Назван чиновник УАФ, который руководит действиями ультрас Динамо

На матче 1/2 финала Кубка Украины «Агробизнес» – «Динамо» (0:3) группа ультрас «бело-синих» в очередной раз выступала против главного тренера киевлян Мирчи Луческу.
По данным источника, близкого к УАФ, акции ультрас «Динамо» против Мирчи Луческу курирует вице-президент УАФ Вадим Костюченко, который ранее занимал пост вице-президента киевского клуба.
Костюченко недавно видели в компании одного из ультрас «Динамо», который принимает активное участие в акциях против Мирчи Луческу.
Акции проплаченные, но не Вадимом Костюченко. Он занимается этим вопросом под руководством Андрея Павелко. Задача - дестабилизация ситуации в клубе, а главной целью является отставка Мирчи Луческу.
Ранее стало известно, что кричал Луческу ультрас «Динамо» во время конфликта с ними.
Источник — 1927.kiev.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вот он.
Во всей красе.
Давайте, войте дружно
Спорт.юа, а чего вы скромно не упомянули первоисточник этого инсайда?))
Или у вас с сайтом 19-27 один и тот же «источник приближённый к УАФ»?))
Вот он.
Во всей красе.
Давайте, войте дружно
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.