28-й тур
Зенит
6 : 1
Локомотив М
02.05.2021, FT

ВИДЕО. Косяк недели. Как Ракицкий исполнил главный фэйл сезона в РПЛ

Украинский защитник «Зенита» грубо ошибся в матче против «Локомотива»

  • 07.05.2021 21:43
  • 3239 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Косяк недели. Как Ракицкий исполнил главный фэйл сезона в РПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий грубо ошибся в чемпионской игре против «Локомотива» (6:1), который прошел 2 мая. Победив в этом матче, «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

Бывший игрок сборной Украины допустил потерю мяча в своей штрафной площадке, что привело к голу в ворота его команды.

ВИДЕО. Косяк недели. Как Ракицкий исполнил главный фэйл сезона в РПЛ

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Малком (Зенит).
56' ГОЛ ! Мяч забил Франсуа Камано (Локомотив М).
51' ГОЛ ! Мяч забил Артем Дзюба (Зенит).
46' ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Сердар Азмун (Зенит).
39' ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
19' ГОЛ ! Мяч забил Артем Дзюба (Зенит).
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 07.05.2021 22:25
    0
    Очередное доказательство что как защитник он дно. Кроме первого паса похвастаться и нечем
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.05.2021 22:19
    0
    ... лебединая песня. Стар и медлен, но лапти найдут кем заменить
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 07.05.2021 22:14
    +2
    #Падалпаданецки
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 07.05.2021 22:10
    +3
    В стиле рашки сыграл.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.05.2021 21:52
    +4
    Рахицкий, такой Рахицкий.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.05.2021 21:52
    +4
    Рахицкий, такой Рахицкий.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 07.05.2021 22:10
    +3
    В стиле рашки сыграл.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 07.05.2021 22:14
    +2
    #Падалпаданецки
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 07.05.2021 22:25
    0
    Очередное доказательство что как защитник он дно. Кроме первого паса похвастаться и нечем
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.05.2021 22:19
    0
    ... лебединая песня. Стар и медлен, но лапти найдут кем заменить
    Ссылка
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