Демарш Миная, немотивированное Динамо, серебряный Шахтер и бронзовая Заря

Главным событием предпоследнего тура стал демарш «Миная», отказавшегося вовремя начать игру против «Шахтера». Но игра таки состоялась. Ее следствием стало разгромное поражение закарпатцев, которое подвело черту под их выступлениями в элите отечественного футбола. В свою очередь, «Шахтер» обеспечил себе серебряные медали. «Заря», обыграв «Днепр-1», снова финиширует на третьем месте. Из нерешенных вопросов в турнирной таблице осталось лишь распределение еврокубковых квот. Одного лишнего в последнем туре разыграют «Десна» и «Ворскла».

Форма тура

На матч против «Мариуполя» футболисты «Динамо» вышли в резервной форме – черно-зеленого цвета. В таком облачении киевляне сыграли впервые в нынешнем сезоне. Комплект экипировки с таким оттенком – для динамовцев третий – после белого и синего. В традиционных цветах «Динамо» играло и на внутренней арене, и на международной. Наверняка в привычных цветах подопечные Луческу вышли бы и на игру с «Мариуполем», но по условиям договора с техническим спонсором клуба - New Balance – команда должна сыграть хотя бы один поединок в резервной форме. Вот она и сыграла. Получилось не ахти. Не фартовая форма.

Сенсация тура



ФК Динамо

Оформив за три тура до конца сезона чемпионство, тренер динамовцев Мирча Луческу заявил, что в оставшихся матчах его команда сыграет основным составом. Мол, из уважения к соперникам. По этой причине – то есть, из-за уважения, киевляне в прошлом туре разгромили на выезде «Ворсклу» - 5:1. Но вот в туре нынешнем ничего не сумели противопоставить отнюдь не безгрешному «Мариуполю». Номинальным хозяевам матча, которые были по факту гостями, не хватило в первую очередь мотивации. Вроде бы и играла основа «Динамо», но без огня. А вот «Мариуполь» приятно удивил настроем и боевитостью. В итоге – сухая ничья, которая обезопасила приазовцев от вылета в первую лигу.

Гвардеец тура

Ничего не решающий с точки зрения турнирной таблицы матч против «Мариуполя» для полузащитника «Динамо» Гармаша стал особенным. Выйдя на замену вместо Буяльского, Денис оформил свой трехсотый поединок за «бело-синих» во всех турнирах. Гармаш стал девятым футболистом «Динамо» в истории нашего независимого чемпионата, кто провел за команду не меньше 300 поединков.

Оправдание тура

Наставник динамовцев Луческу нашел оправдание неуверенной игре своих подопечных в Мариуполе: «На выезде сыграли вничью на новом поле. Молодцы, что хозяева сделали такое поле, но это сложное поле сейчас, к нему нужно было привыкать. Соперник был мотивирован, что было видно по борьбе и карточкам. Нам было сложно концентрироваться, так как уже чемпионы. Плохо начали матч, были расслабленными».

Пенальти тура

«Колос» забил победный гол «Александрии» с пенальти: отличился Петров. Этот удар с «точки» стал для ковалевцев 13-м в нынешнем сезоне: больше их никто столько ударов с одиннадцати метров не пробивал. Следует отметить, что назначение этого пенальти арбитром Александром Шандором является весьма спорным, о чем после матча прозрачно намекнул наставник александрийцев Владимир Шаран. Действительно, в ключевом моменте Стецьков сначала сыграл в мяч, а не в ногу Ильина, и уже потом игрок гостей зацепился за ногу игрока хозяев. Тем не менее, Шандор увидел повод для одиннадцатиметрового. Системы ВАР в этом матче не было. Благодаря победе над «Александрией» команда Руслана Костышина обеспечила себе выход в еврокубки, так как ниже пятого места она уже не опустится.

Матч тура

Лобовая игра за еврокубковую зону состоялась в Полтаве, где хозяева принимали «Десну». И тренер «Ворсклы» Максимов, и наставник «сиверян» Рябоконь подчеркивали и до, и после матча, что их командам нужна была только победа. Но в итоге получилась ничья, которая не удовлетворила ни одну из сторон. Первый тайм лучше провели хозяева. Им удалось открыть счет усилиями Тиля. Во втором тайме капитан гостей Гитченко восстановил равновесие ударом головой. В дальнейшем соперники создали немало моментов, чтобы изменить счет, но не сложилось. А еще в этой игре было удаление (Якубу за две желтые карточки), был отменен гол после просмотра ВАР (хозяев). В общем, было весело и интересно.

