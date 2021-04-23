Снова камбэк! Свитолина обыграла Квитову в Штутгарте, отыграв два матчбола

Украинка в непростом поединке одолела действующую чемпионку турнира

  • 23.04.2021 20:45
  • 6011 просмотров
  • 44 комментария
Снова камбэк! Свитолина обыграла Квитову в Штутгарте, отыграв два матчбола
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
 
В 1/4 финала украинка переиграла Петру Квитову из Чехии (№10 WTA), которая является действующей чемпионкой турнира.

Штутгарт. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 6:7(4), 7:5, 6:2

Начало матча осталось за Свитолиной, которая повела 2:0, но Квитова очень быстро пристрелялась, не отпустив украинку в отрыв. На корте была довольно равная игра, Элина в последних матчах против Петры играет без боязни и знает, что данную соперницу можно побеждать. 
 
Первый сет мог завершиться немного раньше, ведь Квитова выходила подавать на партию в десятом гейме. Но у чешки не сложилось и пришлось играть тай-брейк, на котором Квитова выглядела лучше, выиграв стартовую партию абсолютно заслуженно.


 
Второй сет с самого начала был очень упорным, но все же Квитова действовала чуть лучше. Это позволило ей первой сделать брейк и выйти подавать на матч уже в восьмом гейме. Чешка была максимально близка к победе, имея по матчболу в двух геймах подряд, но постепенно Свитолина начала перехватывать инициативу. До конца партии Элина не отдала ни одного гейма, хотя почти в каждом из них была упорная борьба. У чешки были два брейкпоинта, чтобы перевести сет на тай-брейк, но украинка справилась.


 
После такого поворота событий было ясно, что Свитолина будет однозначной фавориткой в третьей партии. Все же провести еще один сет на таком уровне у Квитовой вряд ли бы получилось. Ожидания оправдались, Элина выглядела более уверенно и свежо, добыв вторую подряд волевую победу над чешкой. А если вспомнить еще и выставочный турнир в Берлине, то даже третью.
 
Сетка в Штутгарте для Элины максимально сложная, но пока что она выжимает максимум из возможного. Кстати, это будет первый полуфинал Свитолиной на данном турнире.
 
Выход в финал позволит первой ракетке Украины подняться на четвертую позицию в мировом рейтинге, опередив Софию Кенин из США.

Это была одиннадцатая встреча теннисисток, украинка выиграла в четвертый раз. Три последние очные матчи остались за ней. 

В предыдущей встрече этих теннисисток, которая прошла в Майами, Квитова тоже выиграла первый сет, но в итоге победить не смогла.

В следующем круге Свитолина сразится с Эшли Барти (№1 WTA).

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2021 21:24
    0
    Elis, 23.04.2021 21:19

    Дякую, що сприйняли мій коментар з гумором.
    Але, може, відсьогодні вже не так сильно Еліну крикуватимете?
    Залежить від її гри. Я ж критикую не тому, що мені це подобається, а по факту. Сьогодні, до речі, теж були певні негативні моменти, але після такого камбеку зосереджувати на них увагу не буду. Тільки позитив)
    Ссылка
    zeka23
    online
      zeka23, 23.04.2021 21:24
    0
    Publius, 23.04.2021 21:11
    Давайте я Вам попробую объяснить без минусов. Квитова проиграла потому, что начала уставать и поэтому ошибок у нее стало больше. А уставать она начала не потому, что плохо до этого играла, а потому, что Свитолина упиралась изо всех сил. И дождалась-таки своего часа. У Квитовой от природы преимущество в силе и точности ударов, у Свитолиной - в выносливости. Каждая из них пыталась реализовать свое преимущество, а в итоге получилось это у Свитолиной. Она затащила Квитову "в поздние раунды" и там ее переиграла. Вот так как-то.
    Я с Вами полностью согласен. Я лишь говорю о том, что в ключевой момент Квитова не смогла реализовать "свое преимущество", как Вы говорите, поэтому проиграла. Если бы она реализовала преимущество в точности и мощности ударов в 8 гейме 2-го сета, то никакого камбека не было бы.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.04.2021 21:22
    0
    Elis, 23.04.2021 21:19

