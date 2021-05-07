Они сольют, чтобы поиграть на контору. Что происходило в раздевалке Миная?

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, что случилось в лагере «Миная» перед матчем с «Шахтером». Напомним, игроки закарпатского клуба отказались выходить на матч с «горняками». Через некоторое время их все же удалось уговорить выйти на матч, старт которого из-за инцидента перенесли на 30 минут.
«Точно не надо во вчерашнем инциденте сразу убивать футболистов. По моей информации, футболисты во вчерашней ситуации не виноваты. На самом деле вот эти ставки, появившиеся на матч «Минай» – «Шахтер», инициировали не футболисты, а люди околоклубные или имеют отношение к клубу. Такая информация подтверждается.
Там ставки были и по 300 тысяч долларов, и по 500 тысяч. На это среагировали букмекерские конторы. Ставки были приостановлены на эту игру. Вопрос: почему это случилось с «Минаем» именно в концовке сезона? В концовке чемпионата появилась информация о том, что две последние игры «Минай» сольет, чтобы «поиграть на контору».
О вчерашнем инциденте. Игроки стали в позу и не захотели участвовать в игре, которая для многих может сломать карьеры и повлиять на репутацию. В раздевалке был самый настоящий бунт. Игроки не хотели, чтобы их обвинили в игре на букмекерскую контору. Но команду в итоге заставили выйти на эту игру.
С одной стороны, хорошо, что эта игра состоялась. С другой стороны, позволить себе не сыграть в этом матче могли игроки, у которых есть финансовый задел прочности. Речь о ветеранах, которые какую-то денежку заработали – Кожанов, Каниболоцкий, Нуриев и Милевский.
А вот футболисты, которым клуб должен деньги... У «Миная» есть задолженность по зарплатам, и этим футболистам пришлось выйти, потому что у них нет выхода. Им угрожали, что они не получат обещанных денег.
По иронии судьбы, «Минай» крупно проиграл «Шахтеру» (0:4). Кажется, что вроде как ставка сыграла. Но дальше нужно разбираться. «Минай» вчера играл очень хорошо. Старался дать бой «Шахтеру», но крупно уступил. Теперь этим будет заниматься КДК».
Источник — Денисов Time
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Q You support Ukraine joining NATO?
MS. JEAN-PIERRE: I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, the Biden administration is committed to ensuring that NATO’s door remains open to aspirants when they are ready and able to meet the commitments.
So they have to make — meet the commitments and the obligations of membership, and contribute to security in the Euro-Atlantic area.
Потом слова I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, вычеркнули из стенограммы....
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У Білому домі перекреслили слова заступниці речника адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр про підтримку США вступу України в НАТО.
Про це йдеться у стенограмі із зустрічі Жан-П'єр із пресою, котру опублікували на сайті Білого дому.
Карін Жан-П'єр, коментуючи можливий вступ України в НАТО заявила:
"Я кажу, що Укр ...так. Так. Як я вже казала, адміністрація Байдена прагне забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для членства та сприятимуть безпеці в євроатлантичному регіоні".
Згодом у стенограмі першу частину відповіді викреслили.
Associated Press.
Какой тотал?????
Для дуболомов:
Тотал больше трех с половиной – это ставка на то, что в матче командами или игроками будет забито более трех голов (мячей).
---
Q You support Ukraine joining NATO?
MS. JEAN-PIERRE: I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, the Biden administration is committed to ensuring that NATO’s door remains open to aspirants when they are ready and able to meet the commitments.
So they have to make — meet the commitments and the obligations of membership, and contribute to security in the Euro-Atlantic area.
Потом слова I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, вычеркнули из стенограммы....
----
У Білому домі перекреслили слова заступниці речника адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр про підтримку США вступу України в НАТО.
Про це йдеться у стенограмі із зустрічі Жан-П'єр із пресою, котру опублікували на сайті Білого дому.
Карін Жан-П'єр, коментуючи можливий вступ України в НАТО заявила:
"Я кажу, що Укр ...так. Так. Як я вже казала, адміністрація Байдена прагне забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для членства та сприятимуть безпеці в євроатлантичному регіоні".
Згодом у стенограмі першу частину відповіді викреслили.
Associated Press.
Какой тотал?????
Иначе если бы не заплатили, то Шахтёр бы не стал выигрывать. Если идёт игра на контору, то происходит подкуп одной команды, которая должна проиграть, просто происходит подкуп не всей команды, а отдельных игроков, или судью.
Это только идиоты дырявые думают, что Футболисты Шахтера мало зарабатывают, и играют на контору. Ох и клоун)))
---
Q You support Ukraine joining NATO?
MS. JEAN-PIERRE: I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, the Biden administration is committed to ensuring that NATO’s door remains open to aspirants when they are ready and able to meet the commitments.
So they have to make — meet the commitments and the obligations of membership, and contribute to security in the Euro-Atlantic area.
Потом слова I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, вычеркнули из стенограммы....
----
У Білому домі перекреслили слова заступниці речника адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр про підтримку США вступу України в НАТО.
Про це йдеться у стенограмі із зустрічі Жан-П'єр із пресою, котру опублікували на сайті Білого дому.
Карін Жан-П'єр, коментуючи можливий вступ України в НАТО заявила:
"Я кажу, що Укр ...так. Так. Як я вже казала, адміністрація Байдена прагне забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для членства та сприятимуть безпеці в євроатлантичному регіоні".
Згодом у стенограмі першу частину відповіді викреслили.
Associated Press.
Какой тотал?????
---
Q You support Ukraine joining NATO?
MS. JEAN-PIERRE: I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, the Biden administration is committed to ensuring that NATO’s door remains open to aspirants when they are ready and able to meet the commitments.
So they have to make — meet the commitments and the obligations of membership, and contribute to security in the Euro-Atlantic area.
Потом слова I’m saying Ukr- — yeah. Yeah. In the — like I said, вычеркнули из стенограммы....
----
У Білому домі перекреслили слова заступниці речника адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр про підтримку США вступу України в НАТО.
Про це йдеться у стенограмі із зустрічі Жан-П'єр із пресою, котру опублікували на сайті Білого дому.
Карін Жан-П'єр, коментуючи можливий вступ України в НАТО заявила:
"Я кажу, що Укр ...так. Так. Як я вже казала, адміністрація Байдена прагне забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для членства та сприятимуть безпеці в євроатлантичному регіоні".
Згодом у стенограмі першу частину відповіді викреслили.
Associated Press.
Какой тотал?????
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