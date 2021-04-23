Назван чиновник УАФ, который руководит действиями ультрас Динамо

Это бывший вице-президент киевского клуба

  • 23.04.2021 18:54
  • 5073 просмотра
  • 26 комментариев
Назван чиновник УАФ, который руководит действиями ультрас Динамо
© Футбол 1/2/3. Вадим Костюченко

На матче 1/2 финала Кубка Украины «Агробизнес» – «Динамо» (0:3) группа ультрас «бело-синих» в очередной раз выступала против главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

По данным источника, близкого к УАФ, акции ультрас «Динамо» против Мирчи Луческу курирует вице-президент УАФ Вадим Костюченко, который ранее занимал пост вице-президента киевского клуба.

Костюченко недавно видели в компании одного из ультрас «Динамо», который принимает активное участие в акциях против Мирчи Луческу.

Акции проплаченные, но не Вадимом Костюченко. Он занимается этим вопросом под руководством Андрея Павелко. Задача - дестабилизация ситуации в клубе, а главной целью является отставка Мирчи Луческу.

Ранее стало известно, что кричал Луческу ультрас «Динамо» во время конфликта с ними.

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Источник — 1927.kiev.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    zvalenok05
      zvalenok05, 23.04.2021 19:48
    0
    А говорят что *всемирного заговора* нет.
    Вот он.
    Во всей красе.
    Ссылка
    Нестор
      Нестор, 23.04.2021 19:39
    -1
    а я думал что стерненко...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:36
    0
    ENJOY, 23.04.2021 19:35
    Не ну этим проституткам все равно
    А тем, если это правда, то нет?
    Ссылка
    dazo51
    online
      dazo51, 23.04.2021 19:36
    -1
    https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Супер
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:35
    0
    Alex86 1, 23.04.2021 19:32
    Рассказывали неоднократно шо до обеда во время бунтов стояли за 1, а после на др конце уже за других
    Не ну этим проституткам все равно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:32
    0
    ENJOY, 23.04.2021 19:30
    Ну да, флаг на удочку и вперёд
    Рассказывали неоднократно шо до обеда во время бунтов стояли за 1, а после на др конце уже за других
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:30
    0
    Alex86 1, 23.04.2021 19:26
    кстати у нас разве сложно собрать бунты/митинги за пару рупий, при чем там не всегда даже люмпены осведомлены за чем стоят или за кого, окромя $
    Ну да, флаг на удочку и вперёд
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:26
    0
    ENJOY, 23.04.2021 19:21
    Думаешь реально обиженка эта мутит!?
    кстати у нас разве сложно собрать бунты/митинги за пару рупий, при чем там не всегда даже люмпены осведомлены за чем стоят или за кого, окромя $
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:24
    0
    ENJOY, 23.04.2021 19:21
    Думаешь реально обиженка эта мутит!?
    малый % вероятности всегда существует у даже казалось бы малореальных вещей, вполне мб и тут, правда не особо верится в это, но все же
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:21
    0
    Alex86 1, 23.04.2021 19:17
    помнится сурок гнал на него не так давно и гельзин, если не дымок, то шептун там какой-то явно может иметь место
    Думаешь реально обиженка эта мутит!?
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 23.04.2021 19:18
    -1
    Но сегодня помойки взялись дружно палить со всех своих стволов))) видно Грише надоело на каждом матче со зрителями слышать «Гриша Суркис- ватный п....рас»)))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:17
    0
    помнится сурок гнал на него не так давно и гельзин, если не дымок, то шептун там какой-то явно может иметь место
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:14
    0
    Все мои волки делают АУФ
    Давайте, войте дружно
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:13
    +2
    DK1961, 23.04.2021 19:04
    Я вообще об этом ганд...е уже писал, эта тварь еще и курирует пакости судеек против Динамо
    Родственник твой!?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.04.2021 19:12
    -1
    Всё правильно-павелко с подачи ахметова устроили травлю Луческу,используя для этого якобы ультрас
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.04.2021 19:11
    +2
    Давно всім зрозуміло що це не ультрас Динамо а прошмандовки проплачені..
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 23.04.2021 19:10
    +3