    Дякую, що сприйняли мій коментар з гумором.
    Але, може, відсьогодні вже не так сильно Еліну крикуватимете?
    Це, напевно, найгарячіша вболівальниця Елі)))
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 23.04.2021 21:21
    0
    freestyle2018, 23.04.2021 20:57
    Очень хороший матч от Элины. Подача была на уровне, что с соперницами, такими как Петра (с сильной стабильной подачей) очень важно. Не тушевалась под напором соперницы. была максимально хладнокровная, проходили даже довольны крутые короткие кроссы, ну и камбэк с 2:5 во второй партии, я тогда еще подумал (тогда когда она еще проигрывала), что Элину даже критиковать не за что, настолько целостно ее игра смотрелась, но сегодня не судьба и настолько буднично выглядел ее отыгрыш, что аж не верится. Дальше снова Барти, с которой даже на грунте тяжело будет справится, скорее всего мы увидим похожую игру на ту что была в Майами, но уровень концентрации и общий уровень игры сегодня порадовал.
    поражение от Барти или победа над Халеп в финале, что-то такое вангую!!!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 23.04.2021 21:19
    0
    Stanislav Matusevych, 23.04.2021 21:10
    Мат - це мій перманентний стан сьогодня при перегляді наших дівчат) Аж не віриться, що все закінчилося позитивно.

    Дякую, що сприйняли мій коментар з гумором.
    Але, може, відсьогодні вже не так сильно Еліну крикуватимете?
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 23.04.2021 21:19
    +1
    мы сегодня стали с вами свидетелями одного из самых крутых камбэков Элины, да еще против Квитовой.. ЕЛІНА СВІТОЛІНА. НЕПЕРЕВЕРШЕНА & НЕПЕРЕМОЖНА !!
    Ссылка
    zeka23
    online
      zeka23, 23.04.2021 21:15
    -2
    Lazio, 23.04.2021 20:55
    Ви робіть аналіз всього матчу, а не епізодично! Якщо розбираєтеся в тенісі...
    Если вы разбираетесь в теннисе, то должны понимать, что есть в матче ключевые моменты, которые влияют на дальнейшее развитие событий. Так вот, проиграв ключевые розыгрыши (или отдав их - посмотрите, как отдала Квитова розыгрыш при счете 5-2 и 15-40 2-го сета), теряются нити игры, игрок плывет и редко может собраться. Поэтому я считаю, что чешка проиграла сама, ну а Свитолина воспользовалась подарком.
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    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.04.2021 21:15
    +4
    Stanislav Matusevych, 23.04.2021 21:11
    Поки через певні причини я відійшов від написання тенісних матеріалів.
    Знаєте що???!!!! Давайте Ваші причини залишайте десь там... Чекаю Ваші матеріали...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2021 21:11
    +2
    relax-1984, 23.04.2021 21:09
    Де Ваші прев'ю до турнірів?
    Поки через певні причини я відійшов від написання тенісних матеріалів.
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 23.04.2021 21:11
    +2
    zeka23, 23.04.2021 20:53
    Нарываюсь на минусы..., но это Квитова проиграла, а не Свитолина выиграла. Вести 5-2 во 2-м сете и проиграть 5-7?. Без "помощи" выигрывающей теннисистки в такой ситуации камбек очень маловероятен.
    Давайте я Вам попробую объяснить без минусов. Квитова проиграла потому, что начала уставать и поэтому ошибок у нее стало больше. А уставать она начала не потому, что плохо до этого играла, а потому, что Свитолина упиралась изо всех сил. И дождалась-таки своего часа. У Квитовой от природы преимущество в силе и точности ударов, у Свитолиной - в выносливости. Каждая из них пыталась реализовать свое преимущество, а в итоге получилось это у Свитолиной. Она затащила Квитову "в поздние раунды" и там ее переиграла. Вот так как-то.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2021 21:10
    +3
    Elis, 23.04.2021 21:07
    Станіславе, вам шах і мат.
    Підпис: Світоліна.
    Мат - це мій перманентний стан сьогодня при перегляді наших дівчат) Аж не віриться, що все закінчилося позитивно.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.04.2021 21:09
    +3
    Де Ваші прев'ю до турнірів?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2021 21:08
    +3
    relax-1984, 23.04.2021 21:06
    Стас, чому Ви перестали коментувати наш теніс?
    Чому перестав? Коментую ж ніби)
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    Elis
    online
      Elis, 23.04.2021 21:07
    +5
    Stanislav Matusevych, 23.04.2021 20:56
    Марта сьогодні спробувала перехопити титул головної тенісної валідоліни країни, але у цій номінації з Еліною конкурувати марно. Як вона виборсалася з 2:5 у другому сеті, раціонально навряд чи можливо пояснити. Черговий прояв бойового духу, і друга поспіль перемога над Квітовою у такому стилі. Скоро вона стане для чешки нічним жахом, а раніше було навпаки.
    Далі, як і у Маямі, перша ракетка світу. Барті сьогодні теж зробила камбек проти Плішкової в третій партії, правда, до матчболів там справа не доходила. У кого залишиться більше сил після сьогоднішніх боїв, той матиме серйозну перевагу. Але то завтра. А сьогодні вітаю Еліну з божевільною перемогою. Саме через такі матчі люди і закохуються в теніс.
    Станіславе, вам шах і мат.
    Підпис: Світоліна.
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    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.04.2021 21:06
    +2
    Stanislav Matusevych, 23.04.2021 20:56
    Марта сьогодні спробувала перехопити титул головної тенісної валідоліни країни, але у цій номінації з Еліною конкурувати марно. Як вона виборсалася з 2:5 у другому сеті, раціонально навряд чи можливо пояснити. Черговий прояв бойового духу, і друга поспіль перемога над Квітовою у такому стилі. Скоро вона стане для чешки нічним жахом, а раніше було навпаки.
    Далі, як і у Маямі, перша ракетка світу. Барті сьогодні теж зробила камбек проти Плішкової в третій партії, правда, до матчболів там справа не доходила. У кого залишиться більше сил після сьогоднішніх боїв, той матиме серйозну перевагу. Але то завтра. А сьогодні вітаю Еліну з божевільною перемогою. Саме через такі матчі люди і закохуються в теніс.
    Стас, чому Ви перестали коментувати наш теніс?
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 23.04.2021 21:06
    +1
    relax-1984, 23.04.2021 21:00
    Хочу щоб Ви затравили хейтерів-уродів... Бо я знав, що Еля повернеться... А ще хочу щоб ви так само Мартиних хейтів побрили... Бо устав я від них усіх...

