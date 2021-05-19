Большой талант, но не хватает физики. Луческу похвалил лидера Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью Игорю Цыганыку рассказал о футболисте киевской команды, который поразил румынского специалиста своим талантом:

«Виктор Цыганков – один из самых талантливых футболистов, которые играли под моим руководством. К сожалению, его физическое состояние не всегда был на уровне.

Здоровье иногда не поддерживает талант. Но все меняется, он становится сильнее и травм становится меньше. И, по-моему, он может играть на самом высоком уровне.

Я симпатизирую всем своим игрокам, и Вите тоже. Очень часто талантливых игроков сопровождает чрезмерная травматичность».

В текущем сезоне на счету Виктора Цыганкова 15 голов и 9 ассистов в 34 матчах за «Динамо».

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