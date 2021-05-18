Жерсон Родригеш может покинуть Динамо. На него немало претендентов в Европе

Контракт люксембуржца с «бело-синими» рассчитан до лета 2024 года

  • 18.05.2021 17:03
  • 8975 просмотров
  • 18 комментариев
Жерсон Родригеш может покинуть Динамо. На него немало претендентов в Европе
© ФК Динамо. Жерсон Родригеш

25-летний атакующий полузащитник «Динамо» Жерсон Родригеш в ближайшее летнее трансферное окно может покинуть стан новоиспеченного чемпиона Украины.

В услугах Родригеша заинтересованы клубы из Испании, Италии, Португалии и Англии, которые привлекла достаточно качественная игра футболиста в нынешнем сезоне под руководством Мирчи Луческу.

В «Динамо» Жерсон Родригеш перешел летом 2019 года из японский «Джубило Иваты» за 2 миллиона евро. В минувшем сезоне киевляне на полгода отдавали вингера в аренду турецкому «Анкарагюджю», что позволило им отбить 470 тысяч, затраченные ранее.

В текущем сезоне Жерсон Родригеш провел 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 4 ассиста.

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Источник — Le Quotidien

(29 голосов)

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Комментарии
    salomon77757
    online
      salomon77757, 18.05.2021 18:40
    -1
    Alexander Киев, 18.05.2021 17:18
    Единственный игрок с Дна, на игру которого приятно смотреть и можно было бы забрать в Шахтёр. Остальное - стадо
    Иди подмойся Маня
    Ссылка
    Maks__7777_
      Maks__7777_, 18.05.2021 18:14
    -4
    VAD, 18.05.2021 18:11
    Сходи мокни пукан в колодец да потом пересмотри матч с Агробизнесом, клоун
    Опущенец пересмотри матч с селом на нск 2-0 а я посмотрю матчи с реалом в 2021,а тебе петух смотреть матчи 99 году и плакать в подушку даун
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.05.2021 18:11
    +2
    Maks__7777_, 18.05.2021 18:10
    Бревняга супряженый за 20 лямов уже лучший бомбардир серии А ,опущенец не бомби не позорься
    Сходи мокни пукан в колодец да потом пересмотри матч с Агробизнесом, клоун
    Ссылка
    Maks__7777_
      Maks__7777_, 18.05.2021 18:10
    -6
    VAD, 18.05.2021 18:08
    Если продадут с выгодой то отлично. Ну подгорит у пары тройки кротов, но это каждый день происходит.
    Бревняга супряженый за 20 лямов уже лучший бомбардир серии А ,опущенец не бомби не позорься
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.05.2021 18:08
    +1
    Если продадут с выгодой то отлично. Ну подгорит у пары тройки кротов, но это каждый день происходит.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 18.05.2021 17:59
    -6
    Логично что валит с кипрской помойки, ибо с нового сезона им снова минимум лет 5 ничего не видать.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 18.05.2021 17:59
    0
    Родрігес дуже нестабільний, я не думаю, що черга за ним - обєктивне явище
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.05.2021 17:54
    +6
    Сразу было понятно, что для него ДК - трамплин в Европу. Если предложат реальные деньги, то надо продавать пока он не превратился в Тайсона.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 18.05.2021 17:46
    -2
    Млн за 6-7 можно продать, особой роли в динамо как по мне он не играет
    Ссылка
    Maks__7777_
      Maks__7777_, 18.05.2021 17:39
    -11
    Полубревно беги с этого ФК Лесоповала
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 18.05.2021 17:37
    +1
    Alexander Киев, 18.05.2021 17:17
    Супрягу за 15, а Родригеша за 8 ? 5-7 потолок за Родригеша и 1-2 бревно
    Так бревно уже ж купили, за 700 тыс.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.05.2021 17:26
    -7
    Shara, 18.05.2021 17:23
    Не стабильно играет. Дед это видит. А Супрягу в Днепр или Зарю - звездочкой станет там.
    Держи лайк! Вот и я так думаю, зачем тот же Леднев в динамо.. когда есть Заря, Днепр, Ворскла, Десна. Сидят на банке, а если и выпустят, то с перепуга не попадают в пустые ворота.
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 18.05.2021 17:24
    -9
    Дюделанж заждался))) И у них там 16 команд играют в Национальном дивизионе. Это сравнить Украину и Люксембург.
    Только пусть ребёнка с мамой заберёт в светлое будущее.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 18.05.2021 17:23
    -6
    Alexander Киев, 18.05.2021 17:17
    Супрягу за 15, а Родригеша за 8 ? 5-7 потолок за Родригеша и 1-2 бревно
    Не стабильно играет. Дед это видит. А Супрягу в Днепр или Зарю - звездочкой станет там.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.05.2021 17:18
    -19
    Единственный игрок с Дна, на игру которого приятно смотреть и можно было бы забрать в Шахтёр. Остальное - стадо
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.05.2021 17:17
    -13
    Pixelman, 18.05.2021 17:11
    За 8-10 млн нужно продавать
    Супрягу за 15, а Родригеша за 8 ? 5-7 потолок за Родригеша и 1-2 бревно
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 18.05.2021 17:11
    +11
    За 8-10 млн нужно продавать
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.05.2021 17:07
    +12
    Та пускай продают, пока есть спрос!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.05.2021 17:07
    +12
    Та пускай продают, пока есть спрос!
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 18.05.2021 17:11
    +11
    За 8-10 млн нужно продавать
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.05.2021 17:54
    +6
    Сразу было понятно, что для него ДК - трамплин в Европу. Если предложат реальные деньги, то надо продавать пока он не превратился в Тайсона.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.05.2021 18:11
    +2
    Maks__7777_, 18.05.2021 18:10
    Бревняга супряженый за 20 лямов уже лучший бомбардир серии А ,опущенец не бомби не позорься
    Сходи мокни пукан в колодец да потом пересмотри матч с Агробизнесом, клоун
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.05.2021 18:08
    +1
    Если продадут с выгодой то отлично. Ну подгорит у пары тройки кротов, но это каждый день происходит.
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 18.05.2021 17:37
    +1
    Alexander Киев, 18.05.2021 17:17
    Супрягу за 15, а Родригеша за 8 ? 5-7 потолок за Родригеша и 1-2 бревно
    Так бревно уже ж купили, за 700 тыс.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 18.05.2021 17:59
    0
    Родрігес дуже нестабільний, я не думаю, що черга за ним - обєктивне явище
    Ссылка
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