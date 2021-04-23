Наши триумфаторы. 13 тренеров, команды которых выигрывали чемпионат Украины

За 29 лет свои коллективы к «золоту» приводило не так и много специалистов

  • 23.04.2021 13:58
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Наши триумфаторы. 13 тренеров, команды которых выигрывали чемпионат Украины
© ФК Динамо. Мирча Луческу

За все время розыгрышей футбольных чемпионатов независимой Украины побеждать в турнире удавалось только трем командам – «Таврии», «Динамо» и «Шахтеру». Среди тренеров, которые приводили свои команды к «золоту» чемпионата Украины, разнообразие куда большее. На текущий момент 13 специалистов могут похвастаться решением этой задачи. Уже в ближайшем туре Мирча Луческу может стать единственным тренером в истории чемпионатов Украины, который приводил к чемпионству две разные команды.

Анатолий ЗАЯЕВ

Количество титулов: 1
Клуб-чемпион: «Таврия»

Анатолий Заяев отдал много лет работе в ставшей для него по-настоящему родной симферопольской «Таврии». Символично, что именно этот специалист был наставником крымчан, когда они добыли сенсационный титул чемпиона Украины в первом розыгрыше турнира. Тогда формат лиги был достаточно экспериментальным, и в решающей схватке сошлись лидеры сражений в двух группах – «Таврия» (группа А) и «Динамо» (группа Б). «Золотой поединок» прошел на стадионе «Украина» во Львове, а победу симферопольцам принес единственный мяч Сергея Шевченко.

После того триумфа Заяев поработал еще несколько лет в «Таврии», а затем и со многими другими командами. Его последней работой в футболе стал запорожский «Металлург», где опытный специалист занимал пост исполняющего обязанности главного тренера. 18 декабря 2012 года Заяев, находясь за рулем собственного джипа, выехал на встречную полосу и угодил в ставшее смертельным для него ДТП. Анатолия Николаевича не стало на 82-м году жизни…

Михаил ФОМЕНКО

Количество титулов: 1
Клуб-чемпион: «Динамо»

Сезон-1992/93 для киевского «Динамо» выдался достаточно непростым. Команду лихорадило, а руководство по ходу чемпионата сменило трех наставников – Анатолия Пузача сперва заменил Йожеф Сабо, а вторую часть чемпионата «бело-синие» проводили уже под руководством Михаила Фоменко. Этот специалист и сумел привести «Динамо» к первому титулу чемпиона независимой Украины, когда на финише столичная команда при равенстве очков обошла «Днепр» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Впоследствии Фоменко поработал еще с целым рядом команд в Украине, и даже в течение короткого времени возглавлял национальную сборную Гвинеи, но венцом его карьеры стало попадание с главной командой страны в финальную часть чемпионата Европы-2016. Что правда, непосредственное выступление «сине-желтых» на том турнире лучше не вспоминать… Именно после него Фоменко был заменен на Шевченко, и фактически завершил тренерскую карьеру.

Николай ПАВЛОВ

Количество титулов: 1
Клуб-чемпион: «Динамо»

Во главе с Николаем Павловым «Динамо» заканчивало чемпионат Украины в сезоне-1994/95, когда по ходу розыгрыша из команды ушел Йожеф Сабо, а затем и заменивший его Владимир Онищенко. С Павловым «бело-синие» провели заключительные двенадцать туров первенства, оформив победу с 10-очковой форой над ставшим вторым «Черноморцем».

После «Динамо» Павлов поработал с «Таврией», алчевской «Сталью» и «Ильичевцем», но наибольших успехов добился все-таки с «Ворсклой», которую в сезоне-2008/09 сенсационно привел к победе в Кубке Украины. Тогда в решающем матче за трофей полтавчане обыграли «Шахтер», едва-едва завоевавший Кубок УЕФА и находившийся в приподнятом настроении. С 2015 года Павлов отошел от активной тренерской работы, но остался в футболе. Ныне 66-летний специалист является почетным президентом столичного футбольного клуба «Левый берег».

Невио СКАЛА

Количество титулов: 1
Клуб-чемпион: «Шахтер»

Итальянский специалист стал первым тренером, который сумел привести амбициозный «Шахтер» к чемпионству в Украине. Скала возглавил «горняков» по ходу сезона-2001/02, сменив Валерия Яремченко, который, в свою очередь, также по ходу чемпионата подменил ушедшего с должности Виктора Прокопенко. Под руководством Скалы «Шахтер» сумел нагнать и на финише обогнать «Динамо». Судьбу титула решил отрыв в одно очко, а Невио вошел в историю «горняков» не только как первый иностранный тренер из дальнего зарубежья, но и как специалист, привезший в Донецк дебютное «золото».

В том же 2002 году Скала был уволен после шокирующего поражения в Кубке УЕФА от «Аустрии» (1:5). Затем поработал в московском «Спартаке», а с 2004 года больше не возвращался к тренерской работе, хотя недолгое время был президентом «Пармы». Ныне 73-летний Скала живет в родной Италии, где имеет бизнес по производству элитного вина, получая от этой деятельности, по собственным признаниям в прессе, невероятное удовлетворение.

