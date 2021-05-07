Они сольют, чтобы поиграть на контору. Что происходило в раздевалке Миная?

Александр Денисов рассказал, что в лагере «Миная» был самый настоящий бунт

  • 07.05.2021 22:43
  • 3509 просмотров
  • 16 комментариев
Они сольют, чтобы поиграть на контору. Что происходило в раздевалке Миная?
© ФК Шахтер

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, что случилось в лагере «Миная» перед матчем с «Шахтером». Напомним, игроки закарпатского клуба отказались выходить на матч с «горняками». Через некоторое время их все же удалось уговорить выйти на матч, старт которого из-за инцидента перенесли на 30 минут.

«Точно не надо во вчерашнем инциденте сразу убивать футболистов. По моей информации, футболисты во вчерашней ситуации не виноваты. На самом деле вот эти ставки, появившиеся на матч «Минай» – «Шахтер», инициировали не футболисты, а люди околоклубные или имеют отношение к клубу. Такая информация подтверждается.

Там ставки были и по 300 тысяч долларов, и по 500 тысяч. На это среагировали букмекерские конторы. Ставки были приостановлены на эту игру. Вопрос: почему это случилось с «Минаем» именно в концовке сезона? В концовке чемпионата появилась информация о том, что две последние игры «Минай» сольет, чтобы «поиграть на контору».

О вчерашнем инциденте. Игроки стали в позу и не захотели участвовать в игре, которая для многих может сломать карьеры и повлиять на репутацию. В раздевалке был самый настоящий бунт. Игроки не хотели, чтобы их обвинили в игре на букмекерскую контору. Но команду в итоге заставили выйти на эту игру.

С одной стороны, хорошо, что эта игра состоялась. С другой стороны, позволить себе не сыграть в этом матче могли игроки, у которых есть финансовый задел прочности. Речь о ветеранах, которые какую-то денежку заработали – Кожанов, Каниболоцкий, Нуриев и Милевский.

А вот футболисты, которым клуб должен деньги... У «Миная» есть задолженность по зарплатам, и этим футболистам пришлось выйти, потому что у них нет выхода. Им угрожали, что они не получат обещанных денег.

По иронии судьбы, «Минай» крупно проиграл «Шахтеру» (0:4). Кажется, что вроде как ставка сыграла. Но дальше нужно разбираться. «Минай» вчера играл очень хорошо. Старался дать бой «Шахтеру», но крупно уступил. Теперь этим будет заниматься КДК».

