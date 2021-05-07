Я им бредила! Как дочь Суркиса чуть не сорвала переговоры по Ярмоленко

Яна Суркис, младшая дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, в интервью Игорю Бурбасу рассказала, как Андрей Ярмоленко покидал столичную команду в 2017 году:

«Моя детская любовь была – Андрей Ярмоленко. Я им бредила. Он стоял на всех заставках, его плакаты висели у меня в комнате. Это реально была моя детская влюбленность. Когда он уходил из Динамо – я плакала.

Случай, о котором не знает мой папа. По Андрею шли длительные переговоры. В один из вечеров мы находились во Франции. Приехал к папе какой-то агент или представитель клуба. Папа мне говорит: «Яна, у меня нет переводчика. Мне надо, чтобы ты перевела».

Я начала переводить. И когда я поняла, что Андрей Ярмоленко может перейти в другой клуб, я подумала, что можно сделать. Заплакать? Я не хочу, чтобы он уходил. Я понимаю, что своими руками я могу отдать его в другой клуб.

Речь шла о какой-то сумме. Папа озвучил мне сумму, которую надо назвать. Я назвала сумму на какое-то значение больше. Я просто не хотела, чтобы его продали. Я подумала, что это их отпугнет. Потом подумала, что доверие папы для меня важнее. Сказала: «Извините, пожалуйста, я перепутала сумму».

Я плакала, когда Андрей официально покидал команду. Для меня это было очень тяжело».