Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Мне намекнули, чтобы я не мешал Севидову»

Спортивный директор «Миная» - о ситуации в клубе

  • 07.05.2021 13:32
  • 4640 просмотров
  • 7 комментариев
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Мне намекнули, чтобы я не мешал Севидову»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал информацию о возможном роспуске клуба в конце сезона:

- С тех пор, как Василий Кобин ушел из команды, меня в клубе также нет. Вы же видите, что меня нигде не видно. Просто я никаких интервью не давал и ничего не говорил. Но с тех пор я отошел от команды.

Мне намекнули, чтобы я не мешал Севидову. И я ему не мешал. Поэтому не знаю, что дальше происходило с командой. Я просто отошел от дел.

Формально я в клубе, но никаких решений я не принимаю. Не понимаю того, что произошло в матче с «Шахтером». На данный момент я не внутри команды, поэтому вообще ничего не могу вам сказать. Очень жаль, что после такого стремительного выхода в Премьер-лигу, мы так бесславно вылетели. Очень жаль, что все так получилось.

А то, что произошло вчера, я не могу комментировать, потому что не знаю, что там произошло. Еще раз подчеркну, что с тех пор, как Кобин покинул «Минай» и пришел консультант, я не управляю командой. И не имею на нее никакого влияния. Это любой футболист подтвердит – с тех пор я не хожу на работу.

Я не давал на эту тему ни одного интервью, потому что не хотел нагнетать ситуацию и мешать работе консультанта. Но за эту ситуацию я ответственности не несу.

- Вылет из УПЛ – это конец для «Миная» или клуб будет существовать в дальнейшем?
– Здесь сложно что-то говорить. На данный момент я еще не встречался ни с президентом, ни с другими руководителями клуба. Думаю, что в ближайшее время все станет понятно. Я бы хотел поговорить с президентом, чтобы понимать, как все дальше будет. У меня пока такой информации нет.

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Источник — Трибуна

(26 голосов)

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Комментарии
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 07.05.2021 14:42
    0
    Консультант? Пид@р@$!!!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.05.2021 14:40
    +1
    кополовец ходит в церковь---а севидов в букмекерские канторы
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.05.2021 14:13
    +3
    Ярослав Скориков, 07.05.2021 14:02
    Зато ця ситуація забила остаточного цвяха в голосу самого консультанта, тепер лиш ідіот зважиться запросити на роботу афериста Севідова.... ну а Минай став посміховиськом на всю Україну.....
    Вы хотите развалить клуб?
    - Я иду к вам!
    @ Севидов
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 07.05.2021 14:02
    +7
    Зато ця ситуація забила остаточного цвяха в голосу самого консультанта, тепер лиш ідіот зважиться запросити на роботу афериста Севідова.... ну а Минай став посміховиськом на всю Україну.....
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.05.2021 13:48
    +10
    После того, как пришёл "консультант" - было понятно, что клубу пи..дец!!!
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 07.05.2021 13:38
    -6
    стукачок.....
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 07.05.2021 13:33
    -6
    Дурака включает
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.05.2021 13:48
    +10
    После того, как пришёл "консультант" - было понятно, что клубу пи..дец!!!
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 07.05.2021 14:02
    +7
    Зато ця ситуація забила остаточного цвяха в голосу самого консультанта, тепер лиш ідіот зважиться запросити на роботу афериста Севідова.... ну а Минай став посміховиськом на всю Україну.....
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.05.2021 14:13
    +3
    Ярослав Скориков, 07.05.2021 14:02
    Зато ця ситуація забила остаточного цвяха в голосу самого консультанта, тепер лиш ідіот зважиться запросити на роботу афериста Севідова.... ну а Минай став посміховиськом на всю Україну.....
    Вы хотите развалить клуб?
    - Я иду к вам!
    @ Севидов
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.05.2021 14:40
    +1
    кополовец ходит в церковь---а севидов в букмекерские канторы
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 07.05.2021 14:42
    0
    Консультант? Пид@р@$!!!
    Ссылка
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