В Севилью и Санкт-Петербург. Какие матчи Евро-2020 куда перенесли?

Мюнхен был подтвержден в качестве хозяина Евро, а вот Дублин и Бильбао – нет

  • 24.04.2021 04:30
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В Севилью и Санкт-Петербург. Какие матчи Евро-2020 куда перенесли?
© УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА провел 23 апреля заседание в формате видеоконференции.

В ходе заседания было получено подтверждение от власти Мюнхена, что все 4 матча Евро-2020 пройдут в этом городе с минимумом в 14500 зрителей. В результате этого Мюнхен был подтвержден в качестве одного из хозяев чемпионата Европы.

Затем исполком перераспределил некоторые матчи Евро-2020:

  • 4 матча, которые изначально планировалось провести в Бильбао, перенесены в Севилью на стадион «Эстадио Ла Картуха» (на трех матчах группы Е и одной игре 1/8 финала будут присутствовать 30% болельщиков от  вместимости стадиона).
  • 3 матча группы Е, которые должны были состоятся в Дублине, перенесены в Санкт-Петербург, который ранее получил три матча группы В и один четвертьфинал.
  • Матч 1/8 финала, который должен был принять Дублин, перенесен на лондонский «Уэмбли».

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил: «Мы тесно сотрудничаем с ассоциациями и местными властями, чтобы обеспечить на матчах безопасную и праздничную атмосферу. Я очень рад, что мы сможем принять болельщиков на всех матчах турнира и насладиться праздником футбола на уровне сборных по всей Европе».

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Источник — УЕФА

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