    Ви мене розсмішили)))
    Я вже думала, що то ви мене на дуель викликаєте, бо я може десь трохи покритикувала Еліну)) Але насправді вірила в неї до останнього.
    А стосовно хейтерів, ок, домовились. Вночі всіх половлю і на гауптвахту
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 23.04.2021 21:04
    +2
    Все просто, друзі! Еліна дуже хоче Porsche!)
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    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 23.04.2021 21:04
    +2
    Проявила самі сильні риси свого характера та перемогла! Браво!!! Та не час спочивати на лаврах,треба рухатись далі і перемагати у кожному матчі.
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    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.04.2021 21:00
    +4
    Elis, 23.04.2021 20:54
    Привіт) А що саме ви хочете від мене почути?)
    Хочу щоб Ви затравили хейтерів-уродів... Бо я знав, що Еля повернеться... А ще хочу щоб ви так само Мартиних хейтів побрили... Бо устав я від них усіх...
    Ссылка
    freestyle2018
    online
      freestyle2018, 23.04.2021 20:57
    +7
    Очень хороший матч от Элины. Подача была на уровне, что с соперницами, такими как Петра (с сильной стабильной подачей) очень важно. Не тушевалась под напором соперницы. была максимально хладнокровная, проходили даже довольны крутые короткие кроссы, ну и камбэк с 2:5 во второй партии, я тогда еще подумал (тогда когда она еще проигрывала), что Элину даже критиковать не за что, настолько целостно ее игра смотрелась, но сегодня не судьба и настолько буднично выглядел ее отыгрыш, что аж не верится. Дальше снова Барти, с которой даже на грунте тяжело будет справится, скорее всего мы увидим похожую игру на ту что была в Майами, но уровень концентрации и общий уровень игры сегодня порадовал.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2021 20:56
    +12
    Марта сьогодні спробувала перехопити титул головної тенісної валідоліни країни, але у цій номінації з Еліною конкурувати марно. Як вона виборсалася з 2:5 у другому сеті, раціонально навряд чи можливо пояснити. Черговий прояв бойового духу, і друга поспіль перемога над Квітовою у такому стилі. Скоро вона стане для чешки нічним жахом, а раніше було навпаки.
    Далі, як і у Маямі, перша ракетка світу. Барті сьогодні теж зробила камбек проти Плішкової в третій партії, правда, до матчболів там справа не доходила. У кого залишиться більше сил після сьогоднішніх боїв, той матиме серйозну перевагу. Але то завтра. А сьогодні вітаю Еліну з божевільною перемогою. Саме через такі матчі люди і закохуються в теніс.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.04.2021 20:53
    +8
    А ще Elis хочу почути...Де Ви, сонечко???
    Ссылка
    freestyle2018
    online
      freestyle2018, 23.04.2021 20:57
    +7
    Очень хороший матч от Элины. Подача была на уровне, что с соперницами, такими как Петра (с сильной стабильной подачей) очень важно. Не тушевалась под напором соперницы. была максимально хладнокровная, проходили даже довольны крутые короткие кроссы, ну и камбэк с 2:5 во второй партии, я тогда еще подумал (тогда когда она еще проигрывала), что Элину даже критиковать не за что, настолько целостно ее игра смотрелась, но сегодня не судьба и настолько буднично выглядел ее отыгрыш, что аж не верится. Дальше снова Барти, с которой даже на грунте тяжело будет справится, скорее всего мы увидим похожую игру на ту что была в Майами, но уровень концентрации и общий уровень игры сегодня порадовал.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.04.2021 20:56
    +7
    Слушайте, а если в теннисе приз ежегодный "За волю к победе" ?
    Этот приз однозначно нужно было бы отдать Элине!
    Браво!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.04.2021 20:56
    +7
    выиграть почти проигранный матч у одной из лучших и стабильнейших теннисисток мира это что-то невероятное!Какая молодец,не опустила руки и продолжала бороться до конца!И за упорство,за волю к победе была вознаграждена!!!
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    introvert
    online
      introvert, 23.04.2021 20:54
    +6
