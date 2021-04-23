Назван чиновник УАФ, который руководит действиями ультрас Динамо

На матче 1/2 финала Кубка Украины «Агробизнес» – «Динамо» (0:3) группа ультрас «бело-синих» в очередной раз выступала против главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

По данным источника, близкого к УАФ, акции ультрас «Динамо» против Мирчи Луческу курирует вице-президент УАФ Вадим Костюченко, который ранее занимал пост вице-президента киевского клуба.

Костюченко недавно видели в компании одного из ультрас «Динамо», который принимает активное участие в акциях против Мирчи Луческу.

Акции проплаченные, но не Вадимом Костюченко. Он занимается этим вопросом под руководством Андрея Павелко. Задача - дестабилизация ситуации в клубе, а главной целью является отставка Мирчи Луческу.

Ранее стало известно, что кричал Луческу ультрас «Динамо» во время конфликта с ними.