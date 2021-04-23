Снова камбэк! Свитолина обыграла Квитову в Штутгарте, отыграв два матчбола

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
В 1/4 финала украинка переиграла Петру Квитову из Чехии (№10 WTA), которая является действующей чемпионкой турнира.
Штутгарт. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 6:7(4), 7:5, 6:2
Начало матча осталось за Свитолиной, которая повела 2:0, но Квитова очень быстро пристрелялась, не отпустив украинку в отрыв. На корте была довольно равная игра, Элина в последних матчах против Петры играет без боязни и знает, что данную соперницу можно побеждать.
Первый сет мог завершиться немного раньше, ведь Квитова выходила подавать на партию в десятом гейме. Но у чешки не сложилось и пришлось играть тай-брейк, на котором Квитова выглядела лучше, выиграв стартовую партию абсолютно заслуженно.
Второй сет с самого начала был очень упорным, но все же Квитова действовала чуть лучше. Это позволило ей первой сделать брейк и выйти подавать на матч уже в восьмом гейме. Чешка была максимально близка к победе, имея по матчболу в двух геймах подряд, но постепенно Свитолина начала перехватывать инициативу. До конца партии Элина не отдала ни одного гейма, хотя почти в каждом из них была упорная борьба. У чешки были два брейкпоинта, чтобы перевести сет на тай-брейк, но украинка справилась.
После такого поворота событий было ясно, что Свитолина будет однозначной фавориткой в третьей партии. Все же провести еще один сет на таком уровне у Квитовой вряд ли бы получилось. Ожидания оправдались, Элина выглядела более уверенно и свежо, добыв вторую подряд волевую победу над чешкой. А если вспомнить еще и выставочный турнир в Берлине, то даже третью.
Сетка в Штутгарте для Элины максимально сложная, но пока что она выжимает максимум из возможного. Кстати, это будет первый полуфинал Свитолиной на данном турнире.
Выход в финал позволит первой ракетке Украины подняться на четвертую позицию в мировом рейтинге, опередив Софию Кенин из США.
Это была одиннадцатая встреча теннисисток, украинка выиграла в четвертый раз. Три последние очные матчи остались за ней.
В предыдущей встрече этих теннисисток, которая прошла в Майами, Квитова тоже выиграла первый сет, но в итоге победить не смогла.
В следующем круге Свитолина сразится с Эшли Барти (№1 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Дякую, що сприйняли мій коментар з гумором.
Але, може, відсьогодні вже не так сильно Еліну крикуватимете?
Дякую, що сприйняли мій коментар з гумором.
Але, може, відсьогодні вже не так сильно Еліну крикуватимете?
Дякую, що сприйняли мій коментар з гумором.
Але, може, відсьогодні вже не так сильно Еліну крикуватимете?
Підпис: Світоліна.
Далі, як і у Маямі, перша ракетка світу. Барті сьогодні теж зробила камбек проти Плішкової в третій партії, правда, до матчболів там справа не доходила. У кого залишиться більше сил після сьогоднішніх боїв, той матиме серйозну перевагу. Але то завтра. А сьогодні вітаю Еліну з божевільною перемогою. Саме через такі матчі люди і закохуються в теніс.
Підпис: Світоліна.
Далі, як і у Маямі, перша ракетка світу. Барті сьогодні теж зробила камбек проти Плішкової в третій партії, правда, до матчболів там справа не доходила. У кого залишиться більше сил після сьогоднішніх боїв, той матиме серйозну перевагу. Але то завтра. А сьогодні вітаю Еліну з божевільною перемогою. Саме через такі матчі люди і закохуються в теніс.
Ви мене розсмішили)))
Я вже думала, що то ви мене на дуель викликаєте, бо я може десь трохи покритикувала Еліну)) Але насправді вірила в неї до останнього.
А стосовно хейтерів, ок, домовились. Вночі всіх половлю і на гауптвахту
Далі, як і у Маямі, перша ракетка світу. Барті сьогодні теж зробила камбек проти Плішкової в третій партії, правда, до матчболів там справа не доходила. У кого залишиться більше сил після сьогоднішніх боїв, той матиме серйозну перевагу. Але то завтра. А сьогодні вітаю Еліну з божевільною перемогою. Саме через такі матчі люди і закохуються в теніс.
Этот приз однозначно нужно было бы отдать Элине!
Браво!!!
А вообще, у большинства наших девушек в последнее время либо прорезался, либо (в случае Элины) вновь проснулся характер, что очень радует) Раньше (пару сезонов подряд) сливали кому ни попадя, о победе после проигранной первой партии и речи быть не могло, теперь, наоборот, борются до последнего. И как борются! Раньше могли запросто проиграть со своих матчболов, теперь отыгрываются с чужих. Жизнь налаживается))
Далі, як і у Маямі, перша ракетка світу. Барті сьогодні теж зробила камбек проти Плішкової в третій партії, правда, до матчболів там справа не доходила. У кого залишиться більше сил після сьогоднішніх боїв, той матиме серйозну перевагу. Але то завтра. А сьогодні вітаю Еліну з божевільною перемогою. Саме через такі матчі люди і закохуються в теніс.
Підпис: Світоліна.
Браво, Еля!
https://www.youtube.com/watch?v=ZQlFGG8djzQ
Підпис: Світоліна.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQlFGG8djzQ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.