    Элина сегодня молодчинка. Боец до мозга костей.
    А вообще, у большинства наших девушек в последнее время либо прорезался, либо (в случае Элины) вновь проснулся характер, что очень радует) Раньше (пару сезонов подряд) сливали кому ни попадя, о победе после проигранной первой партии и речи быть не могло, теперь, наоборот, борются до последнего. И как борются! Раньше могли запросто проиграть со своих матчболов, теперь отыгрываются с чужих. Жизнь налаживается))
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    nordi
      nordi, 23.04.2021 20:54
    +6
    УРРРААА!!! дякую тобі Сонечко, наше українське, молодчина наша! Здоровя тобі, радуй нас як можна довше!!! в тебе є стержень, ти трудяжка
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 23.04.2021 21:07
    +5
    Stanislav Matusevych, 23.04.2021 20:56
    Марта сьогодні спробувала перехопити титул головної тенісної валідоліни країни, але у цій номінації з Еліною конкурувати марно. Як вона виборсалася з 2:5 у другому сеті, раціонально навряд чи можливо пояснити. Черговий прояв бойового духу, і друга поспіль перемога над Квітовою у такому стилі. Скоро вона стане для чешки нічним жахом, а раніше було навпаки.
    Далі, як і у Маямі, перша ракетка світу. Барті сьогодні теж зробила камбек проти Плішкової в третій партії, правда, до матчболів там справа не доходила. У кого залишиться більше сил після сьогоднішніх боїв, той матиме серйозну перевагу. Але то завтра. А сьогодні вітаю Еліну з божевільною перемогою. Саме через такі матчі люди і закохуються в теніс.
    Станіславе, вам шах і мат.
    Підпис: Світоліна.
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    Elis
    online
      Elis, 23.04.2021 20:53
    +5
    Я вам скажу одне: Елінин психолог не дарма їсть свій хліб.
    Браво, Еля!
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    axylinam
    online
      axylinam, 23.04.2021 20:48
    +5
    Умничка Свитолина,замучила Квитову почти до смерти,в третьем сете Квитова поплыла-отличная победа
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    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.04.2021 21:15
    +4
    Stanislav Matusevych, 23.04.2021 21:11
    Поки через певні причини я відійшов від написання тенісних матеріалів.
    Знаєте що???!!!! Давайте Ваші причини залишайте десь там... Чекаю Ваші матеріали...
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.04.2021 21:00
    +4
    Elis, 23.04.2021 20:54
    Привіт) А що саме ви хочете від мене почути?)
    Хочу щоб Ви затравили хейтерів-уродів... Бо я знав, що Еля повернеться... А ще хочу щоб ви так само Мартиних хейтів побрили... Бо устав я від них усіх...
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 23.04.2021 20:56
    +4
    *ВІДЕО МАТЧУ*
    https://www.youtube.com/watch?v=ZQlFGG8djzQ
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 23.04.2021 20:51
    +4
    Ще один найкращий матч Еліни в цьому сезоні (в моєму рейтингу)!!! Чекаю оновлення, Бульдозеріна закопала сьогодні Квітку в грунт повністю)))
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 23.04.2021 20:51
    +4
    Знатная заруба вышла. Как Элина переломила ход игры - это просто нечто. Теперь так и не скажешь у кого в семействе Монфисов больше яйца))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2021 21:10
    +3
    Elis, 23.04.2021 21:07
    Станіславе, вам шах і мат.
    Підпис: Світоліна.
    Мат - це мій перманентний стан сьогодня при перегляді наших дівчат) Аж не віриться, що все закінчилося позитивно.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.04.2021 21:09
    +3
    Де Ваші прев'ю до турнірів?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2021 21:08
    +3
    relax-1984, 23.04.2021 21:06
    Стас, чому Ви перестали коментувати наш теніс?
    Чому перестав? Коментую ж ніби)
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 23.04.2021 20:53
    +3
    Просто
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 23.04.2021 20:52
    +3
    ВІДЕО НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=ZQlFGG8djzQ
    Ссылка
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