Я тебе ушки подрежу! Игорь Суркис назвал любимого игрока в Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис в интервью журналисту Игорю Бурбасу рассказал, от игры какого футболиста своего клуба получает наибольшее удовольствие:

«Я всех футболистов люблю. Огромное удовольствие получаю от игры Виталия Миколенко. Я к нему всегда отношусь критично, даже если он хорошо играет.

Захожу в раздевалку и говорю ему: «Я тебе ушки подрежу». Он говорит: «Что я уже не так сделал?». Отвечаю: «На всякий случай. Чтобы в следующем матче играл лучше».

Он молодой. На моих глазах вырос и ворвался в первую команду».