Вопрос достаточно резонансный. В УПЛ пояснили, что ожидается по Минаю

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что ожидает «Минай» из-за скандальных событий матча против «Шахтера» (0:4):

«Мы ждем официальные рапорты от делегата матча. Когда у нас будут все эти документы, мы направим соответствующий запрос с просьбой рассмотрения этого дела в КДК и в Комитет этики и честной игры. Также будет направлен запрос в «Минай».

На данный момент у нас нет никакого объяснения от клуба. Данный вопрос достаточно резонансный, поэтому буду надеяться, что все комитеты как можно быстрее его рассмотрят, чтобы все футбольное сообщество дало оценку этой ситуации».

Напомним, скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру. Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный матч.