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Количество титулов: 1
Клуб-чемпион: «Динамо»

Анатолий Демьяненко работал в тренерском штабе «Динамо» при Валерии Лобановском, а в 2005 году получил предложение стать главным коучем команды. С ней Демьяненко сумел сделать «золотой дубль» в сезоне-2006/07. Тогда «бело-синие» на финише чемпионата «привезли» донецкому «Шахтеру» фору в 11 очков, не проиграв ни одного матча в 30 турах (22 победы и 8 ничьих).

Однако в сентябре 2007 года Демьяненко был уволен, а впоследствии поработал с «Нефтчи» в Азербайджане и «Насафом» в Узбекистане, прежде чем вернуться на родину для работы с «Волынью». Последней тренерской работой Демьяненко к настоящему моменту остается непродолжительное сотрудничество со словацкой «Нитрой» в 2020 году. Ныне 62-летний специалист является одним из вице-президентов Украинской ассоциации футбола.

Юрий СЕМИН

Количество титулов: 1
Клуб-чемпион: «Динамо»

Российский специалист дважды возглавлял «Динамо», но чемпионство с командой сумел взять во время первой каденции, продлившейся с января 2008 по май 2009 годов. В УПЛ-2008/09 главный оппонент киевской команды «Шахтер» провалился со старта, и на финише не составил серьезной конкуренции подопечным Семина. В итоге «Динамо» выиграло «золотые» медали при 15 очках форы над «серебряным» призером. После того триумфа Семин принял решение вернуться в родной для него московский «Локомотив».

Спустя год после отъезда из Киева Семин вернулся в «Динамо», но второй период его работы в Украине оказался неудачным. Затем опытный наставник возглавлял «Габалу» в Азербайджане, а также российские «Мордовию», «Анжи» и «Локомотив». В мае минувшего года покинул стан «железнодорожников», и ныне в свои 73 года пребывает без работы, хотя о завершении карьеры не объявлял.

Луиш КАШТРУ

Количество титулов: 1
Клуб-чемпион: «Шахтер»

Португальский специалист Луиш Каштру возглавил «Шахтер» перед началом минувшего сезона, и сумел выдать фантастический чемпионат с «горняками». Команда досрочно оформила титул чемпиона Украины, а разрыв между первым и втором местом, на котором не без труда сумело оказаться «Динамо», составил рекордные для национальных чемпионатов 23 очка. Кроме того, в сезоне-2019/20 Каштру вывел «Шахтер» в полуфинал Лиги Европы, что также добавило ему вистов в экспертной среде.

Впрочем, в нынешнем сезоне команда Каштру показывает себя не столь великолепно, как ранее, а потому будущее специалиста в «Шахтере» находится под большим вопросом. «Горняки» впервые за длительное время рискуют завершить сезон без трофеев, а потому руководство не спешит предлагать Луишу новый контракт взамен того, который истекает 30 июня.

Йожеф САБО

Количество титулов: 2
Клуб-чемпион: «Динамо»

Прославленный украинский футболист Йожеф Сабо также сумел стать с родным «Динамо» чемпионом страны в качестве тренера, причем дважды. По ходу сезона-1993/94 этот наставник заменил во главе «бело-синих» Михаила Фоменко, и сумел довести столичную команду до завоевания «золота», обойдя на финише «Шахтер» сразу на 7 очков (за победу тогда давали еще два пункта).

Впоследствии Сабо ушел в сборную Украины, затем несколько раз возвращался в «Динамо», с которым, в частности, провел полный розыгрыш национального чемпионата-1995/96, получив второе тренерское «золото» с киевлянами. Также одним из наиболее памятных периодов его работы является отрезок с 1996 по 1999 годы, когда национальная команда при в целом добротном уровне игры какими-то причудами судьбы не смогла сперва пробиться в финальную часть ЧМ-1998, а затем и на Евро-2000… Именно во главе с Сабо «сине-желтые» добыли важнейшую выездную ничью против России (1:1) с чудо-голом Шевченко, а затем в стыках сенсационно уступили Словении с не менее чудным голом Ачимовича-Шовковского… С 2007 года Сабо не появляется на тренерской работе, ныне трудясь экспертом на телевидении.

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Количество титулов: 2
Клуб-чемпион: «Динамо»

Алексей Михайличенко в первый раз возглавил «Динамо» сразу после смерти легендарного наставника киевлян Валерия Лобановского, который считал молодого ассистента одним из наиболее достойных продолжателей своего дела. В итоге под руководством Михайличенко «Динамо» два сезона кряду набирало по 73 очка, чего оказывалось достаточно, чтобы на три пункта опережать «Шахтер» и дважды брать чемпионство в Украине.

