ТАЙСОН: «В Шахтере я боролся с тренерским штабом, с направлением»

Полузащитник «Интернасьонала» Тайсон рассказал о том, почему решил покинуть донецкий «Шахтер» и вернуться в Бразилию.

«Я мог бы остаться в Европе, потому что у меня были предложения от других клубов, и даже в Украине мне предлагали двухлетний контракт, но я чувствовал, что пора вернуться домой, чтобы снова быть счастливым. В клубе я боролся с тренерским штабом, с направлением. Это было немного некрасиво с моей стороны, но, слава Богу, в конце концов все обошлось, и мне удалось с ними договориться», - сказал Тайсон.

Напомним, перед разрывом контракта с «Шахтером» по взаимному согласию сторон, Тайсон был переведен в дубль из-за нежелания выходить на поле на замену в матче против «Ромы», а также общаться с Луишем Каштру. По информации журналиста Александра Денисова, Тайсон даже закрывался в туалете, чтобы не контактировать с тренером.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что Тайсон провел свой первый матч за «Интернасьонал» после возвращения из Украины.