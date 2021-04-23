Снова камбэк! Свитолина обыграла Квитову в Штутгарте, отыграв два матчбола

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.



В 1/4 финала украинка переиграла Петру Квитову из Чехии (№10 WTA), которая является действующей чемпионкой турнира.

Штутгарт. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 6:7(4), 7:5, 6:2

Начало матча осталось за Свитолиной, которая повела 2:0, но Квитова очень быстро пристрелялась, не отпустив украинку в отрыв. На корте была довольно равная игра, Элина в последних матчах против Петры играет без боязни и знает, что данную соперницу можно побеждать.



Первый сет мог завершиться немного раньше, ведь Квитова выходила подавать на партию в десятом гейме. Но у чешки не сложилось и пришлось играть тай-брейк, на котором Квитова выглядела лучше, выиграв стартовую партию абсолютно заслуженно.





Второй сет с самого начала был очень упорным, но все же Квитова действовала чуть лучше. Это позволило ей первой сделать брейк и выйти подавать на матч уже в восьмом гейме. Чешка была максимально близка к победе, имея по матчболу в двух геймах подряд, но постепенно Свитолина начала перехватывать инициативу. До конца партии Элина не отдала ни одного гейма, хотя почти в каждом из них была упорная борьба. У чешки были два брейкпоинта, чтобы перевести сет на тай-брейк, но украинка справилась.





После такого поворота событий было ясно, что Свитолина будет однозначной фавориткой в третьей партии. Все же провести еще один сет на таком уровне у Квитовой вряд ли бы получилось. Ожидания оправдались, Элина выглядела более уверенно и свежо, добыв вторую подряд волевую победу над чешкой. А если вспомнить еще и выставочный турнир в Берлине, то даже третью.



Сетка в Штутгарте для Элины максимально сложная, но пока что она выжимает максимум из возможного. Кстати, это будет первый полуфинал Свитолиной на данном турнире.



Выход в финал позволит первой ракетке Украины подняться на четвертую позицию в мировом рейтинге, опередив Софию Кенин из США.

Это была одиннадцатая встреча теннисисток, украинка выиграла в четвертый раз. Три последние очные матчи остались за ней.

В предыдущей встрече этих теннисисток, которая прошла в Майами, Квитова тоже выиграла первый сет, но в итоге победить не смогла.

В следующем круге Свитолина сразится с Эшли Барти (№1 WTA).