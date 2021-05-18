ЛУЧЕСКУ: «Зачем мне другие игроки? Хотел именно такую группу молодежи»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему перед стартом прошлого сезона клуб не провел ни одного трансфера и положился на молодых футболистов.
«Мы не сделали ни одного трансфера, потому что здесь много молодых игроков, которые хотят себя проявить. Они хотели учиться. Они не про деньги сейчас думают».
«Зачем мне другие игроки? Я хотел именно такую группу молодежи. И я сказал президенту, что деньги лучше не в трансферы сейчас вкладывать, а в тренировочную базу», - сказал Луческу.
В первом сезоне с новым тренером киевляне выиграли УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.
Источник — Циганик LIVE
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Для реализации бразильского вектора развития в «Динамо» был нанят экс-футболист Данило Силва. Он занял должность международного представителя и будет мониторить бразильский трансферный рынок, обеспечивая приток качественных южноамериканских легионеров в Киев.
«Приход Луческу действительно принёс больше возможностей для найма в «Динамо» бразильцев. Конечная цель — искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. «Динамо» наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке и в Америке."
********
Для реализации бразильского вектора развития в «Динамо» был нанят экс-футболист Данило Силва. Он занял должность международного представителя и будет мониторить бразильский трансферный рынок, обеспечивая приток качественных южноамериканских легионеров в Киев.
«Приход Луческу действительно принёс больше возможностей для найма в «Динамо» бразильцев. Конечная цель — искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. «Динамо» наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке и в Америке."
На готовенькое.)
********
Для реализации бразильского вектора развития в «Динамо» был нанят экс-футболист Данило Силва. Он занял должность международного представителя и будет мониторить бразильский трансферный рынок, обеспечивая приток качественных южноамериканских легионеров в Киев.
«Приход Луческу действительно принёс больше возможностей для найма в «Динамо» бразильцев. Конечная цель — искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. «Динамо» наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке и в Америке."
********
Для реализации бразильского вектора развития в «Динамо» был нанят экс-футболист Данило Силва. Он занял должность международного представителя и будет мониторить бразильский трансферный рынок, обеспечивая приток качественных южноамериканских легионеров в Киев.
«Приход Луческу действительно принёс больше возможностей для найма в «Динамо» бразильцев. Конечная цель — искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. «Динамо» наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке и в Америке."
На готовенькое.)
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