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Источник — Денисов Time

(19 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.05.2021 23:44
    0
    var, 07.05.2021 23:17
    А где ставки на НАТО принимают?
    ---
    Q You support Ukraine joining NATO?
    MS. JEAN-PIERRE: I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, the Biden administration is committed to ensuring that NATO’s door remains open to aspirants when they are ready and able to meet the commitments.
    So they have to make — meet the commitments and the obligations of membership, and contribute to security in the Euro-Atlantic area.
    Потом слова I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, вычеркнули из стенограммы....
    ----
    У Білому домі перекреслили слова заступниці речника адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр про підтримку США вступу України в НАТО.
    Про це йдеться у стенограмі із зустрічі Жан-П'єр із пресою, котру опублікували на сайті Білого дому.
    Карін Жан-П'єр, коментуючи можливий вступ України в НАТО заявила:
    "Я кажу, що Укр ...так. Так. Як я вже казала, адміністрація Байдена прагне забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для членства та сприятимуть безпеці в євроатлантичному регіоні".
    Згодом у стенограмі першу частину відповіді викреслили.
    Associated Press.
    Какой тотал?????
    Бурбасовцы уже про НАТО. Значит дело швах
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.05.2021 23:41
    0
    Иван Иванов, 07.05.2021 23:15
    Ставка на то что Минай проиграет Шахтёру... И сколько они выиграл с 500К баксов - 3 тысячи?
    Ставка на была на разницу больше 3,5. Фактически на конкретный счет. Там подняли ляма 3-4 зелени.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 07.05.2021 23:33
    +1
    Особливо "добре" грав воротар "Минаю"
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 07.05.2021 23:26
    +3
    Если геббельс впрягается, значит у копанки проблемы
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 23:25
    -2
    FatalisTUA, 07.05.2021 23:19
    За іронією долі, «Минай» з великим рахунком програв «Шахтарю». // Та звичайно, до чого тут гравці обох команд коли йдеться про договірний матч за участю цих команд..?) І те, що рахунок у підсумку виявився саме таким, як було потрібно, теж звичайнісіньке співпадіння..)) Прям якийсь кримінально-комедійний серіал під назвою "Іронія долі, або з легкими бабками".
    як потрибно? ТБ 3,5 это не только 4:0!!! Это всё остальное, и хоть 100:99!
    Для дуболомов:
    Тотал больше трех с половиной – это ставка на то, что в матче командами или игроками будет забито более трех голов (мячей).
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 07.05.2021 23:23
    +4
    Це ж просто якийсь цирк (R)
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2021 23:22
    +2
    Знаю, что шестерки из УАФ читают эту страницу. Изадаю им вопрос - почему прессуют ТОЛЬКО Минай? А что,Шахтер не принимал участие в этом договорняке??? Или они продолжают оставаться неприкасаемые в отечественном футболе? Что, УАФ не знает, что 2\3 игр во всех лигах - договорняки? Команды и футболисты уже совсем совесть потеряли, в наглую сливают игры.Посмотрел матч 1 лиги - Краматорск -Волынь, это позор нашего футбола! И до сих пор - вокруг тишина. У меня хороший товарищ футболист одной из команд ПФЛ. Так он денег в конторе получает больше, чем зарабатывает играя в футбол! У него друзей по несколько человек в каждой команде, которые ему дают информацию о том, с каким счетом их команды будут выигрывать или проигрывать. Сам он ставки не делает,этим занимается его любящая жена... Куда мы катимся? Такой футбол нам не нужен!
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 23:20
    -2
    Павел СН, 07.05.2021 23:18
    ставка была именно на счет 0:4 в пользу шлюхатера
    А на ДК - ИП 5:0 не было? Или на ВП - ДК 1: 5??? Там же озолотиться можно было! А может кто то уже догнал Пинчука.)))
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 07.05.2021 23:19
    +3
    За іронією долі, «Минай» з великим рахунком програв «Шахтарю». // Та звичайно, до чого тут гравці обох команд коли йдеться про договірний матч за участю цих команд..?) І те, що рахунок у підсумку виявився саме таким, як було потрібно, теж звичайнісіньке співпадіння..)) Прям якийсь кримінально-комедійний серіал під назвою "Іронія долі, або з легкими бабками".
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 07.05.2021 23:18
    +3
    Иван Иванов, 07.05.2021 23:15
    Ставка на то что Минай проиграет Шахтёру... И сколько они выиграл с 500К баксов - 3 тысячи?
    ставка была именно на счет 0:4 в пользу шлюхатера
