Без Монзуль, но с женщиной-арбитром. Назначены судьи Евро-2020

УЕФА представил список всех арбитров, которые будут работать на чемпионат Европы. Среди них не оказалось украинки Екатерины Монзуль, которая получила назначение на матчи Олимпиады.

Однако в списке есть Стефани Фраппар. Она станет первой женщиной-арбитром, которой доверили матчи Евро. Фраппар в этом сезоне уже обслуживала матчи мужских соревнований УЕФА для клубов и сборных. Она вошла в список помощников главного рефери.

Кроме того, в рамках программы сотрудничества между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединятся рефери из Южной Америки Фернандо Рапальини.

Главные арбитры Евро-2020: Феликс Брых (Германия), Славко Винчич (Словения), Орель Гринфельд (Израиль), Карлос Дель Серро (Испания), Артур Диаш (Португалия), Даниэль Зиберт (Германия), Сергей Карасев (Россия), Бьйорн Куйперс (Нидерланды), Иштван Ковач (Румыния), Данни Маккели (Нидерланды), Антонио Лаос (Испания), Майкл Оливер (Англия), Даниэле Орсато (Италия), Энтони Тейлор (Англия), Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Хацеган (Румыния), Джюнейт Чакир (Турция), Андреас Экберг (Швеция), Фернандо Рапальини (Аргентина).