Аномальные ставки на разницу. Заявление Комитета этики УАФ по матчу Миная

Комитет этики и честной игры УАФ сделал заявление относительно скандального матча 25-го тура УПЛ:

«Вчера, 6 мая, накануне матча 25-го тура УПЛ ФК «Минай» (Ужгород) - ФК «Шахтер» (Донецк) в СМИ появилась информация о том, что на данный матч размещались аномальные ставки на победу гостей с большой разницей голов.

Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации еще до ее публичного объявления. С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч во время его хода.

Комитет дополнительно информирует, что в течение сезона 2020/21 в рамках сотрудничества с партнером УАФ по сбору беттинговых данных, компанией FeedConstruct, уже три команды по представлению комитета были заблокированы букмекерами для приема ставок на матчи с их участием в режиме «лайв». Это уникальная мировая практика, которая позволяет приостанавливать размещение подозрительных ставок во время матча.

Что касается ФК «Минай» (Ужгород), то комитет обратится с просьбой к букмекерам минимизировать прием ставок на его следующий матч до начала игры. Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время».