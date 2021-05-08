УЕФА наказал клубы Суперлиги, финал ЛЧ будет в Англии, Усик устроил танцы

Главные новости за 7 мая на Sport.ua

  • 08.05.2021 07:25
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УЕФА наказал клубы Суперлиги, финал ЛЧ будет в Англии, Усик устроил танцы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 7 мая.

1. Как наказали 12 клубов? УЕФА принял решение по поводу команд Суперлиги
Каждый из 9 извинившихся клубов сделает пожертвование на сумму €15 млн

2A. Британия запретила полеты в Турцию. Финал ЛЧ будет в Англии. Кто проведет?
На проведение финала претендуют стадионы «Астон Виллы» и «Тоттенхэма»

2B. Финал ЛЧ между Манчестер Сити и Челси будет перенесен из Стамбула
В финале Лиги чемпионов 29 мая сыграют два английских гранда

3. Ротань объявил состав молодежки Украины на Мемориал Лобановского
24 мая начнется второй в этом году сбор молодежной сборной Украины

4. Волейболистки сборной Украины начали с победы отбор на чемпионат Европы
В стартовом поединке подопечные Владимира Орлова со счетом 3:1 выиграли у Португалии

5A. Я им бредила! Как дочь Суркиса чуть не сорвала переговоры по Ярмоленко
Яна Суркис рассказала, как Андрей Ярмоленко покидал «Динамо» в 2017 году

5B. Я тебе ушки подрежу! Игорь Суркис назвал любимого игрока в Динамо
Президент клуба огромное удовольствие получает от игры Виталия Миколенко

6A. Они сольют, чтобы поиграть на контору. Что происходило в раздевалке Миная?
Александр Денисов рассказал, что в лагере «Миная» был самый настоящий бунт

6B. Аномальные ставки на разницу. Заявление Комитета этики УАФ по матчу Миная
Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации до начала игры

6С. Минай вернулся домой из Киева в неполном составе
Среди отсутствующих – Милевский и Севидов

6D. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Мне намекнули, чтобы я не мешал Севидову»
Спортивный директор «Миная» – о ситуации в клубе

7A. ВИДЕО. Косяк недели. Как Ракицкий исполнил главный фэйл сезона в РПЛ
Украинский защитник «Зенита» грубо ошибся в матче против «Локомотива»

7B. ТАЙСОН: «В Шахтере я боролся с тренерским штабом, с направлением»
Бразилец рассказал о непростых отношениях с Луишем Каштру

Что решили в Лозанне? Принято решение по второй апелляции Ястремской
Даяна не имеет права играть до окончательного разрешения дела о допинге

9A. ВИДЕО. Усик тренируется и танцует под песню российского исполнителя
Украинский боксер готовится к следующим поединкам

9B. Альвареса может победить безумие в ринге. Сондерс может его обеспечить
Лев Кравцив – о предстоящем поединке Сауль Альварес - Билли Джо Сондерс

10. Демарш Миная, немотивированное Динамо, серебряный Шахтер и бронзовая Заря
Самые интересные события 25-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

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Источник — Sport.ua

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