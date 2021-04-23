Санкт-Петербург получил больше матчей Евро-2020

Ряд матчей Евро-2020 перенесен в испанскую Севилью и российский Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что из принимающих городов Евро-2020 исключат Бильбао, Дублин и Мюнхен.
«Севилья и Санкт-Петербург — официально!!! Впереди немного работы, нам нужно начать сначала — проживание, переезды, вся логистика», — написал в твиттере глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек.
Игры сборной Польши со Швецией и Словакией, которые должны были пройти в Дублине, состоятся в Санкт-Петербурге. Матч с Испанией перенесен из Бильбао в Севилью.
Вероятно, в Санкт-Петербург перенесли еще один матч группового этапа Евро — между Швецией и Словакией. Всего в российском городе должны будут пройти семь поединков Евро-2020.
Источник — Twitter
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