Ротань объявил состав молодежки Украины на Мемориал Лобановского

24 мая начнется второй сбор в этом году молодежной сборной Украины

  • 07.05.2021 18:45
  • 1130 просмотров
  • 5 комментариев
Ротань объявил состав молодежки Украины на Мемориал Лобановского
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань назвал когорту игроков, вызванных на очередной сбор команды.

Сине-желтые примут участие в Мемориале Валерия Лобановского и проведут товарищеский матч в Турции.

24 мая начнется второй в этом году сбор молодежной сборной Украины. Главный тренер команды Руслан Ротань на этот этап подготовки вызвал 24 футболиста.

После завершения турнира Лобановского молодежная сборная Украины отправится в Турцию. 2 июня в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» сине-желтые проведут товарищеский поединок со сборной хозяев U-21. Сбор завершится 3 июня.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко, Данил Скорко (все – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Александр Мельник («Александрия»), Максим Таловеров («Динамо» Ческе-Будейовице, Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Богдан Билошевский («Десна» Чернигов), Олег Очеретько («Мариуполь»), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк), Николай Кухаревич («Рух» Львов).

Резервный список

Дмитрий Мацапура («Заря» Луганск), Марк Мампасси («Мариуполь»), Игорь Снурницын («Олимпик» Донецк), Николай Михайленко, Назар Волошин (оба – «Динамо» Киев), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Дмитрий Шамич, Евгений Исаенко (оба – «Колос» Ковалевка), Артур Ременяк («Львов»), Ростислав Лях, Остап Притула, Иван Литвиненко (все – «Рух» Львов), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков).

Мемориал Валерия Лобановского 2021

26.05.2021, Полуфиналы

  • Украина U-21 – Азербайджан U-21. Киев. НТК им. В. Банникова
  • Тунис U-21 – Узбекистан U-21. Киев. Стадион «Оболонь-Арена»

28.05.2021

  • Матч с участием молодежной сборной Украины. Киев. НТК им. В. Банникова
  • Матч за третье место или финал. Киев. Стадион «Оболонь-Арена»

Время поединков будет утверждено позже.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    var
    online
      var, 07.05.2021 19:17
    0
    5 Мариуполей
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 07.05.2021 19:16
    0
    Из Ротяня тренер, как из говна пуля
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 07.05.2021 19:00
    0
    Посадіть на тренерський місток замість Ротаня пластиковий манекен для одягу. Гірше не буде, але на зарплаті трохи зекономимо
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 07.05.2021 18:55
    -1
    клоун, мля...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.05.2021 18:49
    +2
    Лучше б было:
    Ротань покинул состав молодежки Украины
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.05.2021 18:49
    +2
    Лучше б было:
    Ротань покинул состав молодежки Украины
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 19:17
    0
    5 Мариуполей
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 07.05.2021 19:16
    0
    Из Ротяня тренер, как из говна пуля
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 07.05.2021 19:00
    0
    Посадіть на тренерський місток замість Ротаня пластиковий манекен для одягу. Гірше не буде, але на зарплаті трохи зекономимо
    Ссылка
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