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 23:17
    0
    А где ставки на НАТО принимают?
    ---
    Q You support Ukraine joining NATO?
    MS. JEAN-PIERRE: I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, the Biden administration is committed to ensuring that NATO’s door remains open to aspirants when they are ready and able to meet the commitments.
    So they have to make — meet the commitments and the obligations of membership, and contribute to security in the Euro-Atlantic area.
    Потом слова I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, вычеркнули из стенограммы....
    ----
    У Білому домі перекреслили слова заступниці речника адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр про підтримку США вступу України в НАТО.
    Про це йдеться у стенограмі із зустрічі Жан-П'єр із пресою, котру опублікували на сайті Білого дому.
    Карін Жан-П'єр, коментуючи можливий вступ України в НАТО заявила:
    "Я кажу, що Укр ...так. Так. Як я вже казала, адміністрація Байдена прагне забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для членства та сприятимуть безпеці в євроатлантичному регіоні".
    Згодом у стенограмі першу частину відповіді викреслили.
    Associated Press.
    Какой тотал?????
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 07.05.2021 23:15
    +1
    Ставка на то что Минай проиграет Шахтёру... И сколько они выиграл с 500К баксов - 3 тысячи?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.05.2021 23:05
    +2
    ФК Шахрай продолжает операцию "Прикрытие". Все дело в жадности. Если бы ржавые не были такими жадными они бы слили тотал, после его раскрытия. Но тупая жадность вкупе с крошечными мозгами амеб у менеджмента этого клуба не позволили и тут не обос...ться.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 07.05.2021 23:04
    -3
    дивно-грати не хот!ли, але з!грали саме так,як було необх!дно, тобто 0:4,чи не крокодиляч! це сльози у минаю????
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 07.05.2021 23:00
    +8
    По иронии судьбы... пе ни сов поясни почему твои ржавые выиграли именно 4:0. Так КТО играл на ставку , только минаевцы?!? Лапшу на уши можешь вешать г...ну7777, форевкам и прочим бомжующим жителям вашей канализации!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 07.05.2021 23:00
    +8
    По иронии судьбы... пе ни сов поясни почему твои ржавые выиграли именно 4:0. Так КТО играл на ставку , только минаевцы?!? Лапшу на уши можешь вешать г...ну7777, форевкам и прочим бомжующим жителям вашей канализации!
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 07.05.2021 23:23
    +4
    Це ж просто якийсь цирк (R)
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 07.05.2021 23:26
    +3
    Если геббельс впрягается, значит у копанки проблемы
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 07.05.2021 23:19
    +3
    За іронією долі, «Минай» з великим рахунком програв «Шахтарю». // Та звичайно, до чого тут гравці обох команд коли йдеться про договірний матч за участю цих команд..?) І те, що рахунок у підсумку виявився саме таким, як було потрібно, теж звичайнісіньке співпадіння..)) Прям якийсь кримінально-комедійний серіал під назвою "Іронія долі, або з легкими бабками".
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 07.05.2021 23:18
    +3
    Иван Иванов, 07.05.2021 23:15
    Ставка на то что Минай проиграет Шахтёру... И сколько они выиграл с 500К баксов - 3 тысячи?
    ставка была именно на счет 0:4 в пользу шлюхатера
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2021 23:22
    +2
    Знаю, что шестерки из УАФ читают эту страницу. Изадаю им вопрос - почему прессуют ТОЛЬКО Минай? А что,Шахтер не принимал участие в этом договорняке??? Или они продолжают оставаться неприкасаемые в отечественном футболе? Что, УАФ не знает, что 2\3 игр во всех лигах - договорняки? Команды и футболисты уже совсем совесть потеряли, в наглую сливают игры.Посмотрел матч 1 лиги - Краматорск -Волынь, это позор нашего футбола! И до сих пор - вокруг тишина. У меня хороший товарищ футболист одной из команд ПФЛ. Так он денег в конторе получает больше, чем зарабатывает играя в футбол! У него друзей по несколько человек в каждой команде, которые ему дают информацию о том, с каким счетом их команды будут выигрывать или проигрывать. Сам он ставки не делает,этим занимается его любящая жена... Куда мы катимся? Такой футбол нам не нужен!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.05.2021 23:05
    +2
    ФК Шахрай продолжает операцию "Прикрытие". Все дело в жадности. Если бы ржавые не были такими жадными они бы слили тотал, после его раскрытия. Но тупая жадность вкупе с крошечными мозгами амеб у менеджмента этого клуба не позволили и тут не обос...ться.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 07.05.2021 23:33
