Ракицкий с Зенитом в третий раз подряд стал чемпионом России

Ярослав продолжает собирать титули

  • 02.05.2021 21:23
  • 1101 просмотр
  • 6 комментариев
Ракицкий с Зенитом в третий раз подряд стал чемпионом России
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий (справа)

В матче 28-го тура чемпионата России лидер турнирной таблицы «Зенит» разгромил «Локомотив», который шел вторым.
 
После этой встречи все преследователи клуба из Санкт-Петербурга потеряли даже теоретические шансы на чемпионство. 
 
Отметим, что команда Сергея Семака выиграла чемпионство в третий раз подряд. Подобное удавалось только московскому «Спартаку» с 1992 по 1994 годы.
 
В составе «Зенита» 24 матча в текущем сезоне РПЛ провел украинец Ярослав Ракицкий. На его счету один забитый мяч и три ассиста. Для 31-летнего защитника это третье чемпионство с российским клубом. Добавим, что Ракицкий – 8-кратный чемпион Украины в составе «Шахтера» (в сезоне 2017/18 получил медали за оба турнира).
 
Чемпионат России. 28-й тур

«Зенит» – «Локомотив» – 6:1
Голы: 1:0 – 19 Дзюба, 2:0 – 39 Азмун, 3:0 – 45, пенальти Азмун, 4:0 – 46 Азмун, 5:0 – 51 Дзюба, 5:1 – 56 Камано, 6:1 – 67 Малком.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Aleks04
    online
      Aleks04, 02.05.2021 21:54
    0
    Чемпионат без интриги, и уровень команд очень слабый.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.05.2021 21:52
    0
    Давно об этом сепаре на сайте не говорили, и вот опять... перевод что ли от него очередной получили админы сайта, теперь каждый день о нем новостей надо ждать.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 02.05.2021 21:41
    0
    И это дно даже из группы в ЛЕ выйти не может Топ чемп
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 21:39
    0
    Порадовал старика-отца. И поймал за хвост жар-птицу.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 02.05.2021 21:37
    0
    рахитскргр и зинку вытянули 3 раза в не до чемпионы парраши . Зинка это не до клуб который тянут все в парраше!!!
    Ссылка
    Petrov20
    online
      Petrov20, 02.05.2021 21:31
    -2
    красава
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 02.05.2021 21:54
    0
    Чемпионат без интриги, и уровень команд очень слабый.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.05.2021 21:52
    0
    Давно об этом сепаре на сайте не говорили, и вот опять... перевод что ли от него очередной получили админы сайта, теперь каждый день о нем новостей надо ждать.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 02.05.2021 21:41
    0
    И это дно даже из группы в ЛЕ выйти не может Топ чемп
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 21:39
    0
    Порадовал старика-отца. И поймал за хвост жар-птицу.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 02.05.2021 21:37
    0
    рахитскргр и зинку вытянули 3 раза в не до чемпионы парраши . Зинка это не до клуб который тянут все в парраше!!!
    Ссылка
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