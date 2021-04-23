Санкт-Петербург получил больше матчей Евро-2020

Также часть поединков перенесена из Бильбао в Севилью

  • 23.04.2021 13:36
  • 1528 просмотров
  • 16 комментариев
Санкт-Петербург получил больше матчей Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ряд матчей Евро-2020 перенесен в испанскую Севилью и российский Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что из принимающих городов Евро-2020 исключат Бильбао, Дублин и Мюнхен.

«Севилья и Санкт-Петербург — официально!!!  Впереди немного работы, нам нужно начать сначала — проживание, переезды, вся логистика», — написал в твиттере глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек.

Игры сборной Польши со Швецией и Словакией, которые должны были пройти в Дублине, состоятся в Санкт-Петербурге. Матч с Испанией перенесен из Бильбао в Севилью.

Вероятно, в Санкт-Петербург перенесли еще один матч группового этапа Евро — между Швецией и Словакией. Всего в российском городе должны будут пройти семь поединков Евро-2020.

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 23.04.2021 15:14
    0
    Это круто!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.04.2021 15:03
    +1
    Давайте не забывать, что Газпром - генеральный спонсор УЕФА, да и стадион в С.Петербурге построен на деньги Газпрома. Тут и комментировать нечего....
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 23.04.2021 14:26
    +3
    Это новость - прямо перепись ватных уродов! )
    Все заходят отметиться.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 23.04.2021 14:19
    -3
    Дмитрий Борщёв, 23.04.2021 14:03
    Ото пукан в тебе запалихав)
    А як же! А чому у Куів нічого не переноситься? Ми що, козли?
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 23.04.2021 14:17
    -5
    пуканы полыхают
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 23.04.2021 14:16
    -5
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 23.04.2021 14:15
    0
    головне щоб україна не мала жодного відношення до мордору і їх стадів
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 23.04.2021 14:13
    +1
    zdobny, 23.04.2021 13:42
    Почему нет. Питер - один из красивейших городов Европы, топ-3 по населению, и стадион там один из лучших в Европе. Если проявили инициативу, то пожалуйста.
    галімий мордор твоя фітер
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2021 14:06
    +2
    Ничего нового, как обычно $ все решили, хотя шо говорить, если в 2О14 был осуществлён захват Крыма официально при чем и востока Укр, суверенного государства, и чм спокойно у них проводят торжественно?
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 23.04.2021 14:03
    -3
    Виктор Петренко, 23.04.2021 13:45
    Це просто піздєц. Мало того що спортсмени з терористичної держави Путінська Пєдєрація не виключені взагалі зі всіх міжнародних змагань. Так ще й проводять змагання на території терористів, і....навіть збільшили кількість матчів. Приїхали. Ще в ІДІЛ проведіть, чи в лднр. Різниці жодної немає.
    Ото пукан в тебе запалихав)
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 23.04.2021 13:59
    +7
    путин проплатил!в Испании корона в россии уже нет-побороли)))
    Ссылка
    Денис Куліда
    online
      Денис Куліда, 23.04.2021 13:58
    +7
    УЕФА как всегда- продажные
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.04.2021 13:46
    +12
    вот и все, что нужно знать про УЕФА... Газпром, Рассея, любовь-морковь...
    Ссылка
    Виктор Петренко
    online
      Виктор Петренко, 23.04.2021 13:45
    +10
    Це просто піздєц. Мало того що спортсмени з терористичної держави Путінська Пєдєрація не виключені взагалі зі всіх міжнародних змагань. Так ще й проводять змагання на території терористів, і....навіть збільшили кількість матчів. Приїхали. Ще в ІДІЛ проведіть, чи в лднр. Різниці жодної немає.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 23.04.2021 13:44
    +2
    тьфу, *ляди продажные газпромовские!
    Ссылка
    zdobny
    online
      zdobny, 23.04.2021 13:42
    -11
    Почему нет. Питер - один из красивейших городов Европы, топ-3 по населению, и стадион там один из лучших в Европе. Если проявили инициативу, то пожалуйста.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.04.2021 13:46
    +12
    вот и все, что нужно знать про УЕФА... Газпром, Рассея, любовь-морковь...
    Ссылка
    Виктор Петренко
    online
      Виктор Петренко, 23.04.2021 13:45
    +10
    Це просто піздєц. Мало того що спортсмени з терористичної держави Путінська Пєдєрація не виключені взагалі зі всіх міжнародних змагань. Так ще й проводять змагання на території терористів, і....навіть збільшили кількість матчів. Приїхали. Ще в ІДІЛ проведіть, чи в лднр. Різниці жодної немає.
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 23.04.2021 13:59
    +7
    путин проплатил!в Испании корона в россии уже нет-побороли)))
    Ссылка
    Денис Куліда
    online
      Денис Куліда, 23.04.2021 13:58
    +7
    УЕФА как всегда- продажные
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 23.04.2021 14:26
    +3
    Это новость - прямо перепись ватных уродов! )
    Все заходят отметиться.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2021 14:06
    +2
    Ничего нового, как обычно $ все решили, хотя шо говорить, если в 2О14 был осуществлён захват Крыма официально при чем и востока Укр, суверенного государства, и чм спокойно у них проводят торжественно?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 23.04.2021 13:44
    +2
    тьфу, *ляди продажные газпромовские!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.04.2021 15:03
    +1
    Давайте не забывать, что Газпром - генеральный спонсор УЕФА, да и стадион в С.Петербурге построен на деньги Газпрома. Тут и комментировать нечего....
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 23.04.2021 14:13
    +1
    zdobny, 23.04.2021 13:42
    Почему нет. Питер - один из красивейших городов Европы, топ-3 по населению, и стадион там один из лучших в Европе. Если проявили инициативу, то пожалуйста.
    галімий мордор твоя фітер
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.04.2021 15:14
    0
    Это круто!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 23.04.2021 14:15
    0
    головне щоб україна не мала жодного відношення до мордору і їх стадів
    Ссылка
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