После этой ничьей деснянцы имеют лучшие шансы на еврокубки, так как по личным встречам опережают «Ворсклу». Чтобы точно финишировать выше полтавчан, черниговцам в последнем туре нужно обыграть «Мариуполь».

«Бронза» тура

На 98-й день рождения клуба «Заря» завоевала бронзовые награды чемпионата. Случилось это знаменательное событие на «Днепр-Арене». Матч «Днепр-1» - «Заря» не был особо насыщенным интересными эпизодами. Окромя забитого пенальти Юрченко (назначен за фол Тейлора против Назарины), можно вспомнить, разве что, сильный удар Иванисени в штангу. Да удаление Игнатенко. Тем не менее, гости добыли вполне заслуженную победу, и в новом еврокубковом сезоне сыграют в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Демарш тура

Игра «Минай» - «Шахтер», как и остальные поединки четверга, должна была начаться в 19.00. Но началась на 35 минут позже. Причина задержки – демарш игроков закарпатской команды. Прибыв на НСК «Олимпийский», номинальные хозяева поля решили не проводить предматчевую разминку и закрылись в раздевалке. Поначалу футболисты «Миная» якобы вообще отказывались играть. В чем причина столь радикального шага – так и осталось загадкой.

Одни источники говорят о том, что, дескать, футболисты не захотели «сливать матч», другие – что в такой вот способ команда требовала выплатить долги по зарплате. Путем уговоров и ультиматумов – в виде технического поражения – организаторы матча заставили «Минай» провести поединок. Разминку команда Цымбала провела в раздевалке. В заявке команды оказалось лишь 16 игроков. Тем не менее, матч был проведен. Его итог было несложно спрогнозировать...

«Серебро» тура

За два тура до конца чемпионата «Шахтер» опережал «Зарю» на четыре очка. «Заря», обыграв «Днепр-1», приблизилась к «горнякам» на расстояние одного балла. Чтобы обезопасить себя от необходимости ставить все на кон на последний тур, команде Каштру нужно было обыграть «Минай». Экс-чемпионы справились с этой задачей без проблем. И за тур до конца первенства «Шахтер» забронировал за собой вторую строчку в турнирной таблице, которая позволит в новом сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Вылет тура

«Минаю» для продления элитной прописки тоже нужна была только победа. Но ее закарпатцы не добыли. Хоть они и старались в матче против «Шахтера», переиграть более опытного и мастеровитого оппонента им не удалось. Поражение не оставило шансов «Минаю» на спасение. Именно эта команда стала обладателем не очень приятного пропуска в первую лигу. Хотя, поговаривают, «Минай» там может и не сыграть: не исключено, что клуб вообще может исчезнуть с футбольной карты страны.

Возвращение тура

«Мы прожили много совместных лет с Романом Санжаром, хорошо знакомы. Контракт подписан не только на два оставшихся матча УПЛ, а на два года. Надеемся, что Санжар не только сохранит «Олимпику» место в УПЛ, а и поднимет команду выше», - говорил перед игрой с «Рухом» президент «олимпийцев» Владислав Гезьзин, представляя новый тренерский штаб (Калитвинцев был уволен после матча предыдущего тура).

Напомним, что Санжар в свое время защищал цвета «Олимпика» и в качестве игрока, и как тренер. Но «поднять команду выше» Санжару не удалось – первый блин явно оказался комом. «Олимпик» без шансов уступил «Руху» 0:3.

Гол тура

Единственный (стало быть победный) гол в матче «Ингулец» - «Львов» забил самый опытный игрок «казаков» Бартулович. Кроме того, что этот мяч стал очень важным для команды Лавриненко, так как добытая победа позволила продлить элитную прописку, он получился еще и красивым. Младен протащил мяч по центру поля и метров с 25-ти нанес мощный удар в дальний угол.

Слова тура

После матча с «Шахтером» наставник «Миная» Николай Цымбал отказался отвечать на вопрос, почему его команда собиралась бойкотировала игру: «Руководство даст официальную позицию по этой всей ситуации. Я занимаюсь подготовкой к игре, поэтому хотел бы слушать вопросы по матчу».

Сборная тура

Паст - Додо, Белый, Гитченко, Золотов – Тиль, Степаненко, Юрченко, Бартулович – Борячук, Дентиньо.