Ракицкий с Зенитом в третий раз подряд стал чемпионом России

В матче 28-го тура чемпионата России лидер турнирной таблицы «Зенит» разгромил «Локомотив», который шел вторым.



После этой встречи все преследователи клуба из Санкт-Петербурга потеряли даже теоретические шансы на чемпионство.



Отметим, что команда Сергея Семака выиграла чемпионство в третий раз подряд. Подобное удавалось только московскому «Спартаку» с 1992 по 1994 годы.



В составе «Зенита» 24 матча в текущем сезоне РПЛ провел украинец Ярослав Ракицкий. На его счету один забитый мяч и три ассиста. Для 31-летнего защитника это третье чемпионство с российским клубом. Добавим, что Ракицкий – 8-кратный чемпион Украины в составе «Шахтера» (в сезоне 2017/18 получил медали за оба турнира).



Чемпионат России. 28-й тур

«Зенит» – «Локомотив» – 6:1

Голы: 1:0 – 19 Дзюба, 2:0 – 39 Азмун, 3:0 – 45, пенальти Азмун, 4:0 – 46 Азмун, 5:0 – 51 Дзюба, 5:1 – 56 Камано, 6:1 – 67 Малком.