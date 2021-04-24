Какой Костюченко? Ультрас Динамо опровергли информацию о кураторе

Ультрас киевского «Динамо» обнародовали заявление на Facebook

  • 24.04.2021 05:12
  • 604 просмотра
  • 1 комментарий
Какой Костюченко? Ультрас Динамо опровергли информацию о кураторе
© WBC

Ультрас киевского «Динамо» из группы WBC (White Boys Club) в публикации на Facebook опровергли информацию о том, что их акции курирует вице-президент УАФ Вадим Костюченко:

«На одном из ресурсов появилась информация, что нашими действиями руководит Вадим Костюченко. Да, это тот самый Костюченко, с титушками которого мы боролись на стадионах и в результате заставили его уйти из клуба. Да, это тот самый Костюченко, который имеет поддельный диплом и уже много лет работает в УАФ.

Мы понимаем, что в системе координат Суркисов не существует такого понимания, что люди отстаивают свою позицию самостоятельно. Они больше привыкли к проплаченным митингам под НБУ. Поэтому мы с нетерпением ждем каких-либо доказательств от кого-либо».

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Источник — Facebook

(4 голоса)

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Комментарии
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 24.04.2021 06:20
    0
    Дайте справку, что вам нужна справка.
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 24.04.2021 06:20
    0
    Дайте справку, что вам нужна справка.
    Ссылка
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