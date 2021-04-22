Без Монзуль, но с женщиной-арбитром. Назначены судьи Евро-2020

Стефани Фраппар станет первой женщиной-арбитром на мужском Евро

  • 22.04.2021 18:25
  • 830 просмотров
  • 5 комментариев
Без Монзуль, но с женщиной-арбитром. Назначены судьи Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА представил список всех арбитров, которые будут работать на чемпионат Европы. Среди них не оказалось украинки Екатерины Монзуль, которая получила назначение на матчи Олимпиады.

Однако в списке есть Стефани Фраппар. Она станет первой женщиной-арбитром, которой доверили матчи Евро. Фраппар в этом сезоне уже обслуживала матчи мужских соревнований УЕФА для клубов и сборных. Она вошла в список помощников главного рефери.

Кроме того, в рамках программы сотрудничества между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединятся рефери из Южной Америки Фернандо Рапальини.

Главные арбитры Евро-2020: Феликс Брых (Германия), Славко Винчич (Словения), Орель Гринфельд (Израиль), Карлос Дель Серро (Испания), Артур Диаш (Португалия), Даниэль Зиберт (Германия), Сергей Карасев (Россия), Бьйорн Куйперс (Нидерланды), Иштван Ковач (Румыния), Данни Маккели (Нидерланды), Антонио Лаос (Испания), Майкл Оливер (Англия), Даниэле Орсато (Италия), Энтони Тейлор (Англия), Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Хацеган (Румыния), Джюнейт Чакир (Турция), Андреас Экберг (Швеция), Фернандо Рапальини (Аргентина).

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.04.2021 18:59
    +1
    Аргентинец и кацап лишние тут, что они забыли на Евро не пойму.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 22.04.2021 18:58
    0
    Воно им надо, они и дома не плохо зарабатывают, посмотрите как они выживают бедненькие в Украине.
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 22.04.2021 18:45
    0
    Її рівень Перша ліга ЧУ. Бігає до екрану по 5-8 разів за матч,звикла коли борщ варить по кілька раз пробує, щоб не пересолити.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.04.2021 18:31
    0
    Заявили, що немає часу на постійне переглядання,"Катрусиного кінозолу".
    Монзулефоби. Інакше і не скажеш.😂
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.04.2021 18:29
    +6
    Ни одного украинского арбитра на чемпионате Европы-это позор,павелко вместе с итальянцами на мыло
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.04.2021 18:29
    +6
    Ни одного украинского арбитра на чемпионате Европы-это позор,павелко вместе с итальянцами на мыло
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.04.2021 18:59
    +1
    Аргентинец и кацап лишние тут, что они забыли на Евро не пойму.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 22.04.2021 18:58
    0
    Воно им надо, они и дома не плохо зарабатывают, посмотрите как они выживают бедненькие в Украине.
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 22.04.2021 18:45
    0
    Її рівень Перша ліга ЧУ. Бігає до екрану по 5-8 разів за матч,звикла коли борщ варить по кілька раз пробує, щоб не пересолити.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.04.2021 18:31
    0
    Заявили, що немає часу на постійне переглядання,"Катрусиного кінозолу".
    Монзулефоби. Інакше і не скажеш.😂
    Ссылка
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