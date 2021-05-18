«Хотел работать бесплатно». Луческу рассказал о желании вернуться в Шахтер

Наставник киевлян рассказал, что сам предлагал свои услуги

  • 18.05.2021 18:16
  • 2492 просмотра
  • 5 комментариев
«Хотел работать бесплатно». Луческу рассказал о желании вернуться в Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу рассказал, что ранее предлагал руководству «Шахтера» вернуться в команду и работать бесплатно, но в клубе отказались.

«После сборной Турции мне нужна была пауза, были проблемы со здоровьем и нужно было побыть дома. Затем я звонил в «Шахтер» и предлагал бесплатно свои услуги. Мол, могу вернуться и помочь молодежи. Ведь становление молодых игроков - сложный процесс. Я чувствовал, что могу и хочу работать. Повторюсь - бесплатно».

«Но «Шахтер» выбрал другой путь».

«Мне понравилась идея с «Динамо», хотя я думал, что буду консультантом. Но когда я приехал к братьям Суркисам, то их отец убедил меня стать наставником киевлян», - рассказал Луческу.

В первом сезоне при Луческу киевская команда выиграла УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.

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Источник — Циганик LIVE

(7 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 18.05.2021 18:32
    0
    циган - безкоштовно?
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    joe777.
    online
      joe777., 18.05.2021 18:27
    +1
    Спасибо Мирче, после 12 лет как ты сыкунил нам в рот работая в шахтере сейчас в ты нашей динамке поднял её с упадка,сейчас будем платить больше коммуналку и Шахтёр снова будет чемпионом.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.05.2021 18:20
    +1
    " коли я приїхав к братам " - переводчики тут всегда топ. А Мистеру удачи, в любом клубе!
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 18.05.2021 18:18
    0
    понятно где его сердце... а в динамо желудок
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    Maks__7777_
      Maks__7777_, 18.05.2021 18:18
    +1
    Луческу ты с сердцем в Шахтере ,ну сейчас в дне
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 18.05.2021 18:27
    +1
    Спасибо Мирче, после 12 лет как ты сыкунил нам в рот работая в шахтере сейчас в ты нашей динамке поднял её с упадка,сейчас будем платить больше коммуналку и Шахтёр снова будет чемпионом.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.05.2021 18:20
    +1
    " коли я приїхав к братам " - переводчики тут всегда топ. А Мистеру удачи, в любом клубе!
    Ссылка
    Maks__7777_
      Maks__7777_, 18.05.2021 18:18
    +1
    Луческу ты с сердцем в Шахтере ,ну сейчас в дне
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 18.05.2021 18:32
    0
    циган - безкоштовно?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 18.05.2021 18:18
    0
    понятно где его сердце... а в динамо желудок
    Ссылка
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