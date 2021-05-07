Ротань объявил состав молодежки Украины на Мемориал Лобановского

Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань назвал когорту игроков, вызванных на очередной сбор команды.
Сине-желтые примут участие в Мемориале Валерия Лобановского и проведут товарищеский матч в Турции.
24 мая начнется второй в этом году сбор молодежной сборной Украины. Главный тренер команды Руслан Ротань на этот этап подготовки вызвал 24 футболиста.
После завершения турнира Лобановского молодежная сборная Украины отправится в Турцию. 2 июня в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» сине-желтые проведут товарищеский поединок со сборной хозяев U-21. Сбор завершится 3 июня.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).
Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко, Данил Скорко (все – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Александр Мельник («Александрия»), Максим Таловеров («Динамо» Ческе-Будейовице, Чехия).
Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Богдан Билошевский («Десна» Чернигов), Олег Очеретько («Мариуполь»), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).
Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк), Николай Кухаревич («Рух» Львов).
Резервный список
Дмитрий Мацапура («Заря» Луганск), Марк Мампасси («Мариуполь»), Игорь Снурницын («Олимпик» Донецк), Николай Михайленко, Назар Волошин (оба – «Динамо» Киев), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Дмитрий Шамич, Евгений Исаенко (оба – «Колос» Ковалевка), Артур Ременяк («Львов»), Ростислав Лях, Остап Притула, Иван Литвиненко (все – «Рух» Львов), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков).
Мемориал Валерия Лобановского 2021
26.05.2021, Полуфиналы
- Украина U-21 – Азербайджан U-21. Киев. НТК им. В. Банникова
- Тунис U-21 – Узбекистан U-21. Киев. Стадион «Оболонь-Арена»
28.05.2021
- Матч с участием молодежной сборной Украины. Киев. НТК им. В. Банникова
- Матч за третье место или финал. Киев. Стадион «Оболонь-Арена»
Время поединков будет утверждено позже.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Ротань покинул состав молодежки Украины
Ротань покинул состав молодежки Украины
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