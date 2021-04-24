Какой Костюченко? Ультрас Динамо опровергли информацию о кураторе

Ультрас киевского «Динамо» из группы WBC (White Boys Club) в публикации на Facebook опровергли информацию о том, что их акции курирует вице-президент УАФ Вадим Костюченко:

«На одном из ресурсов появилась информация, что нашими действиями руководит Вадим Костюченко. Да, это тот самый Костюченко, с титушками которого мы боролись на стадионах и в результате заставили его уйти из клуба. Да, это тот самый Костюченко, который имеет поддельный диплом и уже много лет работает в УАФ.

Мы понимаем, что в системе координат Суркисов не существует такого понимания, что люди отстаивают свою позицию самостоятельно. Они больше привыкли к проплаченным митингам под НБУ. Поэтому мы с нетерпением ждем каких-либо доказательств от кого-либо».