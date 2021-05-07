ВИДЕО. Косяк недели. Как Ракицкий исполнил главный фэйл сезона в РПЛ

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий грубо ошибся в чемпионской игре против «Локомотива» (6:1), который прошел 2 мая. Победив в этом матче, «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
Бывший игрок сборной Украины допустил потерю мяча в своей штрафной площадке, что привело к голу в ворота его команды.
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События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Малком (Зенит).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Франсуа Камано (Локомотив М).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Дзюба (Зенит).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сердар Азмун (Зенит).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Дзюба (Зенит).
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Источник — Sport.ua
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