Отстранение Ястремской не означает ее виновность. Мнение эксперта

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин объяснил, что означает решение Независимого трибунала ITF о продлении отстранения Даяны Ястремской от выступлений.

Напомним, что в организме украинской теннисистки нашли запрещенный препарат (местеролон), но окончательного решения по «допинговому» делу нет уже несколько месяцев. На данный момент были отклонены две апелляции, которые команда теннисистки подавала на решение о временном отстранении.

- Многие не понимают, что же означает недавнее решение по делу Ястремской. Объясните для всех болельщиков тенниса.

- Надо провести аналогию с обычным судом, и тогда все становится на свои места. На время, пока проходит следствие, человеку в юридической плоскости выбирают определенную меру пресечения: арест, домашний арест, подписка о невыезде. В спортивном плане, грубо говоря, Ястремскую отстранили от соревнований до суда. Она обжаловала один раз – ей отказали, она обжаловала второй – ей тоже отказали. Даяна продолжает быть отстраненной до того момента, пока не состоится суд. А он должен быть во второй половине мая.



- Есть ли уверенность в том, что суд состоится в эти сроки и уже к концу мая мы получим окончательное решение?

- Стопроцентной уверенности нет. Это зависит от доступности всех людей, от их состояния здоровья. Чтобы не было новых ходатайств или чего-то подобного. Но если ничего экстраординарного не произойдет, то должно быть так.



А уже после решения, которое примет ITF, в случае негативного исхода его можно будет оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.



- Какое наказание грозит Ястремской в случае негативного исхода по данному делу?

- Учитывая все обстоятельства и малую дозу вещества, понятно, что речь не может идти о длительной дисквалификации. Есть большая надежда на то, что наказания все же не будет.



- Если будет оправдательный приговор, получит ли теннисистка какую-то компенсацию за период простоя?

- Компенсации, скорее всего, не будет. Запрещенное вещество все же было найдено, это не ошибка. Сторона Ястремской и не спорит с тем, что оно там присутствовало. Каким образом это вещество попало в организм спортсменки – это и есть суть расследования. Если удастся доказать, что оно попало в организм без желания спортсменки, то может быть и отсутствие наказания. Именно это и нужно доказать.