Я им бредила! Как дочь Суркиса чуть не сорвала переговоры по Ярмоленко

Яна Суркис рассказала, как Андрей Ярмоленко покидал «Динамо» в 2017 году

  • 07.05.2021 23:59
  • 2186 просмотров
  • 9 комментариев
Я им бредила! Как дочь Суркиса чуть не сорвала переговоры по Ярмоленко
© BurBuzz. Яна Суркис

Яна Суркис, младшая дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, в интервью Игорю Бурбасу рассказала, как Андрей Ярмоленко покидал столичную команду в 2017 году:

«Моя детская любовь была – Андрей Ярмоленко. Я им бредила. Он стоял на всех заставках, его плакаты висели у меня в комнате. Это реально была моя детская влюбленность. Когда он уходил из Динамо – я плакала.

Случай, о котором не знает мой папа. По Андрею шли длительные переговоры. В один из вечеров мы находились во Франции. Приехал к папе какой-то агент или представитель клуба. Папа мне говорит: «Яна, у меня нет переводчика. Мне надо, чтобы ты перевела».

Я начала переводить. И когда я поняла, что Андрей Ярмоленко может перейти в другой клуб, я подумала, что можно сделать. Заплакать? Я не хочу, чтобы он уходил. Я понимаю, что своими руками я могу отдать его в другой клуб.

Речь шла о какой-то сумме. Папа озвучил мне сумму, которую надо назвать. Я назвала сумму на какое-то значение больше. Я просто не хотела, чтобы его продали. Я подумала, что это их отпугнет. Потом подумала, что доверие папы для меня важнее. Сказала: «Извините, пожалуйста, я перепутала сумму».

Я плакала, когда Андрей официально покидал команду. Для меня это было очень тяжело».

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Источник — BurBuzz

(18 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 08.05.2021 01:07
    +1
    Интересная история.
    Многим прокомментировавшим ниже,
    Вас девочки не любили никогда?
    Чего вы такие злые и завистливые?
    Ссылка
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 08.05.2021 01:01
    0
    Она хотела в кровать с бревном и укрыться ШУБОЙ💩
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 08.05.2021 00:57
    +1
    Андрюха, бросай жену онас тобой только из- за денег. А с этой молодой мажоркой ты после смерти двух Саркисов сможешь построить настоящее Динамо Лобановского!!!!!!
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 08.05.2021 00:43
    +2
    ну, тепер зрозуміло, чому суркіс не відпускає гравців)
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 08.05.2021 00:27
    -1
    Так между ними было что то непонятно из истории
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 08.05.2021 00:23
    -1
    Здравствуйте дичь)
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 08.05.2021 00:17
    0
    Ну а заголовок: не сорвала же, значит всё норм, а коль сорвала бы - кто знает как оно бы всё вышло, далеко не факт что хуже. Далеко не факт
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 08.05.2021 00:16
    +1
    Аахаха, так вот почему такой высокий был повешен ценник)))
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 08.05.2021 00:15
    0
    О к немцам перешёл! К немцам!!!
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 08.05.2021 00:43
    +2
    ну, тепер зрозуміло, чому суркіс не відпускає гравців)
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 08.05.2021 01:07
    +1
    Интересная история.
    Многим прокомментировавшим ниже,
    Вас девочки не любили никогда?
    Чего вы такие злые и завистливые?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 08.05.2021 00:57
    +1
    Андрюха, бросай жену онас тобой только из- за денег. А с этой молодой мажоркой ты после смерти двух Саркисов сможешь построить настоящее Динамо Лобановского!!!!!!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 08.05.2021 00:16
    +1
    Аахаха, так вот почему такой высокий был повешен ценник)))
    Ссылка
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 08.05.2021 01:01
    0
    Она хотела в кровать с бревном и укрыться ШУБОЙ💩
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 08.05.2021 00:17
    0
    Ну а заголовок: не сорвала же, значит всё норм, а коль сорвала бы - кто знает как оно бы всё вышло, далеко не факт что хуже. Далеко не факт
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 08.05.2021 00:15
    0
    О к немцам перешёл! К немцам!!!
    Ссылка
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