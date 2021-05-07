Что решили в Лозанне? Принято решение по второй апелляции Ястремской

Международная теннисная федерация (ITF) опубликовала заявление по поводу допингового дела украинки Даяны Ястремской.

«После решения председателя Независимого трибунала отклонить второе ходатайство об отмене временного отстранения, наложенного на нее 7 января 2021 года в соответствии со статьей 8.3.1 (c) Теннисной антидопинговой программы 2020 года, Даяна Ястремская (Украина) подала апелляцию по поводу этого решения в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS отклонил эту апелляцию. Таким образом, Даяна Ястремская не имеет права участвовать в соревнованиях до окончательного разрешения ее дела».

В начале года положительным оказался допинг-тест Даяны Ястремской, и она была временно отстранена от выступлений на период расследования. Затем Независимый трибунал ITF отклонил ходатайство Ястремской об отмене временного отстранения. Кроме того, апелляция была подана в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который также отклонил ее ходатайство. Теперь отклонена и вторая апелляция.

Таким образом, Даяна Ястремская не имеет права участвовать в соревнованиях до окончательного разрешения ее дела по сути.