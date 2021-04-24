Полуфинал Свитолиной, Тайсон в Бразилии, медали в боксе, борьбе, гимнастике

Главные новости за 23 апреля на Sport.ua

  • 24.04.2021 07:30
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Полуфинал Свитолиной, Тайсон в Бразилии, медали в боксе, борьбе, гимнастике
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 апреля.

1A. Снова камбэк! Свитолина обыграла Квитову в Штутгарте, отыграв два матчбола
Украинка в непростом поединке одолела действующую чемпионку турнира

1B. Стамбул. Костюк второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA
Украинка обыграла экс-двадцатую ракетку мира

2. ФОТО. Интернасьонал официально презентовал Тайсона
Экс-лидер «Шахтера» сегодня получил номер в команде, воспитанником которой является

3A. Украина в топ-5. Победив россиянина, Захареев выиграл юниорский ЧМ по боксу
Украинцы завоевали 6 наград (1–3–2) и заняли 5-е место в медальном зачете

3B. Два золота. Украина вышла на 2-е место в медальном зачете ЧЕ-2021 по борьбе
Ирина Коляденко и Алла Белинская принесли Украине две золотых медали

3С. Украинец Ковтун выиграл бронзовую медаль ЧЕ-2021 по спортивной гимнастике
Впереди 17-летнего украинца в многоборье оказались только двое россиян

4A. Важнейшие три очка. Рух переиграл Мариуполь в Харькове
На руку львовянам сыграло удаление Чоботенка

4B. Эвертон обыграл Арсенал с автоголом вратаря. Невероятная борьба за топ-4
Команда Карло Анчелотти добыла важную победу

5A. В Севилью и Санкт-Петербург. Какие матчи Евро-2020 куда перенесли?
Мюнхен был подтвержден в качестве хозяина Евро, а вот Дублин и Бильбао – нет

5B. УЕФА не накажет клубы Суперлиги
Ассоциация европейских клубов выступила с заявлением

5С. Источник: Челси Абрамовича отказался от участия в Суперлиге из-за Путина
Немецкое издание Suddeutsche Zeitung нашло кремлевский след

6A. Назван чиновник УАФ, который руководит действиями ультрас Динамо
Это бывший вице-президент киевского клуба Вадим Костюченко

6B. Какой Костюченко? Ультрас Динамо опровергли информацию о кураторе
Ультрас киевского «Динамо» обнародовали заявление на Facebook

7A. Шахтер предложил двухлетний контракт тренеру Сассуоло
Дарио Срна хочет, чтобы Роберто Де Дзерби возглавил донецкий клуб в следующем сезоне

7B. Де Дзерби в шаге от подписания контракта с Шахтером – Tuttosport
Итальянское издание сообщает, что коуч «Сассуоло» готов перебраться в Украину

8A. Донбасс – чемпион УХЛ. Команда выиграла финал у Сокола
Донбасс вернул себе чемпионский титул

8B. Стало известно, когда Динамо получит золотые медали чемпионата Украины
УПЛ и УАФ планируют поздравить киевскую команду сразу после матча с «Ингульцом»

9A. Ференцварош начал искать замену Реброву
В клубе готовятся к возможному уходу тренера

9B. Источник: Лучи вскоре покинет свой пост, это связано с Монзуль
Итальянец не смог выполнить обещанное президенту УАФ

10A. Наши триумфаторы. 13 тренеров, команды которых выигрывали чемпионат Украины
За 29 лет свои коллективы к «золоту» приводило не так и много специалистов

10B. Ремонт красной машины. Бавария готовится к большим переменам
Блогер Sport.ua – о мюнхенском клубе, который ожидает перемен по всем фронтам

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Источник — Sport.ua

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