После неудачного начала сезона-2004/05 Михайличенко был отправлен в отставку, а со временем возглавлял молодежную и национальную сборные Украины. Затем работал в менеджменте «Динамо», а в сезоне-2019/20 вернулся к тренерской деятельности, но не сумел вернуть «бело-синих» на вершину, снова уйдя с должности в конце сезона. Ныне 58-летний Михайличенко является спортивным директором «Динамо».

Сергей РЕБРОВ

Количество титулов: 2
Клуб-чемпион: «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Ребров возглавил «Динамо» в апреле 2014 года, став исполняющим обязанности наставника команды после ухода Олега Блохина. В итоге молодой специалист сумел сразу же зарекомендовать себя, выиграв у «Шахтера» в финале Кубка Украины, а в последующие два сезона Ребров доказал, что тот успех не был случайностью. Его «Динамо» два года кряду оставляло «Шахтер» вторым в чемпионате, а само брало «золото» и играло в Лиге чемпионов. После смены наставника в стане «горняков» и прихода на должность Паулу Фонсеки, Ребров уступил оппоненту чемпионство в своем третьем сезоне во главе «Динамо», после которого принял решение сменить обстановку.

Уйдя из «Динамо», Ребров поехал в Саудовскую Аравию, где год провел в «Аль-Ахли», став вице-чемпионом страны, а затем принял приглашение «Ференцвароша». С этой командой 46-летний наставник уже добился существенных успехов, в том числе выведя «фради» в групповой этап Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Ныне именно Ребров является одним из наиболее перспективных и востребованных украинских наставников, имеющих солидный авторитет на международной арене.

Паулу ФОНСЕКА

Количество титулов: 3
Клуб-чемпион: «Шахтер»

Фонсека пришел в «Шахтер» летом 2016 года, сменив во главе команды многолетнего ее наставника Мирчу Луческу. Если с румынским специалистом два последних года «горняки» не могли брать чемпионство, то Фонсеке удалось с ходу вернуть «Шахтер» на победные рельсы. В итоге в Украине португалец задержался на три сезона, выиграв три кряду «золота» УПЛ, три Кубка и один Суперкубок страны.

Летом 2019 года «Шахтер» объявил об уходе Паулу Фонсеки в «Рому». Итальянский клуб заплатил донецкому компенсацию за досрочное расторжение контракта тренера, что стало первой такой ситуацией в истории «горняков». Ныне Фонсека остается наставником «волков», но его положение в Риме оценивается аналитиками, как достаточно шаткое. Очевидно, что спасти Фонсеке пост главного тренера «Ромы» может только победа в Лиге Европы и сопутствующая ей путевка в Лигу чемпионов.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Количество титулов: 5
Клуб-чемпион: «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine

Валерий Лобановский вернулся в Украину в 1996 году после затянувшегося периода работы со сборными ОАЭ и Кувейта. Тот вояж в азиатские страны, как затем многократно говорили близкие к Лобановскому люди, существенно подорвал здоровье специалиста, но с «Динамо» он добился потрясающих успехов. Столичная команда не только пять сезонов кряду становилась чемпионом страны, но и наводила шороху в еврокубках, в частности, добравшись до полуфинала Лиги чемпионов-1998/99.

В мае 2002 года Валерий Лобановский почувствовал себя плохо прям по ходу выездного матча с запорожским «Металлургом». После нескольких дней пребывания в больнице, Лобановский скончался в Запорожье, а чемпионский титул столичная команда, оставшись без своего вожака, на финише упустила…

Мирча ЛУЧЕСКУ

Количество титулов: 8
Клуб-чемпион: «Шахтер»

Getty Images/Global Images Ukraine

Румынский специалист возглавил «Шахтер» в 2004 году, и превратил «горняков» в настоящего гегемона УПЛ. Под его руководством дончане восемь раз выигрывали чемпионат Украины, что является наивысшим достижением для всех наставников времен независимости нашей страны. С 2010 по 2014 годы Луческу выигрывал с «Шахтером» чемпионат пять раз кряду, что стало повторением достижения Валерия Лобановского с «Динамо».

После начала войны на Донбассе результаты «Шахтера» на внутренней арене пошли вниз. Луческу неоднократно оправдывался за них частыми перелетами и отсутствием возможности для полноценного восстановления сил футболистов, однако боссы клуба решили, что Мирча банально себя исчерпал, и сделали ставку на молодого Фонсеку, при которой результаты мгновенно пошли вверх. Впрочем, летом 2020 года Луческу вернулся в Украину, чтобы возглавить… киевское «Динамо». Тогда эта новость наделала шума в украинских средствах массовой информации, но выбор Игоря Суркиса оказался оправданным. Луческу сперва вывел команду в группу Лиги чемпионов, где она не гостила уже несколько сезонов, а теперь близок к тому, чтобы вернуть «Динамо» титул чемпиона Украины, который лично для него может стать девятым. Причем, Мирча в этом случае может стать первым тренером, который выигрывал «золото» в Украине с двумя разными командами, ведь до него это не удавалось никому…

Текст: Meta.ua/sport

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Источник — Sport.ua

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