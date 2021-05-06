ФОТО. Тайсон провел первый матч за Интернасьонал после возвращения

33-летний ветеран снова имеет возможность выступать за родную команду

  • 06.05.2021 09:20
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ФОТО. Тайсон провел первый матч за Интернасьонал после возвращения
© ФК Интернасьонал. Тайсон

В матче третьего тура группового раунда Кубка Либертадорес против парагвайской «Олимпии» за бразильский «Интернасьонал» первый матч после возвращения из Украины провел 33-летний вингер Тайсон.

Ветеран вышел в стартовом составе команды, причем в статусе капитана, и провел на поле 72 минуты, после чего был заменен.

Результативными действиями Тайсон не отличился, хотя его команда отгрузила «Олимпии» сразу шесть мячей – 6:1.

Напомним, в «Интернасьонал» Тайсон перешел несколько недель назад, после того, как достиг соглашения с «Шахтером» о досрочном расторжении контракта.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

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