Источник: Лучи вскоре покинет свой пост, это связано с Монзуль

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



По информации источника, президент УАФ Андрей Павелко остался очень недоволен тем, что Катерина Монзуль не попала в список арбитров, которые будут обслуживать чемпионат Европы. Также в последнее время за итальянцем тянется огромный шлейф скандалов.



Сообщается, что Лучано Лучи гарантировал Андрею Павелко участие Монзуль в финальной стадии Евро-2020, ссылаясь на устные договоренности с Пьерлуиджи Коллиной, который является куратором арбитража в ФИФА.