Источник: Лучи вскоре покинет свой пост, это связано с Монзуль

Итальянец не смог выполнить обещанное президенту УАФ

  • 23.04.2021 10:39
  • 4493 просмотра
  • 6 комментариев
Источник: Лучи вскоре покинет свой пост, это связано с Монзуль
© УАФ. Лучано Лучи

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside». 
 
По информации источника, президент УАФ Андрей Павелко остался очень недоволен тем, что Катерина Монзуль не попала в список арбитров, которые будут обслуживать чемпионат Европы. Также в последнее время за итальянцем тянется огромный шлейф скандалов.
 
Сообщается, что Лучано Лучи гарантировал Андрею Павелко участие Монзуль в финальной стадии Евро-2020, ссылаясь на устные договоренности с Пьерлуиджи Коллиной, который является  куратором арбитража в ФИФА.

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Источник — Telegram

(12 голосов)

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Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 23.04.2021 11:55
    0
    Монзуль занадто нервова як для матчів рівня ЄВРО, хоча якщо згадати які кадри з африки та східної Азії обслуговують матчі чемпіонату світу, то все можливо
    Ссылка
    ди л
    online
      ди л, 23.04.2021 11:39
    -2
    axylinam, 23.04.2021 10:57
    Наивные-никто не пустит монзуль на чемпионат Европы,у неё очень низкая квалификация,она в очевидных и простых ситуациях постоянно и долго смотрит повторы,превращая любую игру в скучную тягомотину
    А у фрапард очень высокая квалификация, все это обычный лоббизм и пропогандизм не более
    Ссылка
    Сергей Щербак
    online
      Сергей Щербак, 23.04.2021 11:10
    -1
    axylinam, 23.04.2021 10:57
    Наивные-никто не пустит монзуль на чемпионат Европы,у неё очень низкая квалификация,она в очевидных и простых ситуациях постоянно и долго смотрит повторы,превращая любую игру в скучную тягомотину
    Монзуль Лучший арбитр Украины судит отбор на Мир, поедет на Олимпиаду
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.04.2021 10:57
    0
    Наивные-никто не пустит монзуль на чемпионат Европы,у неё очень низкая квалификация,она в очевидных и простых ситуациях постоянно и долго смотрит повторы,превращая любую игру в скучную тягомотину
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 23.04.2021 10:51
    +6
    Отличная новость.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 23.04.2021 10:49
    +7
    гуд
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 23.04.2021 10:49
    +7
    гуд
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 23.04.2021 10:51
    +6
    Отличная новость.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 23.04.2021 11:55
    0
    Монзуль занадто нервова як для матчів рівня ЄВРО, хоча якщо згадати які кадри з африки та східної Азії обслуговують матчі чемпіонату світу, то все можливо
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.04.2021 10:57
    0
    Наивные-никто не пустит монзуль на чемпионат Европы,у неё очень низкая квалификация,она в очевидных и простых ситуациях постоянно и долго смотрит повторы,превращая любую игру в скучную тягомотину
    Ссылка
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