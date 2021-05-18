ЛУЧЕСКУ: «Зачем мне другие игроки? Хотел именно такую группу молодежи»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему перед стартом прошлого сезона клуб не провел ни одного трансфера и положился на молодых футболистов.

«Мы не сделали ни одного трансфера, потому что здесь много молодых игроков, которые хотят себя проявить. Они хотели учиться. Они не про деньги сейчас думают».

«Зачем мне другие игроки? Я хотел именно такую группу молодежи. И я сказал президенту, что деньги лучше не в трансферы сейчас вкладывать, а в тренировочную базу», - сказал Луческу.

В первом сезоне с новым тренером киевляне выиграли УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.