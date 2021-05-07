Аномальные ставки на разницу. Заявление Комитета этики УАФ по матчу Миная

Комитет этики и честной игры УАФ сделал заявление относительно скандального матча 25-го тура УПЛ:
«Вчера, 6 мая, накануне матча 25-го тура УПЛ ФК «Минай» (Ужгород) - ФК «Шахтер» (Донецк) в СМИ появилась информация о том, что на данный матч размещались аномальные ставки на победу гостей с большой разницей голов.
Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации еще до ее публичного объявления. С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч во время его хода.
Комитет дополнительно информирует, что в течение сезона 2020/21 в рамках сотрудничества с партнером УАФ по сбору беттинговых данных, компанией FeedConstruct, уже три команды по представлению комитета были заблокированы букмекерами для приема ставок на матчи с их участием в режиме «лайв». Это уникальная мировая практика, которая позволяет приостанавливать размещение подозрительных ставок во время матча.
Что касается ФК «Минай» (Ужгород), то комитет обратится с просьбой к букмекерам минимизировать прием ставок на его следующий матч до начала игры. Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время».
Напомним, скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру. Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный матч.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Нет интриги в чемпионате, так начали абы что.
Вот например, как такой Минай у Десны выиграл?
Это футбол.
Рекомендую просмотреть таблицу последнего чемпионата СССР.
Со своей трибуны сообщу. Металлург Запорожье тогда наконец то вышел в высшую лигу после 20 лет борьбы за неё. И вылетать назад не собирался. Ведь в начале не знали что это последний чемпионат.
В итоге дома обыграли Спартак М., Динамо К., Динамо М., Динамо Мн....но проиграли Металлисту, Черноморцу)))
Прописку сохранили!
-------------------
ми вже ставочку зробили, більше нікого не пускайте?))))
В первом круге было 5:1 и никого это не удивило.)))
А как с Динамо? Два раза по 5 голов
Нет интриги в чемпионате, так начали абы что.
Вот например, как такой Минай у Десны выиграл?
В первом круге было 5:1 и никого это не удивило.)))
А как с Динамо? Два раза по 5 голов
В первом круге было 5:1 и никого это не удивило.)))
А как с Динамо? Два раза по 5 голов
Нет интриги в чемпионате, так начали абы что.
Вот например, как такой Минай у Десны выиграл?
Это футбол.
Рекомендую просмотреть таблицу последнего чемпионата СССР.
Со своей трибуны сообщу. Металлург Запорожье тогда наконец то вышел в высшую лигу после 20 лет борьбы за неё. И вылетать назад не собирался. Ведь в начале не знали что это последний чемпионат.
В итоге дома обыграли Спартак М., Динамо К., Динамо М., Динамо Мн....но проиграли Металлисту, Черноморцу)))
Прописку сохранили!
-------------------
ми вже ставочку зробили, більше нікого не пускайте?))))
В первом круге было 5:1 и никого это не удивило.)))
А как с Динамо? Два раза по 5 голов
Нет интриги в чемпионате, так начали абы что.
Вот например, как такой Минай у Десны выиграл?
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