    Да что там думать-гадать. Подловить парочку этих подонков после матча, дать по почкам с вопросом "кто вас надоумил". А дальше клубок сам распутается. Ежу понятно что там все заказное. Одному денег заплатили. Тот купил пару ящиков пива "на толпу", а дальше по пьяной лавочке в толпе все готовы кричать что угодно.
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 23.04.2021 19:08
    -1
    Orel, 23.04.2021 19:06
    Ось ця кучка ультрас без копійчини і пальцем не пошевелить. Щось в цьому є.
    Но под Нацбанком с флажками Динамо за бабки Сурков, почему-то стояли не они...удивительно переборчивые запроданцы)
    Ссылка
    Orel
    online
      Orel, 23.04.2021 19:06
    +6
    Ось ця кучка ультрас без копійчини і пальцем не пошевелить. Щось в цьому є.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 23.04.2021 19:06
    -1
    "Якась бабка сказала".
    Ссылка
    Orel
    online
      Orel, 23.04.2021 19:06
    +6
    Ось ця кучка ультрас без копійчини і пальцем не пошевелить. Щось в цьому є.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 23.04.2021 19:04
    +4
    Я вообще об этом ганд...е уже писал, эта тварь еще и курирует пакости судеек против Динамо
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 23.04.2021 19:10
    +3
    Да что там думать-гадать. Подловить парочку этих подонков после матча, дать по почкам с вопросом "кто вас надоумил". А дальше клубок сам распутается. Ежу понятно что там все заказное. Одному денег заплатили. Тот купил пару ящиков пива "на толпу", а дальше по пьяной лавочке в толпе все готовы кричать что угодно.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 23.04.2021 19:05
    +3
    А вот и ушли ржавых вылезли. Я же говорил, что это их ржавый почерк.
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 23.04.2021 19:04
    +3
    «Источник приближённый к УАФ»))))
    Спорт.юа, а чего вы скромно не упомянули первоисточник этого инсайда?))
    Или у вас с сайтом 19-27 один и тот же «источник приближённый к УАФ»?))
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:13
    +2
    DK1961, 23.04.2021 19:04
    Я вообще об этом ганд...е уже писал, эта тварь еще и курирует пакости судеек против Динамо
    Родственник твой!?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.04.2021 19:11
    +2
    Давно всім зрозуміло що це не ультрас Динамо а прошмандовки проплачені..
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 23.04.2021 19:48
    0
    А говорят что *всемирного заговора* нет.
    Вот он.
    Во всей красе.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:36
    0
    ENJOY, 23.04.2021 19:35
    Не ну этим проституткам все равно
    А тем, если это правда, то нет?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:35
    0
    Alex86 1, 23.04.2021 19:32
    Рассказывали неоднократно шо до обеда во время бунтов стояли за 1, а после на др конце уже за других
    Не ну этим проституткам все равно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:32
    0
    ENJOY, 23.04.2021 19:30
    Ну да, флаг на удочку и вперёд
    Рассказывали неоднократно шо до обеда во время бунтов стояли за 1, а после на др конце уже за других
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:30
    0
    Alex86 1, 23.04.2021 19:26
    кстати у нас разве сложно собрать бунты/митинги за пару рупий, при чем там не всегда даже люмпены осведомлены за чем стоят или за кого, окромя $
    Ну да, флаг на удочку и вперёд
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:26
    0
    ENJOY, 23.04.2021 19:21
    Думаешь реально обиженка эта мутит!?
    кстати у нас разве сложно собрать бунты/митинги за пару рупий, при чем там не всегда даже люмпены осведомлены за чем стоят или за кого, окромя $
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:24
    0
    ENJOY, 23.04.2021 19:21
    Думаешь реально обиженка эта мутит!?
    малый % вероятности всегда существует у даже казалось бы малореальных вещей, вполне мб и тут, правда не особо верится в это, но все же
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:21
    0
    Alex86 1, 23.04.2021 19:17
    помнится сурок гнал на него не так давно и гельзин, если не дымок, то шептун там какой-то явно может иметь место
    Думаешь реально обиженка эта мутит!?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:17
    0
    помнится сурок гнал на него не так давно и гельзин, если не дымок, то шептун там какой-то явно может иметь место
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:14
    0
    Все мои волки делают АУФ
    Давайте, войте дружно
    Ссылка
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