТаке

(16 голосов)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 18.05.2021 18:33
    0
    vitalikss86, 18.05.2021 17:56
    Ну ну только не Авангард-какое то мне кажется совковое название? и надо все таки дождаться сможет ли Металл называться Металлистом - когда уже назовется тогда М1925 должен будет думать над именем................но мне кажется Авангард Совковое и будет попахивать даже если так и не будет (фармой или силитером как там термин называется Шахтера).
    а может попроще ФК "Харьков"? (если такой команды сейчас нет в Харькове)
    в 2005-2010 годах уже был с таким названием ФК, но, к сожалению, прекратил существование...
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 18.05.2021 18:15
    -1
    А че не взять Металлист? 2 Металлиста было бы прикольно. Да и фаны у них одни и те же.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 18.05.2021 17:59
    +4
    Евгений Давиденко, 18.05.2021 17:57
    Можна ще "Гепа 2021"
    Гепа до М1925 взагалі не має і не мав відношення ніякого - не кажи нісенітницю
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.05.2021 17:58
    -1
    ФК Харьков
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 18.05.2021 17:58
    +2
    Металлист да раньше был Авангардом но это при СССР. Мне кажется если М1925 возьмет себе такое название - его участь будет максимум середина 1-ой лиги. М1925 должен быть вымпелом флагманом в моих прогнозах Украинского футбола, стать вторым после Металл(иста) и мне кажется Авангард не к лицу ему такое название. Что-то должно быть такое чтоб наводить ужас - чтоб даже от имени коленки дрожали у соперников. Я думаю время есть подумать
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 18.05.2021 17:57
    -2
    Можна ще "Гепа 2021"
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 18.05.2021 17:56
    0
    Ну ну только не Авангард-какое то мне кажется совковое название? и надо все таки дождаться сможет ли Металл называться Металлистом - когда уже назовется тогда М1925 должен будет думать над именем................но мне кажется Авангард Совковое и будет попахивать даже если так и не будет (фармой или силитером как там термин называется Шахтера).
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 18.05.2021 17:53
    -2
    Сергей Литвиненко, 18.05.2021 17:47
    А ничего что Авангард это и есть Метллист?
    Ну если не Авангард, тогда АВАТАР....)))
    Ссылка
    Maks__7777_
      Maks__7777_, 18.05.2021 17:49
    -10
    Сергей Литвиненко, 18.05.2021 17:47
    А ничего что Авангард это и есть Метллист?
    Опана по.л.дурок Серж с яготыня говорят тебя отпердолили в яготыне,какая тебе разница до металлиста ты за яготинские свои команды переживай даун
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 18.05.2021 17:47
    -4
    А ничего что Авангард это и есть Метллист?
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 18.05.2021 17:59
    +4
    Евгений Давиденко, 18.05.2021 17:57
    Можна ще "Гепа 2021"
    Гепа до М1925 взагалі не має і не мав відношення ніякого - не кажи нісенітницю
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 18.05.2021 17:58
    +2
    Металлист да раньше был Авангардом но это при СССР. Мне кажется если М1925 возьмет себе такое название - его участь будет максимум середина 1-ой лиги. М1925 должен быть вымпелом флагманом в моих прогнозах Украинского футбола, стать вторым после Металл(иста) и мне кажется Авангард не к лицу ему такое название. Что-то должно быть такое чтоб наводить ужас - чтоб даже от имени коленки дрожали у соперников. Я думаю время есть подумать
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 18.05.2021 18:33
    0
    vitalikss86, 18.05.2021 17:56
    Ну ну только не Авангард-какое то мне кажется совковое название? и надо все таки дождаться сможет ли Металл называться Металлистом - когда уже назовется тогда М1925 должен будет думать над именем................но мне кажется Авангард Совковое и будет попахивать даже если так и не будет (фармой или силитером как там термин называется Шахтера).
    а может попроще ФК "Харьков"? (если такой команды сейчас нет в Харькове)
    в 2005-2010 годах уже был с таким названием ФК, но, к сожалению, прекратил существование...
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 18.05.2021 17:56
    0
    Ну ну только не Авангард-какое то мне кажется совковое название? и надо все таки дождаться сможет ли Металл называться Металлистом - когда уже назовется тогда М1925 должен будет думать над именем................но мне кажется Авангард Совковое и будет попахивать даже если так и не будет (фармой или силитером как там термин называется Шахтера).
    Ссылка
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