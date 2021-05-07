ТАЙСОН: «В Шахтере я боролся с тренерским штабом, с направлением»

Бразилец рассказал о непростых отношениях с Луишем Каштру

  • 07.05.2021 16:53
  • 2605 просмотров
  • 6 комментариев
ТАЙСОН: «В Шахтере я боролся с тренерским штабом, с направлением»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Полузащитник «Интернасьонала» Тайсон рассказал о том, почему решил покинуть донецкий «Шахтер» и вернуться в Бразилию.

«Я мог бы остаться в Европе, потому что у меня были предложения от других клубов, и даже в Украине мне предлагали двухлетний контракт, но я чувствовал, что пора вернуться домой, чтобы снова быть счастливым. В клубе я боролся с тренерским штабом, с направлением. Это было немного некрасиво с моей стороны, но, слава Богу, в конце концов все обошлось, и мне удалось с ними договориться», - сказал Тайсон.

Напомним, перед разрывом контракта с «Шахтером» по взаимному согласию сторон, Тайсон был переведен в дубль из-за нежелания выходить на поле на замену в матче против «Ромы», а также общаться с Луишем Каштру. По информации журналиста Александра Денисова, Тайсон даже закрывался в туалете, чтобы не контактировать с тренером.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что Тайсон провел свой первый матч за «Интернасьонал» после возвращения из Украины.

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Источник — UOL Esporte

(10 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.05.2021 17:31
    0
    funcat, 07.05.2021 17:22
    Плакса прямо Жанна Дарк !
    Don Quijote de la Mancha
    (Alonso Chisciano)
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 07.05.2021 17:22
    +1
    Плакса прямо Жанна Дарк !
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 07.05.2021 17:19
    -1
    Далі буде
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.05.2021 17:14
    +8
    volf2020, 07.05.2021 17:12
    та пішов він
    та він пішов
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 07.05.2021 17:12
    0
    та пішов він
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.05.2021 17:01
    +5
    Да пылеголовые. Капитаны у вас что надо. Дарио Сыруна и Тайсон
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.05.2021 17:14
    +8
    volf2020, 07.05.2021 17:12
    та пішов він
    та він пішов
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.05.2021 17:01
    +5
    Да пылеголовые. Капитаны у вас что надо. Дарио Сыруна и Тайсон
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 07.05.2021 17:22
    +1
    Плакса прямо Жанна Дарк !
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.05.2021 17:31
    0
    funcat, 07.05.2021 17:22
    Плакса прямо Жанна Дарк !
    Don Quijote de la Mancha
    (Alonso Chisciano)
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 07.05.2021 17:12
    0
    та пішов він
    Ссылка
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