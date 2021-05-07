Аномальные ставки на разницу. Заявление Комитета этики УАФ по матчу Миная

Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации до начала игры

  • 07.05.2021 15:10
  • 3889 просмотров
  • 7 комментариев
Аномальные ставки на разницу. Заявление Комитета этики УАФ по матчу Миная
© УАФ

Комитет этики и честной игры УАФ сделал заявление относительно скандального матча 25-го тура УПЛ:

«Вчера, 6 мая, накануне матча 25-го тура УПЛ ФК «Минай» (Ужгород) - ФК «Шахтер» (Донецк) в СМИ появилась информация о том, что на данный матч размещались аномальные ставки на победу гостей с большой разницей голов.

Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации еще до ее публичного объявления. С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч во время его хода.

Комитет дополнительно информирует, что в течение сезона 2020/21 в рамках сотрудничества с партнером УАФ по сбору беттинговых данных, компанией FeedConstruct, уже три команды по представлению комитета были заблокированы букмекерами для приема ставок на матчи с их участием в режиме «лайв». Это уникальная мировая практика, которая позволяет приостанавливать размещение подозрительных ставок во время матча.

Что касается ФК «Минай» (Ужгород), то комитет обратится с просьбой к букмекерам минимизировать прием ставок на его следующий матч до начала игры. Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время».

Напомним, скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру. Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный матч.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(15 голосов)

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Комментарии
    var
    online
      var, 07.05.2021 16:21
    0
    Гаврик Кировоградский, 07.05.2021 16:06
    Можно даже догадаться кто ставил
    Лично Эрдоган в Турции поставил 100 тыщ ))) На вооружения.
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 16:19
    0
    avk2307, 07.05.2021 15:24
    Только хотел написать. В первом круге вообще игра была странная .2 автогола и без карточек.
    Нет интриги в чемпионате, так начали абы что.
    Вот например, как такой Минай у Десны выиграл?
    А ещё у Александрии, Днепра-1, Олимпика. 2 ничьи с Колосом.
    Это футбол.
    Рекомендую просмотреть таблицу последнего чемпионата СССР.
    Со своей трибуны сообщу. Металлург Запорожье тогда наконец то вышел в высшую лигу после 20 лет борьбы за неё. И вылетать назад не собирался. Ведь в начале не знали что это последний чемпионат.
    В итоге дома обыграли Спартак М., Динамо К., Динамо М., Динамо Мн....но проиграли Металлисту, Черноморцу)))
    Прописку сохранили!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 07.05.2021 16:18
    0
    "комітет звернувся до об’єднань букмекерів із проханням заморозити виплати та не приймати нові ставки на матч під час його перебігу."
    -------------------
    ми вже ставочку зробили, більше нікого не пускайте?))))
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 07.05.2021 16:06
    0
    Можно даже догадаться кто ставил
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 07.05.2021 15:30
    0
    Пацаны с Миная знали что проиграют, и решили на последок хоть капусты поднять.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 07.05.2021 15:24
    0
    var, 07.05.2021 15:18
    Гости то было номинальные! И это Минай прибыл в Киев.
    В первом круге было 5:1 и никого это не удивило.)))
    А как с Динамо? Два раза по 5 голов
    Только хотел написать. В первом круге вообще игра была странная .2 автогола и без карточек.
    Нет интриги в чемпионате, так начали абы что.
    Вот например, как такой Минай у Десны выиграл?
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 15:18
    +2
    Гости то было номинальные! И это Минай прибыл в Киев.
    В первом круге было 5:1 и никого это не удивило.)))
    А как с Динамо? Два раза по 5 голов
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 15:18
    +2
    Гости то было номинальные! И это Минай прибыл в Киев.
    В первом круге было 5:1 и никого это не удивило.)))
    А как с Динамо? Два раза по 5 голов
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 16:21
    0
    Гаврик Кировоградский, 07.05.2021 16:06
    Можно даже догадаться кто ставил
    Лично Эрдоган в Турции поставил 100 тыщ ))) На вооружения.
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 16:19
    0
    avk2307, 07.05.2021 15:24
    Только хотел написать. В первом круге вообще игра была странная .2 автогола и без карточек.
    Нет интриги в чемпионате, так начали абы что.
    Вот например, как такой Минай у Десны выиграл?
    А ещё у Александрии, Днепра-1, Олимпика. 2 ничьи с Колосом.
    Это футбол.
    Рекомендую просмотреть таблицу последнего чемпионата СССР.
    Со своей трибуны сообщу. Металлург Запорожье тогда наконец то вышел в высшую лигу после 20 лет борьбы за неё. И вылетать назад не собирался. Ведь в начале не знали что это последний чемпионат.
    В итоге дома обыграли Спартак М., Динамо К., Динамо М., Динамо Мн....но проиграли Металлисту, Черноморцу)))
    Прописку сохранили!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 07.05.2021 16:18
    0
    "комітет звернувся до об’єднань букмекерів із проханням заморозити виплати та не приймати нові ставки на матч під час його перебігу."
    -------------------
    ми вже ставочку зробили, більше нікого не пускайте?))))
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 07.05.2021 16:06
    0
    Можно даже догадаться кто ставил
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 07.05.2021 15:30
    0
    Пацаны с Миная знали что проиграют, и решили на последок хоть капусты поднять.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 07.05.2021 15:24
    0
    var, 07.05.2021 15:18
    Гости то было номинальные! И это Минай прибыл в Киев.
    В первом круге было 5:1 и никого это не удивило.)))
    А как с Динамо? Два раза по 5 голов
    Только хотел написать. В первом круге вообще игра была странная .2 автогола и без карточек.
    Нет интриги в чемпионате, так начали абы что.
    Вот например, как такой Минай у Десны выиграл?
    Ссылка
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