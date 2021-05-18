Жерсон Родригеш может покинуть Динамо. На него немало претендентов в Европе

25-летний атакующий полузащитник «Динамо» Жерсон Родригеш в ближайшее летнее трансферное окно может покинуть стан новоиспеченного чемпиона Украины.
В услугах Родригеша заинтересованы клубы из Испании, Италии, Португалии и Англии, которые привлекла достаточно качественная игра футболиста в нынешнем сезоне под руководством Мирчи Луческу.
В «Динамо» Жерсон Родригеш перешел летом 2019 года из японский «Джубило Иваты» за 2 миллиона евро. В минувшем сезоне киевляне на полгода отдавали вингера в аренду турецкому «Анкарагюджю», что позволило им отбить 470 тысяч, затраченные ранее.
В текущем сезоне Жерсон Родригеш провел 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 4 ассиста.
Источник — Le Quotidien
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