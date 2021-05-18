«Хотел работать бесплатно». Луческу рассказал о желании вернуться в Шахтер

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу рассказал, что ранее предлагал руководству «Шахтера» вернуться в команду и работать бесплатно, но в клубе отказались.
«После сборной Турции мне нужна была пауза, были проблемы со здоровьем и нужно было побыть дома. Затем я звонил в «Шахтер» и предлагал бесплатно свои услуги. Мол, могу вернуться и помочь молодежи. Ведь становление молодых игроков - сложный процесс. Я чувствовал, что могу и хочу работать. Повторюсь - бесплатно».
«Но «Шахтер» выбрал другой путь».
«Мне понравилась идея с «Динамо», хотя я думал, что буду консультантом. Но когда я приехал к братьям Суркисам, то их отец убедил меня стать наставником киевлян», - рассказал Луческу.
В первом сезоне при Луческу киевская команда выиграла УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.
Источник — Циганик LIVE
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