Украина U-21 сыграет на турнире Лобановского и отправится в Турцию

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня 26 мая сыграет в полуфинале турнира имени Лобановского. Соперником будет молодежка Азербайджана.
В другом полуфинале сразятся молодежные команды Туниса и Узбекистана.
После турнира Украина U-21 отправится в Турцию, где 2 июня сыграет контрольный матч против местной молодежки.
26 мая
Полуфиналы
Украина U-21 - Азербайджан U-21
Тунис U-21 - Узбекистан U-21
28 мая
Финал и матч за 3-е место
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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