    +1
    Особливо "добре" грав воротар "Минаю"
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 07.05.2021 23:15
    +1
    Ставка на то что Минай проиграет Шахтёру... И сколько они выиграл с 500К баксов - 3 тысячи?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 07.05.2021 23:56
    0
    Владимир Копяк, 07.05.2021 23:22
    Знаю, что шестерки из УАФ читают эту страницу. Изадаю им вопрос - почему прессуют ТОЛЬКО Минай? А что,Шахтер не принимал участие в этом договорняке??? Или они продолжают оставаться неприкасаемые в отечественном футболе? Что, УАФ не знает, что 2\3 игр во всех лигах - договорняки? Команды и футболисты уже совсем совесть потеряли, в наглую сливают игры.Посмотрел матч 1 лиги - Краматорск -Волынь, это позор нашего футбола! И до сих пор - вокруг тишина. У меня хороший товарищ футболист одной из команд ПФЛ. Так он денег в конторе получает больше, чем зарабатывает играя в футбол! У него друзей по несколько человек в каждой команде, которые ему дают информацию о том, с каким счетом их команды будут выигрывать или проигрывать. Сам он ставки не делает,этим занимается его любящая жена... Куда мы катимся? Такой футбол нам не нужен!
    Ты баран? При чём тут Шахтёр? Как ты себе это представляешь. Футболистам Шахтера заплатили бабки , чтобы они выиграли матч, так.
    Иначе если бы не заплатили, то Шахтёр бы не стал выигрывать. Если идёт игра на контору, то происходит подкуп одной команды, которая должна проиграть, просто происходит подкуп не всей команды, а отдельных игроков, или судью.
    Это только идиоты дырявые думают, что Футболисты Шахтера мало зарабатывают, и играют на контору. Ох и клоун)))
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.05.2021 23:44
    0
    var, 07.05.2021 23:17
    А где ставки на НАТО принимают?
    ---
    Q You support Ukraine joining NATO?
    MS. JEAN-PIERRE: I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, the Biden administration is committed to ensuring that NATO’s door remains open to aspirants when they are ready and able to meet the commitments.
    So they have to make — meet the commitments and the obligations of membership, and contribute to security in the Euro-Atlantic area.
    Потом слова I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, вычеркнули из стенограммы....
    ----
    У Білому домі перекреслили слова заступниці речника адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр про підтримку США вступу України в НАТО.
    Про це йдеться у стенограмі із зустрічі Жан-П'єр із пресою, котру опублікували на сайті Білого дому.
    Карін Жан-П'єр, коментуючи можливий вступ України в НАТО заявила:
    "Я кажу, що Укр ...так. Так. Як я вже казала, адміністрація Байдена прагне забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для членства та сприятимуть безпеці в євроатлантичному регіоні".
    Згодом у стенограмі першу частину відповіді викреслили.
    Associated Press.
    Какой тотал?????
    Бурбасовцы уже про НАТО. Значит дело швах
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.05.2021 23:41
    0
    Иван Иванов, 07.05.2021 23:15
    Ставка на то что Минай проиграет Шахтёру... И сколько они выиграл с 500К баксов - 3 тысячи?
    Ставка на была на разницу больше 3,5. Фактически на конкретный счет. Там подняли ляма 3-4 зелени.
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 23:17
    0
    А где ставки на НАТО принимают?
    ---
    Q You support Ukraine joining NATO?
    MS. JEAN-PIERRE: I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, the Biden administration is committed to ensuring that NATO’s door remains open to aspirants when they are ready and able to meet the commitments.
    So they have to make — meet the commitments and the obligations of membership, and contribute to security in the Euro-Atlantic area.
    Потом слова I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, вычеркнули из стенограммы....
    ----
    У Білому домі перекреслили слова заступниці речника адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр про підтримку США вступу України в НАТО.
    Про це йдеться у стенограмі із зустрічі Жан-П'єр із пресою, котру опублікували на сайті Білого дому.
    Карін Жан-П'єр, коментуючи можливий вступ України в НАТО заявила:
    "Я кажу, що Укр ...так. Так. Як я вже казала, адміністрація Байдена прагне забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для членства та сприятимуть безпеці в євроатлантичному регіоні".
    Згодом у стенограмі першу частину відповіді викреслили.
    Associated Press.
    Какой тотал?????
    Ссылка
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