Что решили в Лозанне? Принято решение по второй апелляции Ястремской

Даяна не имеет права играть до окончательного разрешения дела о допинге

  • 07.05.2021 19:57
  • 3084 просмотра
  • 3 комментария
Что решили в Лозанне? Принято решение по второй апелляции Ястремской
© Getty Images/Global Images Ukraine

Международная теннисная федерация (ITF) опубликовала заявление по поводу допингового дела украинки Даяны Ястремской.

«После решения председателя Независимого трибунала отклонить второе ходатайство об отмене временного отстранения, наложенного на нее 7 января 2021 года в соответствии со статьей 8.3.1 (c) Теннисной антидопинговой программы 2020 года, Даяна Ястремская (Украина) подала апелляцию по поводу этого решения в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS отклонил эту апелляцию. Таким образом, Даяна Ястремская не имеет права участвовать в соревнованиях до окончательного разрешения ее дела».

В начале года положительным оказался допинг-тест Даяны Ястремской, и она была временно отстранена от выступлений на период расследования. Затем Независимый трибунал ITF отклонил ходатайство Ястремской об отмене временного отстранения. Кроме того, апелляция была подана в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который также отклонил ее ходатайство. Теперь отклонена и вторая апелляция. 

Таким образом, Даяна Ястремская не имеет права участвовать в соревнованиях до окончательного разрешения ее дела по сути.

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Источник — ITF

(8 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.05.2021 21:10
    -1
    SandroKing, 07.05.2021 20:54
    Где там Вадик Рубик который так надеялся на суд в Лозанне?
    Він з'явиться, коли ми помилимося з якимось прогнозом) А поки принишкне на деякий час. Тут ще Рим зі "швидким покриттям" завтра розпочинається, то йому залишається тільки ховатися.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.05.2021 20:54
    +1
    Где там Вадик Рубик который так надеялся на суд в Лозанне?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.05.2021 20:37
    0
    А по суті вирішать питання і дозволять грати)))
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.05.2021 20:54
    +1
    Где там Вадик Рубик который так надеялся на суд в Лозанне?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.05.2021 20:37
    0
    А по суті вирішать питання і дозволять грати)))
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