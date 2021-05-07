Я тебе ушки подрежу! Игорь Суркис назвал любимого игрока в Динамо

Президент клуба огромное удовольствие получает от игры Виталия Миколенко

  • 07.05.2021 23:35
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Я тебе ушки подрежу! Игорь Суркис назвал любимого игрока в Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Президент Динамо Игорь Суркис в интервью журналисту Игорю Бурбасу рассказал, от игры какого футболиста своего клуба получает наибольшее удовольствие:

«Я всех футболистов люблю. Огромное удовольствие получаю от игры Виталия Миколенко. Я к нему всегда отношусь критично, даже если он хорошо играет.

Захожу в раздевалку и говорю ему: «Я тебе ушки подрежу». Он говорит: «Что я уже не так сделал?». Отвечаю: «На всякий случай. Чтобы в следующем матче играл лучше».

Он молодой. На моих глазах вырос и ворвался в первую команду».

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Источник — БурBuzz

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