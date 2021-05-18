ЛУЧЕСКУ: «Зачем мне другие игроки? Хотел именно такую группу молодежи»

Тренер «Динамо» рассказал о составе команды

  • 18.05.2021 19:29
  • 3368 просмотров
  • 6 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Зачем мне другие игроки? Хотел именно такую группу молодежи»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему перед стартом прошлого сезона клуб не провел ни одного трансфера и положился на молодых футболистов.

«Мы не сделали ни одного трансфера, потому что здесь много молодых игроков, которые хотят себя проявить. Они хотели учиться. Они не про деньги сейчас думают».

«Зачем мне другие игроки? Я хотел именно такую группу молодежи. И я сказал президенту, что деньги лучше не в трансферы сейчас вкладывать, а в тренировочную базу», - сказал Луческу.

В первом сезоне с новым тренером киевляне выиграли УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.

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Источник — Циганик LIVE

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 20:05
    0
    ZAKARPATFAN, 18.05.2021 20:03
    Лукавит Мирча. Причины неясны пока что, может денег нет? Во многих интервью он говорил что ему нужны бразильцы, для этого кстати и Силву недавно пригласили в ДК. Вот недавняя статья:
    ********
    Для реализации бразильского вектора развития в «Динамо» был нанят экс-футболист Данило Силва. Он занял должность международного представителя и будет мониторить бразильский трансферный рынок, обеспечивая приток качественных южноамериканских легионеров в Киев.
    «Приход Луческу действительно принёс больше возможностей для найма в «Динамо» бразильцев. Конечная цель — искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. «Динамо» наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке и в Америке."
    Верно делает, вселяет в молодняк наших уверенность, тем более если выбора особо нет, а вот физруки аля хац напротив зря бочку катили на игроков снимая с себя ответственность - элементарная психология
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.05.2021 20:03
    +1
    Лукавит Мирча. Причины неясны пока что, может денег нет? Во многих интервью он говорил что ему нужны бразильцы, для этого кстати и Силву недавно пригласили в ДК. Вот недавняя статья:
    ********
    Для реализации бразильского вектора развития в «Динамо» был нанят экс-футболист Данило Силва. Он занял должность международного представителя и будет мониторить бразильский трансферный рынок, обеспечивая приток качественных южноамериканских легионеров в Киев.
    «Приход Луческу действительно принёс больше возможностей для найма в «Динамо» бразильцев. Конечная цель — искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. «Динамо» наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке и в Америке."
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 18.05.2021 19:59
    0
    Если бы така группа была в Днепре, то пришёл бы в Днепр-1.
    На готовенькое.)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 19:56
    -1
    Ёкарный Бабай, 18.05.2021 19:52
    Еще он говорил, что покупать бразилосов пачками была не его идея. Можно сделать вывод, что и в Шахтере он хотел работать с украинской молодежью, только ее там либо не было, либо Ахметов настоял, чтобы украинский клуб состоял из сплошь легионеров (нужное подчеркнуть).
    И именно потому не подпускал особо наших к составу особо, исключение из-за лимита на легов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.05.2021 19:52
    -4
    Еще он говорил, что покупать бразилосов пачками была не его идея. Можно сделать вывод, что и в Шахтере он хотел работать с украинской молодежью, только ее там либо не было, либо Ахметов настоял, чтобы украинский клуб состоял из сплошь легионеров (нужное подчеркнуть).
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.05.2021 19:39
    0
    Текущий состав теперь знает, усилять будет только там, где надо. Это лучше, чем "я такой модный пришел, понятия не имею кто на что способен, но дайте мне сто лямов на трансферы".
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.05.2021 20:03
    +1
    Лукавит Мирча. Причины неясны пока что, может денег нет? Во многих интервью он говорил что ему нужны бразильцы, для этого кстати и Силву недавно пригласили в ДК. Вот недавняя статья:
    ********
    Для реализации бразильского вектора развития в «Динамо» был нанят экс-футболист Данило Силва. Он занял должность международного представителя и будет мониторить бразильский трансферный рынок, обеспечивая приток качественных южноамериканских легионеров в Киев.
    «Приход Луческу действительно принёс больше возможностей для найма в «Динамо» бразильцев. Конечная цель — искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. «Динамо» наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке и в Америке."
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 20:05
    0
    ZAKARPATFAN, 18.05.2021 20:03
    Лукавит Мирча. Причины неясны пока что, может денег нет? Во многих интервью он говорил что ему нужны бразильцы, для этого кстати и Силву недавно пригласили в ДК. Вот недавняя статья:
    ********
    Для реализации бразильского вектора развития в «Динамо» был нанят экс-футболист Данило Силва. Он занял должность международного представителя и будет мониторить бразильский трансферный рынок, обеспечивая приток качественных южноамериканских легионеров в Киев.
    «Приход Луческу действительно принёс больше возможностей для найма в «Динамо» бразильцев. Конечная цель — искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. «Динамо» наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке и в Америке."
    Верно делает, вселяет в молодняк наших уверенность, тем более если выбора особо нет, а вот физруки аля хац напротив зря бочку катили на игроков снимая с себя ответственность - элементарная психология
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 18.05.2021 19:59
    0
    Если бы така группа была в Днепре, то пришёл бы в Днепр-1.
    На готовенькое.)
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.05.2021 19:39
    0
    Текущий состав теперь знает, усилять будет только там, где надо. Это лучше, чем "я такой модный пришел, понятия не имею кто на что способен, но дайте мне сто лямов на трансферы".
    Ссылка
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