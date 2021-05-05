Украина U-21 сыграет на турнире Лобановского и отправится в Турцию

У команды Руслана Ротаня плотный график

  • 05.05.2021 19:27
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  • 1 комментарий
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Украина U-21 сыграет на турнире Лобановского и отправится в Турцию
© uaf.ua

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня 26 мая сыграет в полуфинале турнира имени Лобановского. Соперником будет молодежка Азербайджана.

В другом полуфинале сразятся молодежные команды Туниса и Узбекистана.

После турнира Украина U-21 отправится в Турцию, где 2 июня сыграет контрольный матч против местной молодежки.

26 мая

Полуфиналы

Украина U-21 - Азербайджан U-21

Тунис U-21 - Узбекистан U-21

28 мая

Финал и матч за 3-е место

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    ihor5235
    online
      ihor5235, 05.05.2021 19:29
    0
    Мега соперники, но даже здесь Ротань скорее всего умудрится обосратся!
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 05.05.2021 19:29
    0
    Мега соперники, но даже здесь Ротань скорее всего умудрится обосратся!
    Ссылка
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