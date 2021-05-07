Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Мне намекнули, чтобы я не мешал Севидову»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал информацию о возможном роспуске клуба в конце сезона:

- С тех пор, как Василий Кобин ушел из команды, меня в клубе также нет. Вы же видите, что меня нигде не видно. Просто я никаких интервью не давал и ничего не говорил. Но с тех пор я отошел от команды.

Мне намекнули, чтобы я не мешал Севидову. И я ему не мешал. Поэтому не знаю, что дальше происходило с командой. Я просто отошел от дел.

Формально я в клубе, но никаких решений я не принимаю. Не понимаю того, что произошло в матче с «Шахтером». На данный момент я не внутри команды, поэтому вообще ничего не могу вам сказать. Очень жаль, что после такого стремительного выхода в Премьер-лигу, мы так бесславно вылетели. Очень жаль, что все так получилось.

А то, что произошло вчера, я не могу комментировать, потому что не знаю, что там произошло. Еще раз подчеркну, что с тех пор, как Кобин покинул «Минай» и пришел консультант, я не управляю командой. И не имею на нее никакого влияния. Это любой футболист подтвердит – с тех пор я не хожу на работу.

Я не давал на эту тему ни одного интервью, потому что не хотел нагнетать ситуацию и мешать работе консультанта. Но за эту ситуацию я ответственности не несу.

- Вылет из УПЛ – это конец для «Миная» или клуб будет существовать в дальнейшем?

– Здесь сложно что-то говорить. На данный момент я еще не встречался ни с президентом, ни с другими руководителями клуба. Думаю, что в ближайшее время все станет понятно. Я бы хотел поговорить с президентом, чтобы понимать, как все дальше будет. У меня пока такой информации нет.