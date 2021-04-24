В Севилью и Санкт-Петербург. Какие матчи Евро-2020 куда перенесли?

Исполнительный комитет УЕФА провел 23 апреля заседание в формате видеоконференции.

В ходе заседания было получено подтверждение от власти Мюнхена, что все 4 матча Евро-2020 пройдут в этом городе с минимумом в 14500 зрителей. В результате этого Мюнхен был подтвержден в качестве одного из хозяев чемпионата Европы.

Затем исполком перераспределил некоторые матчи Евро-2020:

4 матча, которые изначально планировалось провести в Бильбао, перенесены в Севилью на стадион «Эстадио Ла Картуха» (на трех матчах группы Е и одной игре 1/8 финала будут присутствовать 30% болельщиков от вместимости стадиона).

3 матча группы Е, которые должны были состоятся в Дублине, перенесены в Санкт-Петербург, который ранее получил три матча группы В и один четвертьфинал.

Матч 1/8 финала, который должен был принять Дублин, перенесен на лондонский «Уэмбли».

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил: «Мы тесно сотрудничаем с ассоциациями и местными властями, чтобы обеспечить на матчах безопасную и праздничную атмосферу. Я очень рад, что мы сможем принять болельщиков на всех матчах турнира и насладиться праздником футбола на уровне сборных по всей Европе».