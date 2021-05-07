Они сольют, чтобы поиграть на контору. Что происходило в раздевалке Миная?

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, что случилось в лагере «Миная» перед матчем с «Шахтером». Напомним, игроки закарпатского клуба отказались выходить на матч с «горняками». Через некоторое время их все же удалось уговорить выйти на матч, старт которого из-за инцидента перенесли на 30 минут.

«Точно не надо во вчерашнем инциденте сразу убивать футболистов. По моей информации, футболисты во вчерашней ситуации не виноваты. На самом деле вот эти ставки, появившиеся на матч «Минай» – «Шахтер», инициировали не футболисты, а люди околоклубные или имеют отношение к клубу. Такая информация подтверждается.

Там ставки были и по 300 тысяч долларов, и по 500 тысяч. На это среагировали букмекерские конторы. Ставки были приостановлены на эту игру. Вопрос: почему это случилось с «Минаем» именно в концовке сезона? В концовке чемпионата появилась информация о том, что две последние игры «Минай» сольет, чтобы «поиграть на контору».

О вчерашнем инциденте. Игроки стали в позу и не захотели участвовать в игре, которая для многих может сломать карьеры и повлиять на репутацию. В раздевалке был самый настоящий бунт. Игроки не хотели, чтобы их обвинили в игре на букмекерскую контору. Но команду в итоге заставили выйти на эту игру.

С одной стороны, хорошо, что эта игра состоялась. С другой стороны, позволить себе не сыграть в этом матче могли игроки, у которых есть финансовый задел прочности. Речь о ветеранах, которые какую-то денежку заработали – Кожанов, Каниболоцкий, Нуриев и Милевский.

А вот футболисты, которым клуб должен деньги... У «Миная» есть задолженность по зарплатам, и этим футболистам пришлось выйти, потому что у них нет выхода. Им угрожали, что они не получат обещанных денег.

По иронии судьбы, «Минай» крупно проиграл «Шахтеру» (0:4). Кажется, что вроде как ставка сыграла. Но дальше нужно разбираться. «Минай» вчера играл очень хорошо. Старался дать бой «Шахтеру», но крупно уступил. Теперь этим будет заниматься КДК».