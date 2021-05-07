Вопрос достаточно резонансный. В УПЛ пояснили, что ожидается по Минаю

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что будет дальше

  • 07.05.2021 22:30
  • 2173 просмотра
  • 1 комментарий
Вопрос достаточно резонансный. В УПЛ пояснили, что ожидается по Минаю
© ФК Шахтер

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что ожидает «Минай» из-за скандальных событий матча против «Шахтера» (0:4):

«Мы ждем официальные рапорты от делегата матча. Когда у нас будут все эти документы, мы направим соответствующий запрос с просьбой рассмотрения этого дела в КДК и в Комитет этики и честной игры. Также будет направлен запрос в «Минай».

На данный момент у нас нет никакого объяснения от клуба. Данный вопрос достаточно резонансный, поэтому буду надеяться, что все комитеты как можно быстрее его рассмотрят, чтобы все футбольное сообщество дало оценку этой ситуации».

Напомним, скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру. Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный матч.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    var
    online
      var, 07.05.2021 22:49
    +1
    Отпустите их с миром...
    Пусть из второй лиги перейдут 5 вместо 4.)
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 22:49
    +1
    Отпустите их с миром...
    Пусть из второй лиги перейдут 5 вместо 4.)
    Ссылка
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